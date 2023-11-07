韓國藝術家Hyun Jung Ji的幻想世界　筆下大千宇宙由記憶編寫

【亞洲藝術新星100/ 韓國】有時創作並非憑空想像，天馬行空也需要靈感啟發，作品背後盛載的故事來自於回憶，或者也是觀者與創作者之間的共同記憶，以此產生共鳴。韓國一位年青女藝術家Hyun Jung Ji，向來會將小時候的片段或一些過往的經歷化為靈感，將之編織出充滿童趣甚至魔幻味濃的故事，而且她的創作風格結合傳統與現代畫風，亦會以韓紙作為媒介，作品有著細緻的繪畫技巧並且充滿活力，備受世界各地的畫廊歡迎。



Hyun Jung Ji（지현정）出生於韓國，曾居於紐西蘭及美國，經過專業的藝術訓練，現居於首爾並以藝術家作為職業。她的創作靈感大多來自於童年，原來她自小就有寫日記的習慣，所以她能夠將兒時的所見所想都一一紀錄下來，成為了日後創作的養分，她視其畫作為連結過去和現在的自己的媒介，在創作的過程中，讓她能夠深入到自己的潛意識裡，直面自己的記憶，從中對自己產生更深厚的了解。她的畫作中通常會有多個角色人物，這些或者是她為自己所創作的形象，既有小孩子亦有某一段記憶中的自己。

《on my way》（圖片來源：www.hyunjungji.com）

作品中獨特的敘事手法刻劃出一個幻想與潛意識的夢幻世界，時間線由過去與現在重疊，同樣體現在她的畫風之上，乍看之下其畫風帶有古典美學的味道，再加上她喜以韓紙來創作，特別加強了這種傳統感覺。她認為韓紙作為一種媒介傳承了韓國多年來的歷史與文化，以令人自豪的文化遺產融入繪畫當中，希望可以讓觀眾喚起這段深厚的文化記憶。此外畫風亦帶有一種近似於木刻版畫的風格，又將作品帶回現代，並且具有上世紀中期美國反文化運動的味道。不過在這段時間，正正是韓國最受美國文化影響的年代，及後開始對國際開放，並且開展了現代韓國強大影響力之始源。所以在感受她的作品之同時，不單只是體會她個人的經歷，亦能感受到韓國文化脈博的律動。

《deep-sea jellyfish》（圖片來源：www.hyunjungji.com）

關於記憶，並不一定是開心、浪漫、幸福的，正如Hyun Jung Ji畫作中的人物，既有嬉戲玩耍，亦有若有所思的神情，但更多的是平靜安詳的，或許是她處理情感的手法，將所有的種種都接收、儲存下來，激發成為創作的動力，每一個情感都是一個不同的自己，共同存活在她創作的奇幻世界裡面，在她筆下的森林與海，變化萬千的宇宙，各個人物和平地相處著，正能解開人的孤獨，直面自己、直面孤獨，方能成就出更好的自己，向著更好的世界前進。她接下來希望創作更大幅的畫作，宛如將她的世界宇宙繼續擴闊，創作思海無極限。