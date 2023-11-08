專訪｜《白日之下》導演簡君晋：我給觀眾的是問題而不是答案

14年，葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華被控在辦公室內性侵智障女院友；15年，大埔「劍橋護老院」將長者脫光衣服在露天地方洗澡，這兩宗與院舍有關的新聞，還有同時期其他不為人所注意的相關報導，甚至從來不曾於公眾面前曝光的院舍黑暗面，震驚社會各界。《白日之下》導演簡君晋(阿簡)，和普羅大眾一樣，在面對這些新聞時，由難以置信到心感憤怒，最後這些情緒不是一閃而過的感受，《白日之下》的故事由是誕生，以偵查組記者追尋事件真相為切入點，既揭開殘疾院舍的黑幕，同時詰問新聞工作的存在價值。電影於上畫五日內達到375萬票房並引起極大迴響，為23年下半年成績優異的港產電影，誰說嚴肅題材難以吸引觀眾？

文：金寶｜圖：天下一電影發行有限公司｜題：《白日之下》導演簡君晋：我給觀眾的是問題而不是答案



在電影海報上，余香凝、姜大衞及林保怡幾位主演都僅有半張臉。（《白日之下》電影海報）

《白日之下》的故事，說給誰聽？

探討新聞價值及院舍制度是《白日之下》的主要題材，但即使與這兩個範疇沒有直接關聯或興趣的人，為何仍可能被這部電影深深打動？這也許和阿簡在創作劇本時緊守的核心價值有關：「這部電影裡面有很多角色，每個角色都有他自己的故事，而電影不論題材，終歸都是關於『人』。

在世界各地放映時，很多觀眾跟我說這部電影令他想起自己的爸爸媽媽、公公婆婆，想起他自己身邊的人，想關心對方多一點。其實每個人都會老，這件事很切身，這電影不是要道出某個界別的辛酸，我們是透過他們緊守自己崗位的執著，回歸到我們作為『人』應怎樣面對和回應世界的各種荒謬，因此觀眾在看《白日之下》時，能各自找到自己的共鳴。」

《白日之下》導演簡君晋（圖片來源：天下一電影發行有限公司）

歷經五年的增值

由劇本誕生至開鏡先後經歷五年的光景，五年的過去，阿簡年歲增長的同時，社會亦發生各樣的事件，最具代表性的一定是三年疫情，目前全世界都在經歷著混亂後的修復。這五年間未能開戲，卻造就了電影的更深層意義：「這五年間我最重要的經歷之一，就是祖母的離開，我將部份感受放進了電影，如果五年前劇本一完成就開戲，可能沒有那麼多深刻感受。現在很多場口和對白的設計還是一樣，但意義卻不同了，像事過境遷，新聞工作者對將來更迷惘，很多人會想：將來還有新聞工作者嗎？ 還有人在乎新聞的價值嗎？」

姜大衛及胡楓在戲中飾演患難院友（圖片來源：天下一電影發行有限公司）

五年的等待，中間也曾經歷過失望，但阿簡還是相信，冥冥中每部電影誕生的時刻，都是它最好的出現時機。「《教父》是我最喜歡的電影之一，我很喜歡阿爾柏仙奴的角色米高柯里昂。年輕一點時候看，有些東西我未必能明白，但電影角色很像老朋友，五年、十年後某日打開影碟來看，我能領略的多了，認識這個老朋友又深了，其實對白和場景都沒有改變，只是我變了。所以電影的best timing，就是它面世的那一刻。」說的是一部電影即使在不同時間面世，但總有能理解它的觀眾，所以上映的一刻，都一定是最好的時機。

宣傳旅程上的意外驚喜

余香凝飾演偵查組記者，獲金馬獎最佳女主角提名 （圖片由天下一電影發行有限公司提供）

《白日之下》在香港上映前，原來早已在接近廿個城市參展，阿簡由六月開始馬不停蹄地飛到世界各地和觀眾交流，令他感到意外的是，最初他以為需要向海外觀眾解說多些香港的狀況，但原來並不需要。「不是因為他們很了解香港，而是因為他們都各自面對著共通的情況。有些我們以為只會發生在香港的事，原來都會觸動到他們，產生共鳴，語言並不是限制。可能不是要能理解那件事有多不公義，重要的是裡面的情感。」

至於回到香港，阿簡說有新聞工作者來看電影後，會輕拍他一下說多謝，「因為這部電影令他有一點釋懷，」另外也有很多社工看後感受很深，這部電影對他們來說更加有意義，「因為他們知道實際的院舍環境是怎樣的。」

電影探討新聞工作的價值（圖片來源：天下一電影發行有限公司）

每一句的多謝都很多眼淚，很沉重，阿簡坦言最初害怕觀眾看後感受不到希望，但原來大家都能感受到電影最後所發出的訊息：「關於希望，很多人會問這個世界有希望嗎？ 我的理解是，他們說的『希望』是想要一個結果，例如贏還是輸？ 派彩號碼開幾多號？ 但對我來說，希望是一個動作。

在最無奈的時候，最無能為力的時候，人可以做的就是相信，仍然可以懷抱希望，這是一種態度來的，當你有這種態度的時候，你就有機會改變。很多時人求的希望是求一個結果，但希望可以是一個『因』，因為你有希望，才在後來得到你想要的結果。」

如果電影不能解決問題

梁雍婷飾智商只有六歲的院友，獲金馬獎最佳女配角提名（圖片來源：天下一電影發行有限公司）

回歸現實，阿簡認為香港在營運殘疾院舍的制度上，很多事情當然未夠全面，制度的漏洞常被人借助去作惡，很多人都活在陰影中不被保障。「面對不公義，我會慶幸自己是幸運的一群，能坐在冷氣房，有地方住，做自己喜歡的事，但我同時會問，我可以為這個社會和城市做些甚麼呢？」 因為緣份，阿簡成為了電影工作者，於是他思索怎樣可以透過拍電影做多一些。「資料搜集期間，了解到很多事都很無奈，不是家屬有能力可以改變些甚麼，但我仍希望能有持份者不要只把人當做數字，不是一些要處理的問題，把人當回是人。每個人都會經歷生老病死，制度終歸是希望人更加好，世界更加好，我們不是應該向好的方面繼續向前行嗎？ 怎麼會放棄一些受苦的人不理他們呢？

林保怡飾殘疾院舍院長，獲金馬獎最佳男配角提名（圖片來源：天下一電影發行有限公司）

我們未必能做甚麼，但至少應該在乎他們；正如，電影未必可以解決問題，但至少應向世界提出問題，讓更多人思考。」