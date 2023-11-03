本土原創舞台劇《Laugh Vacation》　深人反省金句連連｜何故專欄

撰文：何故
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《Laugh Vacation》，一次充滿歡笑的假期！一套好開心、好過癮、又好有意思過癮的本土原創舞台！

《Laugh Vacation》宣傳海報

《Laugh Vacation》由朱仲銘監製，陳小東和阮韻珊聯合編劇和導演，韋羅莎、朱栢謙、白只、郭嘉駿（193@ERORR）、吳海昕、楊偉倫和胡麗英領銜主演，盧俊豪、陳嘉威、陳鎮東和梁穎智主演。他們施展渾身解數，務求讓各位賓客「笑住一晚」！

《Laugh Vacation》宣傳海報

《Laugh Vacation》以位於牛頭角的「香江海景大酒店」為舞台，這是一間「自稱CP值滿分嘅尾聲級酒店」，「扮晒執笠無限告急」下，終於再次熱鬧起來，同一個晚上，既有不快樂婚宴，又有瘋狂謝師宴，既有夫妻週年紀念，又有忘年戀人偷情，大堂有靈探團團長的騙局，總統套房更有神偷家族的陰謀⋯⋯一起笑看人生百態。

《Laugh Vacation》劇照

《Laugh Vacation》在經理（盧俊豪 飾）介紹「香江海景大酒店」的序幕後，故事分為八場，依次序分別是：【謝師宴】、【空中花園】、【靈探】、【週年紀念】、【郭吳聯婚】、【老人】、【總統套房】和【經理家】，每一場有不同的演員組合，雖然以群戲為主，但各位演員都有不同的發揮機會。朱柏謙飾演的朱Sir在【謝師宴】中最突出，完全是由他主導，感覺上就像是他的獨腳戲《筋肉太變態》的昇華版！韋羅莎在【空中花園】飾演喜愛妄想的太子女最搞笑，她先後在【謝師宴】、【週年紀念】和【郭吳聯婚】飾演Miss Rosa、朱太和家姐，呈現出不同的面貌，是本劇的焦點所在；郭嘉駿和楊偉倫在【謝師宴】和【靈探】的對手戲都擦出了不同火花，郭嘉駿的粉絲都會好滿足；楊偉倫在【總統套房】飾演的楊生最精彩，他在【謝師宴】和【靈探】分別飾演楊同學和靈探團團展都好過癮；吳海昕在【謝師宴】的蘇同學略嫌太刻意，在【空中花園】飾演的姪女，沒有為了五斗米而折腰，寧願放棄高貴卻浮誇的High Tea，選擇廉價卻貼地的鹹魚雞粒炒飯，令人留下更深刻印象，足以媲美同場舞台劇經驗的韋羅莎和胡麗英；胡麗英在【空中花園】飾演的姑姐和【郭吳聯婚】飾演的奶奶都很有趣，但她在【老人】飾演的淑燕，跟白只的互動更有趣，但個人更喜歡她在【靈探】飾演的靈探團團友，跟郭嘉駿飾演的靈探團副團長有一場令人動容的對手戲；最大驚喜是白只，他在【郭吳聯婚】飾演的攝影師令人拍案叫絕，其後在【老人】和【總統套房】飾演的強哥和楊太都是惟妙惟肖，後勁凌厲，大放異彩！

《Laugh Vacation》劇照

《Laugh Vacation》在過場時，陳嘉威、陳鎮東等飾演的酒店職員，會出來台前講搞笑，雖然都是從網上找來的冷笑話，很多觀眾都應該聽過，但因為演繹出色，現場的笑聲彼起此落。個人最愛「四蟲」陳嘉威吹奏色士風的一段，喜歡《美少女戰士》的朋友，會有特別驚喜！

《Laugh Vacation》劇照

《Laugh Vacation》不只是一味搞笑，還有不少深人反省的金句，個人最愛楊生在【總統套房】所說的：「貴嘅平嘅，連一粒塵我都要，就係唔要假嘅！」身處既熟悉又陌生的城市，面對虛假的維多利亞港璀璨夜景，有種莫名的哀愁和共鳴⋯⋯

《Laugh Vacation》劇照

《Laugh Vacation》在歡笑過後，最後一場【經理家】，可算是神來之筆！經理放工作回家，跟妻子（梁穎智 飾）吃著安樂茶飯，笑談一天的辛勞，這才是真真正正的「Laugh Vacation」。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

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