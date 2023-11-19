深圳好去處｜最新文藝地標「白色美術館」開放 巨大書牆啱打卡
撰文：ShenzhenStyle
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近來深圳最火新地標打卡點，你去過了嗎？
就在十一假期前夕，深圳又一新地標——位於龍華區的「深圳美術館新館」&「深圳第二圖書館」正式對外運營了。
作為深圳新的文藝地標，整個建築群其實是由「深圳美術館新館」與「深圳第二圖書館」組合而成，總建築面積達到了驚人的13.8萬平方米，另外擁有着一個全國最大的地下智能立體書庫。
內部空間採用簡約且現代白色裝潢，搭配大片的玻璃幕牆，使得整體的視覺通透且明亮，猶如身處一座宏偉的「白色宮殿」中。
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整座建築最搶眼的打卡點，除了洋溢着現代主義美學的獨特「金屬鱗片」外觀，還有圖書館內數米高的巨大書牆，以及美術館的落地玻璃幕牆，隨手一拍都是一張佳作。
與此同時美術館內兩個開館專題大展也對外展出中，無需門票，只需提前預約即可入館自由參觀。
等一個晴朗的周末，帶上相機去逛逛吧。
深圳美術館新館&深圳第二圖書館
交通：深圳地鐵4號線紅山站A1出口，步行約300米
門票：免費入場，但需提前一天預約
預約渠道：深圳美術館小程序&圖書館之城小程序
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