演技與劇本好壞掛鉤的「小魔女」　談日本演員吉岡里帆｜湯禎兆

《不要跨越時空，戀人們》在同季日劇中，很明題一枝獨秀予人好感，再加上男女主角都是我深愛的演員，就更加看得賞心悅目。不過關於永山瑛太的讚頌已說得太多，今次就把焦點放在吉岡里帆身上吧！

文：湯禎兆｜原題：吉岡里帆頌



《不要跨越時空，戀人們》海報

其實自從留意到她的存在後，就一直擔心吉岡慘遭定型的傾向——事實上，任何人對於她在《寬鬆世代又如何》（１６）及《四重奏》（１７）中的表現，肯定都會過目不忘。在兩大日劇天王（宮九及坂元）的筆下，她都能夠把有血有肉的配角（悅子及有朱）演繹得出神入化，「小魔女」之稱譽絕非浪得虛名。只不過一旦劍入偏鋒，自然就易為人定型定格，往後雖然已晉升為女一，但令人過目難忘的演出始終甚少，再上一層的契機仍未降臨。

吉岡里帆在《四重奏》演技獲封下一代惡女。（網上圖片）

我認為她的處境某程度與另一年輕實力派女優松岡茉優大同小異，正因為在擔演配角時過分出色，搶戲程度令人喜出望外，反過來一旦女一加冕，好容易被創作人冠上偏鋒角色，以為可以突顯她們的存在感。可是一旦劇本水準不濟，反過來便好心做壞事——松岡近來女一機會不絕，但２３年的《ＦＥＮＣＥ》及《最好的老師》均差強人意，實在值得引以為鑑。

《不要跨越時空，戀人們》的天馬行空背景，恰可釋放吉岡一直被壓抑的喜劇感（《不要跨越時空，戀人們》劇照）

幸好今次《不要跨越時空，戀人們》的天馬行空背景，恰可釋放吉岡一直被壓抑的喜劇感——常盤一角的底色正是錯位脫線的傻大姐，吉岡不按牌理的演繹風格正好帶來新鮮感，而且也可把她從沉重的既定印象中解放（《噬亡村》正好一錯誤示範），讓大家好好享受一次陽光派吉岡體驗。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）