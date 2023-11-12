深圳好去處｜啤酒廠變文創園區　金啤坊打卡巨型白筒倉特色星巴克

廢棄廠房變身創意園區，深圳最新的一座「高罐公園」。



廢棄啤酒廠大改造 打卡工業創意街區

提起金威啤酒，那得從40年前説起了，這可是深圳第一個土生土長的本地啤酒品牌，當年在各大餐館、大排檔的桌上，都能看見它的身影。

本次城市漫遊的目的地，正是金威啤酒的舊廠址。如今它保留了原有的啤酒發酵車間、污水處理站、易拉罐車間等工業遺蹟，將其打造成新的文化街區。

這裏還是上次深港雙年展的主會場，現在展覽結束了，便成為大家休閒娛樂的新去處，你打卡過了嗎？

街區打卡指南👇👇👇

+ 9

約1.4萬㎡的廢棄啤酒工廠，分為五個區，改造後每一處都很適合拍照！

A區：星巴克瞭望塔樓

從A區開始逛起，磚紅色的不規則大樓，遠看像是個瞭望塔。星巴克入駐，整整4層，每層都有不同主題，這棟樓也成為了深圳的新網紅打卡地。

B區：立體迷宮

從A區走向B區，迎面而來的是削去表面瓷磚，裸露高聳的混凝土牆體。

走在鏽跡斑駁的旋轉樓梯，穿過空中鋼橋，往下窺探雜草叢生的花園……時代的記憶被喚醒，沉浸式感受工業遺蹟的魅力，再來一組廢土風打卡照。

C區：巨型鳥籠

C區外牆的白綠格子磚，也是時代的烙印了。這裏原本是曝氣池，室內並沒有過多的改造，只在頂部通過預製鑄鋁物件拼接組裝成一個「工業風鳥籠」。

*目前B區、C區正在改造中，只能簡單拍拍照，以後能打卡的點會更多哦。



D區：發酵罐筒倉

最有標誌性的建築就是D區了，屋頂上佇立着29個大小不一的白色筒倉，也是最突出的打卡點。筒倉間通過旋轉樓梯和空中步梯串聯着，可以去不同的空間。

D區是整個街區面積佔比最大的，有多功能展廳，有筒倉小酒吧，還有落腳休息區。

星巴克旋轉大樓 從3樓逛到-1樓

讓我們沿着旋轉樓梯向下，探秘這棟星巴克大樓。👇👇👇

+ 10

FLOOR 3 視野極佳的露天陽台

如果你喜歡安靜的獨處時刻，就來大樓的頂層吧。

這層以咖啡豆生命的開端做主題，露天陽台和綠植模擬了咖啡豆的生長環境。整個空間光線很好，視野也很開闊，天晴的時候也不會有陽光強烈直射。

FLOOR 2 講究空間分割美學

往下走，你會發現二樓被分割成了2層，磚紅色的工業風樓梯與大理石地板的碰撞，使得整個空間層次更加豐富有趣，是視覺效果很舒服的隔斷。

2樓和2樓半的位置比較多，皮質的椅子很有質感，特別適合長時間的辦公。

FLOOR 1 私密安靜、功能多

一樓同樣被分割成2層，1樓半有個小型會議廳，用玻璃隔開來多了些許私密性。如果工作累了，可以來階梯拐彎處的透明櫥窗看看外面的天空，放鬆放鬆眼睛。

FLOOR -1 開放式手沖吧枱

最後的負一層就是咖啡點單處了，室內室外都有座位，在室外還能看見廢棄啤酒廠的「清洗罐」，保留了工業時代風格。

不得不説，星巴克，真的太太太好拍了。

摩天發酵筒倉 影吓相，嘗精釀

讓我們穿梭於發酵筒倉，找尋筒倉內的秘密基地。👇👇👇

+ 7

LOOK 1 打卡「生產車間」

順着某一筒倉往下，你就會發現一個秘密基地。

這是原啤酒廠的生產車間，如今還能看到不少罐體設備管道呢。車間的另一面則被改造成精釀小酒吧，有種蒸汽朋克的feel，非常酷炫。

LOOK 2 打卡「酵母回收間」

位於生產車間左側的磚紅色小樓是個開放式休息區，台階連接一二層，牆上以及天花板上記錄着深圳改革的歷史，這棟廢棄啤酒廠也見證着深圳的變遷。

這也是本次city walk的最後一站。

金啤坊

地址：深圳羅湖區東昌路9號粵海城金啤坊

交通：深圳地鐵7號線太安站E出口，步行430m

營業時間：

星巴克：週一至週日 07:30-22:00

老爺鮮釀：週一至週日 11:00-次日01:00



温馨提示：

．街區B、C棟目前還在改造，敬請期待

．因建築位置較高，大家拍照同時也要注意安全



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】