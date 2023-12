北歐家具大師韋格納不朽名作成書　一生近500張椅子各有擁戴者

「如果你一生中能設計出一把好椅子......但你根本無法做到。」──Hans J. Wegner

《Hans J. Wegner: Just One Good Chair》以丹麥建築師漢斯 J.韋格納 (Hans J. Wegner) 於 1952 年說的一句話為全書破題。作為丹麥四大巨匠之一,漢斯 J.韋格納(1914-2007 年)被認為是 20 世紀最具創造性、創新性和多產性的家具設計師先驅,一生創作了近 500 張椅子,而無論哪一件皆各有設計迷擁戴,被譽為「椅子大師」。

韋格納的設計核心,在於以簡潔實用的外觀展現家具的內在靈魂。曾作為丹麥櫥櫃工匠師 H. F. Stahlberg 的學徒,韋格納深刻理解如何將嚴謹的細木作工藝與精美形體予以融合;他的美學思考奠基於對木質材料的深深敬意,以及於其他自然素材的巨大好奇心,使其作品在極簡形式下揉合有機、和諧的溫潤感。

慣以傳統的榫卯技藝、手工製作第一件家具原型,並於此過程嘗試突破木料的製程侷限,最終使設計呈現出無與倫比的優雅。有時,他的作品亦帶有獨到的幽默感,譬如以 17 世紀英國溫莎椅為靈感的 The Peacock Chair 孔雀椅 (1947 年) ,與大膽應用結構作為裝飾的 Cow Horn Chair 牛角椅 (1960 年) ,在在應證其於材料、製作和設計的深刻見解。

此書《Hans J. Wegner: Just One Good Chair》由丹麥設計博物館的展覽與藏品經理 Christian Holmsted Olesen 撰文,以 250 頁圖文並茂的豐富篇幅,生動而細緻地介紹這位北歐家具大師的不朽名作。 「所有關於『椅子』的說法都是無稽之談,」Olesen 於書中引用了韋格納在 1992 年發表的一段話。 「因為椅子並不存在。我有一種感覺,彷彿我越是努力,它離我越是遙遠。或許確實如此,或許不是。你不可能做出毫無疑問的東西。只有那些不懂的人才會這麼說。我仍然認為可以做得更好──也許只需要四根等長的棍子。」

