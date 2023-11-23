當音樂和一切都只是一個限時動態　演算法便利真的好嗎？｜林綸詩

作為網絡第一代，自然喜歡觀察互聯網對我們的影響。我八十後，是由獨立電腦玩到互聯網的一代，從用電腦聽CD，看著Windows Media Player的影像代替MV，到上網搜羅並下載MP3，合法的非法的都有——轉眼間，今天一個彈指已可以買到高音質音樂，下載也不用了。任何時候都可以聽到想聽的歌，不用做好分類，不用做好貯存，不用在唱片舖開門前排隊……..

文：林綸詩｜原題：當音樂和一切都只是一個限時動態



Apple Music全球。（網頁截圖）

這種方便其實是否好事? 我看我兒子的聽歌習慣，深感音樂環境真是塑造出不一樣的新樂迷，與我這一代已經差很遠。不用談論到品味，找音樂用到的耐性和習慣已經今非昔比。

首先，世界上各類形形色色音樂在他們出世時，已經滿佈互聯網，演算法會自動派給你，不需要花時間出門尋寶，也不需要等發行。這種便利除了省卻時間 (有好有不好)，亦少了階級觀念。東歐小鎮無名氏的自創歌曲和Billboard第一的天后作品，在新一代眼中無分高下。他們亦不再倚賴音樂評論或介紹，未來更有人工智能代找音樂。這樣他們會更以自己的感覺先行，反正什麼也是隨手可得，易來易去。

用戶在動態頁面左上角按「+」號便可攝錄限時動態(右)，用戶亦可在限時動態上繪畫。（Instagram圖片)

就像是限時動態剛剛流行的時候，我這八十後不明白為何要放一些一閃即逝的東西在網上，如果不能留底，還post來做什麼。十多年後，連我這一輩也玩限時動態多了。重點是誰看過，而不是什麼被留低。這大概是這時代的中心思想吧? 「在屏幕裡揣摩 始終會忘掉那小徑/你我還有失憶的保證」(歌詞出於Senza A Cappella的《限時動態》)，什麼音樂、什麼流行文化產品，都是過眼雲煙，有人會說新一代太不認真，但當習慣了一切只是一個限時動態時，你也難怪他們比我我們更小執著。雖然說似輕鬆，但和資訊泛濫一起成長的他們，何不是有一種無力感? 太辛苦去眷戀一些事，在轉得太快的世裡，只會更痛苦，「也許一切刪去不再可發生 或我限時內無力捉緊」(歌詞出自Pandora的《限時動態》)。

明白這種差異，我們或許才能更看清楚網絡及社交媒體對我們每一代人的影響。而「限時動態」確是這一代的關鍵詞，在音樂平台一找，已有五首歌以此為名！

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片及標題為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

