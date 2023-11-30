鹽田千春裝置藝術、齊白石畫作等7個新展覽　深圳美術館免費欣賞

深圳近期重磅新展覽一次性打卡7個，全都免費，盡在深圳最新的白色美術館——深圳美術館（新館）開展！



1. 鹽田千春——顫動的靈魂

2023.11.07-2024.01.14，二樓展廳4-7

《鹽田千春——顫動的靈魂》華南首展，無疑是今年最讓人期待的展覽，終於等到了，免費看！展覽由日本森美術館館長片岡真實女士策劃，2019年在東京首展，後巡展至釜山、台北、上海、布里斯班、雅加達，深圳是這次巡展的第六站。

整個展覽呈現了藝術家鹽田千春女士極富個人特色的作品——用紅線、黑線編織成貫穿整個空間的大型裝置，也將展示圖片檔案和視頻資料，帶大家回顧她自二十世紀九十年代至今的創作歷程。

+ 18

以「線」為創作符號，編織震撼靈魂的夢境

牽連，纏結，折轉，鬆解……這些線真切地映照出我的精神世界，也彷彿揭示着世情百態。 鹽田千春

日本女藝術家鹽田千春，以行為藝術和裝置藝術聞名，而「線」則是鹽田千春藝術創作中最常見的表達介質。她用紅線，黑線代表不同的情緒，將其佈滿整個巨大的空間，牽連、編織、纏繞出一整個震撼人心的靈魂夢境。

6大現場藝術裝置，走進鹽田千春的世界

現場有6大藝術裝置，都是用紅線、黑線編織纏繞而成，每一個走進展廳的人，都忍不住發出讚歎。

每一個藝術作品，都凝結了她關於生命與存在的深切領會，一些特殊的個人遭際，加深了她對生與死、血緣與親情、旅居與歸宿等人生命題的思考和感受。

2. 好夢無由——北京畫院藏齊白石精品展

2023.11.07-2023.12.23，四樓展廳14-17

除此之外，《好夢無由——北京畫院藏齊白石精品展》也同樣值得觀看。

此展是為紀念齊白石160週年誕辰而設，展覽中展出的藝術臻品，包含了齊白石在山水、人物、草蟲、花木、蔬果、禽鳥、水族等門類中的畫作。

+ 8

除此之外還能觀覽到齊白石先生曾用於創作的筆墨紙硯、各類重要文獻。

耗時一年打造出的全球首個齊白石沉浸式數字光影展，實現了一場時光的回溯，讓每一個人都能與這位畫壇翹楚來一場超越時空的對話。

五出五歸．巨幅數字「手繪畫卷」

從40歲到47歲，齊白石經歷了五次遠遊，足跡踏遍大半個中國，期間也將沿途所見所聞繪畫成稿，集成《借山圖冊》。

在「五出五歸」場景中，展覽通過技術手段與場景裝置，提供了沉浸式的數字光影觀展體驗。巨幅數字「手繪畫卷」飄落，動態展示還原了齊白石「五出五歸」的遠遊路線，遊覽途中的所遇之景象、所遇之創作，從中也可以感受到他的見聞與思慮。

沉浸式感受畫壇領袖的藝術珍品

這次展覽精選160件齊白石的藝術珍品，每一幅經典畫作都讓人忍不住驚歎，深刻感受到這位藝術名家筆下許多平凡而不平庸的意向，包括躍動的蝦、熟透的果、遊曳的魚，甚至是一隻算盤，在他的筆下都畫得別具一格，讓人不禁細細端詳，來領略其韻味。

3. 印象新生——法國諾曼底油畫寫生與影像展

2023.11.07-2024.01.14，三樓展廳8-9

「印象新生——法國諾曼底油畫寫生與影像展」則是為了迎接2024年中法文化旅遊年和中法建交60週年而開展的。

展覽彙集了120件藝術作品，囊括了多位藝術家們的攝影作品以及油畫作品。透過這些展出的老照片以及經典油畫大作，我們能夠窺見諾曼底地區的藝術家們記錄現實、觀察周邊的不同視角與獨到思考。

+ 7

展出的油畫作品，來自多位知名度頗高的藝術大家，包括莫奈、庫爾貝、席里柯等等。眾多畫作更是涵蓋了現實主義、巴比松畫派、印象派乃至野獸派等油畫流派；而攝影作品則為歷史氣息濃郁的黑白銀鹽照片、以及採用了奧托克羅姆技術製作而成的彩色照片。

