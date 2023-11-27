2023布克獎｜愛爾蘭作家Paul Lynch獲勝　靈感自敘利亞戰爭和難民

【文學獎/布克獎/小說】愛爾蘭作家Paul Lynch憑反烏托邦小說《Prophet Song》，贏得2023年布克獎殊榮，亦是愛爾蘭第五位獲得這項榮譽的作家。作品背景設定在未來陷入專制統治的愛爾蘭，講述一名母親掙扎故事。



布克獎是國際文壇重要獎項，得獎者有不少成為文學巨擘，過往得獎者包括希拉蕊·曼特爾、薩爾曼·魯西迪和瑪格麗特·阿特伍德等。



愛爾蘭作家Paul Lynch憑反烏托邦小說《Prophet Song》，贏得2023年布克獎。（Getty）

得獎作品《Prophet Song》故事發生在不久將來，故事講述愛爾蘭被專制政府統治，一名育有四個小孩的都柏林科學家Eilish Stack被秘密警察找上門，希望找到她的丈夫Larry。當時她丈夫是愛爾蘭教師工會高級官員，但很快他就和其他幾百名平民一同消失了。她只能獨自扶養四個孩子和年邁父親，在內戰中努力維持家庭團結。

Lynch表示，他創作這部作品靈感來源於敘利亞戰爭和難民危機，但他覺得自己無法直接寫出敘利亞故事，於是選擇將故事背景設定在他熟悉的愛爾蘭。他在獲獎感言中表示自己帶著「巨大快樂」將布克獎帶回愛爾蘭，但他也坦言，這部作品的創作過程「並非易事」。他甚至說：「我理智的部分告訴自己，這本小說可能會毀掉我的寫作生涯，但我還是必須要寫，在這些事情上，我們別無選擇。」

布克獎得獎作品《Prophet Song》（amazon）

這是Lynch第五本小說，其他作品包含《Beyond the Sea》、《Grace》、《The Black Snow》和《Red Sky in Morning》。在他獲獎前幾天都柏林市中心剛好經歷了一場暴力抗議，他就回應指小說在18個月前已經完成，稱自己並非意味「政治小說家」。他透露，他將會用部分£50,000（約港元49萬）的獎金來支付房貸。

今屆首席評審Esi Edugyan評論作品捕捉了當前社會與政治焦慮，是「情感敘事的勝利，令人振奮和勇敢」，並指：「我們需要一本小說來讓我們明白我們不僅僅是我們自己，提醒我們世間一切值得拯救之物。」