十一月展覽三選：提香文藝復興威尼斯畫派大展、旗袍展、魚人畫展

【展覽/文藝復興/提香/旗袍/超現實】來到十一月，不少藝文活動開鑼，不僅能看到博物館週一連串大展，同時亦有香港流行文化節活動以及藝術家個展持續進行中。這次編輯部精選三個本地新展集中介紹，首先是西方藝術史重要人物提香大展，作品全數遠從意大利烏菲茲美術館借來，機會難得；大家亦可以在展覽中看到經典女星張曼玉、林青霞等人穿過的旗袍戲服；除此以外，本地藝術家蟻穎琳亦在本月開設個人展覽，超現實魚人畫作帶大家走進夢境，亦十分值得留意。



「香港賽馬會呈獻系列：提香與文藝復興威尼斯畫派──烏菲茲美術館珍藏展」展覽十一月三日起在香港藝術館舉行。圖示提香作品《慈悲聖母》。（政府新聞處）

名稱：提香與文藝復興威尼斯畫派──烏菲茲美術館珍藏展

日期：即日至2024年2月28日

地點：香港藝術館2樓 專題廳



文藝復興時期威尼斯畫派舉世文明，而當中最重要代表性人物便是提香（Titian），當時有「群星中的太陽」之稱，是意大利最重要畫家之一。這次「提香與文藝復興威尼斯畫派──烏菲茲美術館珍藏展」從意大利借來五十幅提香以及多位與他同時期威尼斯畫派大師作品，均為首次於香港展出，大部分更是第一次在亞洲亮相，為香港首個大型提香及威尼斯畫派展覽。

「香港賽馬會呈獻系列：提香與文藝復興威尼斯畫派──烏菲茲美術館珍藏展」展覽今日（十一月三日）起在香港藝術館舉行。圖示提香《花神》，代表着一種理想化女性形象經典之作。（政府新聞處）

威尼斯是當時重要貿易中心和文化交流樞紐，富裕環境和獨特文化氛圍孕育出以情感豐富見稱之威尼斯畫派，而提香則是當時地位最崇高藝術家之一。他擅於描繪人類愛情、慾望、權力和靈性等強烈情感，不僅成為同代畫家中典範，更對往後數百年歐洲藝術產生深遠影響。

是次展覽精選五十幅提香及同期威尼斯藝術大師如喬爾喬內、丁托列托、保羅．委羅內塞等畫作，精選展品包括提香《花神》、《維納斯、邱比特、小狗與鷓鴣》、《托馬索．莫斯蒂肖像》和《慈悲聖母》；以及喬爾喬內《梅瑟（摩西）的考驗》、丁托列托《維納斯、邱比特與伏爾甘》及委羅內塞《基督受洗》等。

康樂及文化事務署香港電影資料館（資料館）舉辦「更衣記——香港電影旗袍戲服秀」展覽，展出31套由多位經典女星在一九五○至九○年代電影中穿着過旗袍戲服，重現不同時代電影展現流行風尚。（政府新聞處）

名稱：更衣記——香港電影旗袍戲服秀展覽

日期：即日至2024年5月5日

地點：香港電影資料館展覽廳



旗袍（又稱長衫）是中國文化時尚標誌，在香港上世紀中期十分流行，布料、剪裁設計多樣能滿足不同場合需求，不同年代電影更是展示了歷來流行風尚。這次「更衣記——香港電影旗袍戲服秀展覽」將按電影作品時代背景分為「時裝的紛呈」和「年代的塑造」兩部分，展示三十一套經典旗袍戲服。不僅以不同時代旗袍重現昔日人文風景，同時讓觀眾了解戲服作為電影語言功能，譬如服裝設計師是如何透過旗袍圖紋式樣建構演員與角色形象。

康樂及文化事務署香港電影資料館（資料館）舉辦「更衣記——香港電影旗袍戲服秀」展覽，展出31套由多位經典女星在一九五○至九○年代電影中穿着過旗袍戲服，重現不同時代電影展現流行風尚。（政府新聞處）

今次所展出旗袍曾由多位經典女星在不同電影中穿着，包括《紅玫瑰》（1952）李麗華、《新紅樓夢》（1952）羅蘭、《都會交響曲》（1954）夏夢、《蕉風椰雨》（1960）樂蒂、《藍與黑》（1966）林黛、《滾滾紅塵》（1990）林青霞及《阮玲玉》（1992）張曼玉等。此外，展覽同時會展出相關電影片段及劇照，讓參觀者對旗袍戲服有更深入了解。

名稱：蟻穎琳： 夢短夜長

日期：即日至2023年11月18日

地點：安全口畫廊@galleryexit（香港仔田灣興和25號大生工業大廈3樓）



看完兩個大規模展覽，第三個展覽則更像是怡人小品。假若這幾年有到Art Basal等藝博會參觀，相信都會認得蟻穎琳筆下以「魚人」作為主角超現實畫作。這些錦鯉魚臉人在她作品中是常客，畫家以此形象隱藏人們表情，讓他們以各種姿態深處都市環境中，夢幻、迷離卻亦引人共鳴。她近年多以油彩在木板上作畫，並以特製木框劃分成一個個分鏡畫面的形式展示，設立不同敘事角度，再以對倒形式展示兩邊的風景。