4. 互生景觀——科技藝術展法國奧普萊獎深圳首展

2023.11.07-2024.01.14，一樓展廳1-2

《互生景觀——科技藝術展法國奧普萊獎深圳首展》也是一個十分有意思的展覽。在展覽中可以欣賞到21位來自9個不同國家知名藝術家的17套作品，而且大多數作品都是首次在中國展出。

展覽分三個部分：意識的綿延、場域的呼吸和重啓 re-set。藝術家們通過結合AI、機器學習等技術，創造出可以和觀眾互動學習的智能裝置，讓大家身臨其境感受；並向大家展現科技新城深圳與當代新媒體藝術的互生景觀。

+ 6

Works 1：莫里斯．貝納永（莫奔）《弈戰》

尺寸可變機械臂、人工智能、交互式藝術裝置，2021年

這件作品展示了兩個機器人在國際象棋中的互相對峙，沒有人類的參與，只有機器人之間的互動博弈。一直以來被廣泛探討的問題：「人工智能是否會取代人類自身？」或許可以從這件藝術作品中有所思考。

Works 2：托尼．布朗《星團》

尺寸可變、綜合材料，2023年

藝術家將宇宙的思考與人類自身的理解相互融合，科學技術的進步也將宇宙和細胞、病毒變成了可視化的存在，這件作品使用了3D打印技術，不僅改變了媒介和載體，也進一步的改變了大眾與藝術的關係。

Works 3：皮亞．墨沃爾德《時間機》

尺寸可變、綜合材料，2023年

時間機系列是目前為止藝術家所創作的體量最大的作品，2019年在威尼斯雙年展上展出。

作品中的元素都是使用了回收二手材料，此次作品，所有材料均來自中國本土。

5. 欣欣生意——深圳美術館館藏精品及文獻特展

2023.09.28-2024.03.31，一樓展廳3

在「欣欣生意」展覽中，可以欣賞到深圳美術館精心挑選出累積多年的126件藏品，其中包括吳冠中、黃永玉、李可染等知名藝術家們的作畫。

+ 3

展廳分為「春天故事」、「彭博新曲」、「關注當代」和「關注本土」四個區域，分別展現出各個藝術流派時期的作品，讓人們欣賞到深圳的藝術歷史和風貌。

6. 回望．先行——深圳美術館45年專題陳列展

2023.09.28-2024.01.07，三樓展廳10-13

《回望先行》是開幕展規模最大的一個，展示了深圳歷史美術的成長和變化，全面回顧深圳美術的發展歷程，同時也瞭解到深圳美術發展的脈絡。

+ 3

我們能從藝術家們的視角窺探深圳景觀的建設歷程以及滄桑變化，也見證了深圳日新月異的風景和人文景觀。

7. 影像時空——深圳美術館館藏影像藝術作品展

2023.09.28-2024.03.31，四樓展廳18

這裏展示了深圳美術館許多具有強烈時代感和創新性的影像藝術品，攝影師們用照片記錄下的當時深圳建設速度、通過新城舊事、見證歷史、城市變遷展示瞭解深圳的昨日和今天。

+ 2

深圳美術館（新館）

地址：深圳龍華區民治街道騰龍路30號1棟

交通：深圳地鐵4/6號線紅山站A1出口，步行234m

開放時間：09:00-17:00（16:30停止入館），逢週一閉館

票價：免費觀展，需提前預約，按照預約時間準時入館

預約渠道：深圳美術館微信小程序



觀展Tips：

1. 請文明觀展，與展品保持安全距離，請勿觸碰任何展品；

2. 關於拍照：如無特殊説明，場館內可以拍照留念，為了保護展品，請勿使用閃光燈、自拍杆或三腳架。如遇特殊情況禁止拍照將會有特別提示，請理解配合，不在禁止區域內拍照；

3. 帶孩童觀展的家長們，請全程看護好孩童，勿在展廳裏奔跑追逐打鬧或觸碰任何展品，否則謝絕參觀；

4. 請認真閲讀和遵守每個展覽的「觀展須知」；

5. 目前觀展人數較多，請合理安排時間出行，建議錯峯觀展



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】