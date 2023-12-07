從Pixar、吉卜力原稿展到張國榮展　盤點香港文化博物館精彩展覽

【香港文化博物館殺館】文化體育及旅遊局早前向立法會提交文件，計劃在尖沙嘴科學館地址上開設新博物館介紹國家發展與成就，而科學館則遷址現時沙田香港文化博物館位置。至於文化博物館現有藏品，就會於其他博物館整合和重置。消息一出即引起大量討論，不少人表示對此感到惋惜。



香港文化博物館在2000年12月首次對外開放，常舉行專題展覽，主題不僅涵蓋香港文化以及古典名畫，甚至曾舉辦過吉卜力以及彼思動畫原稿展覽。在博物館「殺館」前，讓我們一起回顧香港文化博物館多年來曾舉辦過的精彩展覽。



「繼續寵愛・張國榮紀念展」海報

名稱：繼續寵愛・張國榮紀念展

展期：2023年3月29日–2023年10月9日



首先是今年才剛剛完成的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，張國榮三位生前摯友陳淑芬、張叔平及夏永康透過透過展出其經典舞台服飾、照片、唱片及影視作品、歌影視獎項及私人珍藏等，回顧他在音樂、電影等方面傑出成就及其對流行文化影響。

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展品包括張國榮曾在不同演唱會中穿過服飾，如《跨越97》演唱會紅色斗篷和閃石西裝，以及紅色高跟鞋；在《熱・情演唱會》時穿着白色羽毛服飾、藍色釘珠牛仔褲。除演唱會服飾外，展覽亦展出張國榮部分唱片及歌影視獎項，包括《為妳鍾情》黑膠唱片（白色版）、第十四屆香港電影金像獎最佳電影歌曲《追》獎座，同場亦展示了由夏永康拍攝張國榮寫真集《慶》及演唱會照片等。

「絕代芳華・梅艷芳」宣傳圖

展覽大受歡迎，吸引總數共370,716位市民和旅客入場參觀。在「繼續寵愛・張國榮紀念展」後，香港文化博物館原訂會在今年12月24日到明年9月2日舉辦「絕代芳華・梅艷芳」展覽，回顧她對香港流行文化貢獻，但現時該展覽能否成事仍是疑問。

「金庸館」展出300多件展品，當中不乏珍貴手稿。（林若勤攝）

名稱：「金庸館」及「繪畫．金庸」展覽

展期：2017年3月1日 – 2017年3月27日



香港文化博物館內設有常設「金庸館」，籌備三年斥資千萬，在2017年對外開放。館內藏有金庸親書對聯、50年代《神鵰俠侶》普及本以及《天龍八部》新修版修訂手稿等超過300組展品金庸相關藏品，介紹其早期事業、武俠小說創作歷程及其小說對香港流行文化影響。當時為了配合「金庸館」開幕，香港文化博物館更同時舉行「繪畫．金庸」專題展覽，展出金庸小說插畫原稿及不同畫家筆下金庸武俠世界，吸引大量市民入場參觀。

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「他鄉情韻 — 克勞德‧莫奈作品展」海報

名稱：他鄉情韻 — 克勞德‧莫奈作品展

展期：2016年5月4日 – 2016年7月11日



除了設有展覽介紹本地文化，香港文化博物館亦曾多次與外國博物館合作舉行藝術大師特展，譬如是2016年舉辦的「他鄉情韻 — 克勞德‧莫奈作品展」，就從法國多個博物館中借來印象派大師克勞德‧莫奈真跡，展出包括《睡蓮》、《春天的吉維尼》、《維特尼流域塞納河解凍，面向拉瓦古》等十七幅包括法國公共收藏中甚具代表性作品。

展覽平均每日的參觀人次約為3600，是當時香港歷來最大型以印象派大師莫奈作品為主題展覽。2012年，香港文化博物曾舉辦「畢加索 ─ 巴黎國立畢加索藝術館珍品展」，是香港首次展出最全面畢加索作品展覽，該展覽所有門票均售罄。

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名稱：吉卜力工作室場面設計手稿展‧高畑勲與宮崎駿動畫的秘密

展期：2014年5月14日 - 2014年8月31日



香港文化博物館曾舉辦多個動畫原稿展，其中包括「吉卜力工作室場面設計手稿展」。展覽展出逾一千三百張吉卜力工作室動畫的場面設計手稿及動畫片段，包括《風之谷》、《再見螢火蟲》、《魔女宅急便》、《龍貓》、《哈爾移動城堡》、《千與千尋》、《崖上的波兒》以及《風起了》，高畑勳作品《輝耀姬物語》場面設計手稿更是首站在香港展出，展覽入場人次超過36萬。

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名稱：彼思動畫30年：家＋友‧加油！

展期：2017年11月18日–2018年3月5日



香港文化博物館不單展出過吉卜原稿，更曾經兩度舉辦Pixar動畫展覽。2011年舉辦了「彼思動畫25年」，超過400件展品讓大家回顧彼思動畫製作室創作動畫人物。由於展覽廣受歡迎，博物館在2017年以「友情和親情」為主題再次舉行Pixar展覽，同樣展示各種以傳統和數碼媒介創作素描草圖、彩繪、分鏡圖和雕塑，輔以動畫設計師訪問短片，介紹創作靈感來源。