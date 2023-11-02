農夫山泉如何成中國家喻戶曉的品牌？細心分析大膽打造極高辨識度

早前公布的2023年的胡潤百富榜，農夫山泉創始人兼董事長鐘睒睒連續三年榮登中國首富，身家達到4,500億元人民幣。說到農夫山泉在香港未必到處可見，但在中國由街邊小攤檔以至餐廳及酒店都能見到，是一個家喻戶曉的品牌。



中國瓶裝水品牌琳瑯滿目，創立自1996年的農夫山泉多年來面臨激烈競爭如何脫穎而出？原來亦有賴於出色的品牌設計。



圖片來源：Pearlfisher

瓶裝水的本質講求純淨、環保、健康，所以一般的瓶裝水除卻本身的品牌主色調之外，包裝大多以符合以上元素的藍色、綠色作主色調，但偏偏農夫山泉採用了搶眼的紅色，的而且確對於品牌辨識度大增，但同時亦沒有忽略崇尚自然的理念。於2010年，由於農夫山泉希望在瓶裝水市場上提升地位，於是邀請著名英國品牌設計公司Pearlfisher著手重塑品牌，Pearlfisher這個名字來自「捕珠人」，意指能夠探索出最珍貴的設計想法，使得品牌發揮出猶如珍珠般的閃亮魅力。經Pearlfisher操刀的國際品牌無數，例如Starbucks、百事可樂，還有近年為人所津津樂道的麥當勞新包裝設計。

圖片來源：Pearlfisher

其實農夫山泉比起很多同類型品牌早有與別不同之處，光是品牌名字就非常實在，以大自然賴以為生的農夫，還令人聯想到美麗的自然奇境。所以新設計就在此基礎之下再推一把，旨在突顯水源地的優美與純淨感覺。農夫山泉一直以來有兩句非常深入民心的標語，「農夫山泉有點甜」指的是水質之美所賦予的甘甜口感，後來甚至再作深化，推出「我們不生產水，我們是大自然的搬運工」這句標語，恍如在告訴世人優質的水並不歸功於我們，而是大自然。

農夫山泉的水源地千島湖（圖片來源：Pearlfisher）

順應這個想法，品牌的標誌亦應運而生，在設計之前，團隊還特意前往水源地千島湖考察，從中感受當地風土人情，品嚐當地的水，一般人難以想象無糖成分的瓶裝水是如何「甘甜」的，但當整個氛圍影響之下，就發現所謂的「甘甜」其實是一個意境。將這份意境帶回工作室之後，最後決定將標誌以山與湖中的倒影組成水滴的形狀，訴說著品牌的出品是好山好水的結合。

農夫山泉舊設計（圖片來源：Pearlfisher）

農夫山泉新設計（圖片來源：Pearlfisher）

在現時的環保大前題之下，不少品牌即使實際的產業與環保無大關係，但亦會加入一些環保的設計元素。不過這些環保設計似乎是一把兩面刃，因為人們對此趨之若鶩，所以相似的設計充斥著市場，光憑環保理念已不能再鶴立雞群。早在十多年前Pearlfisher已洞悉出這一點，於是又衍生出一個極為大膽的想法，索性要將農夫山泉一放上貨架便令人馬上辨識得出，毅然捨棄那些傳統的「環保用色」，而決意要用上搶眼奪目的鮮紅色，所表達的亦是一份無比的自信。至於打造親切、自然的感覺，就交給品牌標誌便好。當Pearlfisher接手了農夫山泉這個項目之後，在短短一年之間便令品牌由本來的國內同類型企業第三大品牌躍升至首位，足見設計的力量。

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