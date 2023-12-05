北歐家具大師韋格納不朽名作成書　一生近500張椅子各有擁戴者

「如果你一生中能設計出一把好椅子......但你根本無法做到。」──Hans J. Wegner

《Hans J. Wegner: Just One Good Chair》以丹麥建築師漢斯 J．韋格納 (Hans J. Wegner) 於 1952 年說的一句話為全書破題。作為丹麥四大巨匠之一，漢斯 J．韋格納（1914-2007 年）被認為是 20 世紀最具創造性、創新性和多產性的家具設計師先驅，一生創作了近 500 張椅子，而無論哪一件皆各有設計迷擁戴，被譽為「椅子大師」。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Hans J. Wegner: Just One Good Chair》



《Hans J. Wegner: Just One Good Chair》（圖片來源：https://moom.cat/l/kJfppj）

《Hans J. Wegner: Just One Good Chair》（圖片來源：https://moom.cat/l/kJfppj）

韋格納的設計核心，在於以簡潔實用的外觀展現家具的內在靈魂。曾作為丹麥櫥櫃工匠師 H. F. Stahlberg 的學徒，韋格納深刻理解如何將嚴謹的細木作工藝與精美形體予以融合；他的美學思考奠基於對木質材料的深深敬意，以及於其他自然素材的巨大好奇心，使其作品在極簡形式下揉合有機、和諧的溫潤感。

《Hans J. Wegner: Just One Good Chair》（圖片來源：https://moom.cat/l/kJfppj）

《Hans J. Wegner: Just One Good Chair》（圖片來源：https://moom.cat/l/kJfppj）

慣以傳統的榫卯技藝、手工製作第一件家具原型，並於此過程嘗試突破木料的製程侷限，最終使設計呈現出無與倫比的優雅。有時，他的作品亦帶有獨到的幽默感，譬如以 17 世紀英國溫莎椅為靈感的 The Peacock Chair 孔雀椅 (1947 年) ，與大膽應用結構作為裝飾的 Cow Horn Chair 牛角椅 (1960 年) ，在在應證其於材料、製作和設計的深刻見解。

《Hans J. Wegner: Just One Good Chair》（圖片來源：https://moom.cat/l/kJfppj）

《Hans J. Wegner: Just One Good Chair》（圖片來源：https://moom.cat/l/kJfppj）

此書《Hans J. Wegner: Just One Good Chair》由丹麥設計博物館的展覽與藏品經理 Christian Holmsted Olesen 撰文，以 250 頁圖文並茂的豐富篇幅，生動而細緻地介紹這位北歐家具大師的不朽名作。 「所有關於『椅子』的說法都是無稽之談，」Olesen 於書中引用了韋格納在 1992 年發表的一段話。 「因為椅子並不存在。我有一種感覺，彷彿我越是努力，它離我越是遙遠。或許確實如此，或許不是。你不可能做出毫無疑問的東西。只有那些不懂的人才會這麼說。我仍然認為可以做得更好──也許只需要四根等長的棍子。」

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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