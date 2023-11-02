享有人權者與受壓迫者之間鴻溝　藝術家直視日益擴大兒童人權差異

撰文：moom bookshop
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天時地利人和，當某些人事物恰好出現在同一個場合，擦身而過的瞬間往往就擦出一片奇景，被敏銳的攝影師精準捕捉。然而，當那種巧合源自此時和彼地的現實世界，兩者境遇卻大相徑庭，不經意的遙遙呼應，反而激發出觸目驚心的強烈對比。
文：moom bookshop｜圖片來源：《Parallel Universes of Children》

Uğur Gallenkuş《Parallel Universes of Children》（圖片來源：https://moom.cat/l/Hphdv0）
Uğur Gallenkuş《Parallel Universes of Children》（圖片來源：https://moom.cat/l/Hphdv0）

土耳其數位藝術家 Uğur Gallenkuş 致力於透過組合影像來重現、闡述全球日益擴大的種種分歧，凸顯享有人權者與受壓迫者之間的鴻溝。他以名畫《戴珍珠耳環的少女》連結纏著滿頭繃帶的孩童；眼神沉重的東亞女孩捧著殘破玩偶，畫面另一半裡的同伴卻是摟著小貓淺笑的歐洲女孩；衣衫襤褸的孩童排著隊取水，光鮮亮麗的學童則排隊等著搭上校車。

Uğur Gallenkuş《Parallel Universes of Children》（圖片來源：https://moom.cat/l/Hphdv0）
Uğur Gallenkuş《Parallel Universes of Children》（圖片來源：https://moom.cat/l/Hphdv0）

《Parallel Universes of Children》以 50 張組合影像體現兒童人權，一一引用相關文字並附上介紹，點出發人深省的現實，並裝訂成正方形精裝本，每頁皆以藝術印刷品的品質印製。Gallenkuş 縫合傷痛與歡笑、富裕與窮困、愛與絕望，而且深信一張照片能勝過千言萬語：「我們也許能用很多複雜的言語來描述該怎麼解決災難，但我們不必懂得任何語言，也能理解藝術作品的意旨。藝術是世上所有語言之主。」

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Uğur Gallenkuş 於 1990 年生於土耳其尼代省，2015 年看見敘利亞三歲男孩 Aylan Kurdi 陳屍在地中海灘上的照片後，儘管大學主修企管，但他為了呼籲人們關注世界各地的各種不公義，回應自己所目睹的狀況，靠著線上課程，在不斷的嘗試和錯誤中習得創作數位影像，進而發展出一系列真實得極其殘酷的作品，堅定地直視這座兩極化的世界。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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