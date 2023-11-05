《年少日記》後勁凌厲賺人熱淚　散場後仍難以平伏情緒｜何故專欄

《年少日記》的劇本和演員都非常出色，充滿感染力！極有可能是2023年最佳香港電影！



《年少日記》電影海報

《年少日記》是「首部劇情電影計劃」第五屆大專組得獎作品，由卓亦謙編劇和執導，爾冬陞監製，故事雙線發展，講述離婚中學老師鄭Sir（盧鎮業 飾）努力找出班上企圖輕生的學生，因此翱開了「年少日記」，重新面對小學時代的鄭有傑（黃梓樂 飾）在父親（鄭中基 飾）的嚴厲管教、母親（韋羅莎 飾）的愛莫能助、以及弟弟的冷眼旁觀下，充滿暴力與遺憾的童年往事⋯⋯

《年少日記》劇照

《年少日記》是第20屆香港亞洲電影節開幕電影之一，有趣的是，今屆另一部開幕電影《白日之下》，同樣是由爾冬陞監製。更有趣的是，《年少日記》和《白日之下》同樣囊括了第60屆金馬獎的五項提名，相信將會是第42屆香港電影金像獎的焦點所在。爾冬陞努力提拔後輩，孕育出既有實力，仍然保持有心，足以衝出香港的新生代電影人。

《年少日記》劇照

《年少日記》入圍第60屆金馬獎的五個獎項，有別於《白日之下》的三個演員獎項，卓亦謙獨攬三項提名：「最佳新導演」、「最佳原著劇本」和「最佳剪輯」（另一入圍者是陳曉進），另外兩個獎項，分別是「最佳男配角」（黃梓樂），以及被視為最高殊榮的「最佳劇情片」。個人認為，這五項提名都是實至名歸。

《年少日記》劇照

《年少日記》雖然以「自殺」為主題，但重點並非兩個年代不同的少年輕生，而是那本貫穿時空的「年少日記」！透過這本「年少日記」，我們知道鄭Sir的童年陰影，以及充滿遺憾的成長過程，最重要的是，我們清楚感覺到鄭Sir和家人，以及其他角色的無力感。這本「年少日記」，就像是一個以為已經痊癒，但其實仍未一直未結痂的傷口，對於鄭Sir而言，這是一個累積了多年來的家庭創傷、彷彿早已忘記了、但偶然仍會隱隱作痛的傷口。透過這本「年少日記」，我們明白「溝通」和「聆聽」的重要性，但更重要的卻是「坦白」。然而，我們其實都患上了不同程度的「創傷後遺症」，我們究竟可以向誰坦然地說出內心的軟弱？家長？老師？另一半？兄弟姐妹？⋯⋯或許只有永遠不會出賣我們的「年少日記」，以及鄭Sir妻子林雪兒（陳漢娜、歸綽嶢 飾）經常跟它說話的肥河馬公仔（這正是卓亦謙擁有的公仔）。

《年少日記》劇照

《年少日記》的賣點，除了充滿才華的卓亦謙，還有一群難得的好演員：盧鎮業、鄭中基、陳漢娜、韋羅莎、黃梓樂、何珀廉、戴玉麒、歸綽嶢、周漢寧、梁雍婷、梁祖堯、邵美君、吳冰⋯⋯喜歡「風車草劇團」的朋友，應該會喜出望外！於ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》一鳴驚人的戴玉麒，飾演年輕的鄭Sir，相比他早前客串的《七月返歸》，大家終於可以看清楚他的臉容，可算是本片的另一驚喜。

《年少日記》後勁凌厲，賺人熱淚，散場後仍然難以平伏情緒，記得帶多一包紙巾入場，一包自用，另一包借給別人，施比受更為有福。如何幫助有需要的人，也許正是《年少日記》的真正主題。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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