勿說是推理｜為什麼偵探總有笨蛋朋友？｜還是日本｜湯禎兆專欄

撰文：湯禎兆
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《勿說是推理》電影版在上映之前，其實有推出特別篇造勢。兩小時的篇幅中，前半是日劇版第一集的微調變奏，變化主要集中在引入新角色相良蓮——嚴格來說，也不算是新角色，因為他是原著漫畫中早已存在的人物，只不過日劇版中沒有出場機會罷了。
文：湯禎兆｜原題：《勿說是推理》特別篇

《勿說是推理》電影劇照

下半部的〈兼職〉才是焦點所在——對映像版的觀眾來說，那無疑開啟了另一重趣味來。眾所周知，《勿說是推理》的偵探原型是由「安樂椅偵探」而來，但那總不成保持一成不變的，此所以在第一輯中已陸續出現不同變奏，《雨落俎上》早已成為偵探與犯人的正面對決。不過與此同時，也開始重構了「華生」的角色——風呂光聖子和池本優人，某程度都是久能整的「華生」，設定上也符合了推理十誡中的第九條：

《勿說是推理》

偵探的笨蛋朋友，也就是所謂『華生』型人物，萬萬不可對讀者隱藏閃過腦海的任何念頭。他的智力必須較一般讀者略微低下（也只限於稍稍低下一點）

當然，風呂光聖子和池本優人因為是刑警的關係，往往也同時兼任委託人的角色。但基本的傳統構成不變，事實上這也是日本推理小說的王道構成，試想想大家鍾情的加賀恭一郎及松宮脩平，又或是伽理略與草薙便可知一二。到特別篇中相良蓮登場，今次終於引入旗鼓相當的敏銳細緻高手來，開拓另一重趣味。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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