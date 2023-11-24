英國博物館早前稱羅馬三世紀皇帝為跨性別者　學者指該說法有爭議

【博物館/歷史/古羅馬/跨性別】英國北赫特福德郡博物館（North Hertfordshire Museum）早前宣布，決定將三世紀古羅馬皇帝埃拉加巴盧斯（Elagabalus）重新定義為跨性別女性，並於所有談及埃拉加巴盧斯的館內資料以「她」作為代詞。館方指決定是根據史料資料分析，但就有學者則認為解讀或者有誤。



英國北赫特福德郡博物館（North Hertfordshire Museum）早前宣布，決定將三世紀古羅馬皇帝埃拉加巴盧斯（Elagabalus）重新定義為跨性別女性（資料圖片）

埃拉加巴盧斯出生於現今敘利亞，於公元218年至222年期間統治羅馬帝國，遭暗殺死亡時年僅18歲。其性別認同一直是學術界爭論議題，館方指此決定是基於多份歷史資料，其中部分為埃拉加巴盧斯同時代學者Cassius Dio之生平記錄。

譬如他在資料中提及埃拉加巴盧斯曾結過五次婚，頭四次是和女性結合，最後一次是與名為Hiercoles的馬車手結婚，在這次婚姻中埃拉加巴盧斯「被稱為妻子、女主人和女王」。有歷史資料記載了有關埃拉加巴盧斯穿妝、戴假髮和除去身體毛髮描述，亦有史料指埃拉加巴盧斯曾説：「不要稱我為殿下（Lord），因為我是夫人（Lady）。」

英國北赫特福德郡博物館（North Hertfordshire Museum）目前藏有一枚埃拉加巴盧斯時期所鑄硬幣，經常與其他LGBTQ+相關物品一同展出。（資料圖片）

當地企業與藝術行政議會成員Keith Hoskins表示「以正確方式來稱呼前人是一種禮貌以及尊重」，又指館方已經諮詢過LGBTQ+團體Stonewall來確保展示內容足夠包容。博物館2011年11月一篇聲明則寫道：「如果我們回顧歷史，有些人身份我們現在可能會描述為跨性別者。羅馬皇帝埃拉加巴盧斯出生為男性，但在青少年時期，其自我認同為女性，更曾嘗試找過能進行性別重置手術的醫生，但並未成功。」該博物館目前藏有一枚埃拉加巴盧斯時期所鑄硬幣，經常與其他LGBTQ+相關物品一同展出。

然而，相關說法則受到學者質疑，譬如劍橋學者Andrew Wallace-Hadrill在英國《電訊報》中提及，古羅馬人並沒有「跨性別」概念，由於將男性形容如一名女性是當時最嚴重侮辱之一，Cassius Dio文中說法有可能是用以批評埃拉加巴盧斯統治，或不能單純以字面意思理解文意。