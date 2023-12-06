十二月演出｜廿一世紀香港浪漫史、經典歷史歌劇、燒腦推理劇場

撰文：梁嘉欣
出版：更新：

【舞台劇/歌劇】來到十二月，除了先前介紹過的本地獲獎音樂劇《大狀王》，劇場裡還有什麼值得一看？這次我們選了三套本地製作特作介紹，類別橫跨實驗劇場、推理以及歌劇，觀眾可以透過劇場體驗身邊尋常人私密愛情故事，將目光投向英國歷史上一段著名動盪歷史，又可以穿越到60年代末香港體驗燒腦劇情。今個十二月，不妨選一個演出體驗劇場魅力。

《廿一世紀香港浪漫史》海報

名稱：廿一世紀香港浪漫史
日期：2023年12月8日-9日
地點：香港柴灣柴灣道238號⻘年廣場 LG1樓 Y綜藝館

浪漫愛情自古以來都是各種文學、戲劇作品靈感來源，但你又有沒有好奇過，每日通勤、上學、購物身邊擦肩而過尋常百姓所經歷的愛情故事？《廿一世紀香港浪漫史》創作時通過不同工作坊，陸續接觸超過超過150個香港人，收集從懵懂初吻到生離死別等真人真事，有些為分手「千字文」，有些則是初戀情書，最後被提煉成8段當代愛情故事，為大家譜寫一段廿一世紀香港浪漫史。故事來自不同普通人所面對情感難題，或許能讓不少人感到共鳴。

《英宮遺恨》宣傳圖

名稱：唐尼采蒂《英宮遺恨》
日期：2023年12月8-10日
地點：尖沙咀梳士巴利道10號香港文化中心劇場

說到英國歷史，其中一個不得不提的人物便是安妮·博林（Anne Boleyn）。她是亨利八世第二任王后、伊莉莎白一世生母同時亦是瑪麗一世繼母，其婚姻成為英格蘭宗教改革導火線，但在位短短三年，由於無法誕下子嗣，被亨利八世以叛國罪名關進倫敦塔隨後被斬首。其戲劇化生平讓她成為不少作品靈感來源，《Wolf Hall》、《Tudors》等著名歷史劇集均有她相關劇情。

這次想介紹的《英宮遺恨》（Anna Bolena）則是唐尼采蒂以她作為題材創作之兩幕悲劇，自1830年首演以來一直是歌劇經典作。情節設置在1536年英格蘭，安妮·博林生下了未來伊麗莎白一世女王，但未能為國王生下兒子和繼承人。國王目光便轉向了安妮的侍女簡·西摩，安妮·博林性命隨即受到威脅。這次《英宮遺恨》不少主要角色由本地藝術家飾演、以意大利文主唱，能在香港看到這齣經典作現場演出屬實難得，有興趣讀者不妨一試。

《作家出道殺人事件》宣傳圖

名稱：作家出道殺人事件
日期：2023年12月15-24日
地點：尖沙咀梳士巴利道10號香港文化中心劇場

陳浩基是香港推理小說家代表人物之一，甚至被譽為「華文推理第一人」，擅長將時代脈絡以及不同觀點融入故事。我們先前曾介紹過他作品改編之《13·67》，這次想介紹的依然是其小說改編作品。

陳浩基早期短篇小說集《第歐根尼變奏曲》書封（資料圖片）

《作家出道殺人事件》文本來自陳浩基早期短篇小說集《第歐根尼變奏曲》，講述推理小說創作者阿祖被出版社編輯告知，如果想出道，就必須先親自殺人，才能寫出擁有靈魂的情並在文壇嶄露頭角，阿祖從此得知許多知名推理作家也曾經施行過謀殺。後來他在打工期間遇到一位心生殺意的劇社女學生，開始在大學校園策劃一起密室殺人事件。但隨著警方調查展開，事情卻逐漸變得複雜。故事發生在香港60年代末，劇情燒腦刺激之餘，亦融入舊式新聞片段以及港式美食等元素，讓觀眾可隨劇情懷緬當年香港文化。

北歐家具大師韋格納不朽名作成書　一生近500張椅子各有擁戴者《大狀王》叫好叫座屢獲殊榮　香港原創音樂劇顛峰之作｜何故專欄日本國立國會圖書館公開千張珍貴圖像　日本大師浮世繪可自由使用文化推廣大使譚盾攜香港藝術家走向國際　將推WE音樂節融匯東西《不要跨越時空，戀人們》修正人生繼續發光｜還是日本｜湯禎兆專訪｜巨型雞泡魚週日從幻想走到現實　本地木偶師首次使用AI創作
本土創作
表演藝術
藝術創作
活動展覽