80年代最不尋常的藝術樂園　藝術大師聯手創作Luna Luna重見天日

撰文：何國龍
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遊樂場一直以來都是夢想的盛載之地，無論大朋友還是小朋友都可以在遊樂場樂而忘往。於上世紀被譽為「世上第一座藝術遊樂場」的Luna Luna，曾經於80年代座落於德國漢堡，於今天可能並沒有太多人對它有印象，但為遊樂場進行設計與創作的藝術家卻享負盛名，粒粒皆星，其作品現時都炙手可熱，當年可是人人都能夠在遊樂場上輕易接觸到的。

Luna Luna（圖片來源：Luna Luna: Forgotten Fantasy）

身價最高的在世藝術家David Hockney設計的魔法樹、80年代的已故紐約傳奇藝術家Jean-Michel Basquiat創作的摩天輪、最著名的普普藝術家之一Keith Haring的旋轉木馬、超現實主義大師Salvador Dalí操刀的沉浸式景點⋯⋯還有Daniel Spoerri、Rebecca Horn、Sonia Delaunay等等這些大師作品放在一起，與眾同樂，實在令人難以想象，卻是曾經確確實實存在於世。Luna Luna由奧地利藝術家André Heller所構思，參與設計設施、遊戲和表演的藝術家就多達30位，一個遊樂場包含著眾多的藝術風格，包括抽象主義、達達主義、激浪派、普普藝術、超現實主義等等，包羅萬有，將遊樂場與藝術館融合為一，打破界限，所以Luna Luna又被稱為最不尋常、最不可能存在的遊樂場。

Luna Luna於1987年首次亮相，短暫營業之後停業，有人認為很可能是因為迪士尼的出現促使現代遊樂場的轉型。亦有人指Luna Luna本來就並非長期營運的遊樂場，原定會於全球各地巡迴表演，可惜在德國漢堡的首站之後遊樂場的所有權發生變動最後遭逢停運。雖然Luna Luna最後不敵命運，但如此讓藝術家自由奔放地創作、發揮想象的空間，其存在價值即使在今天依然無出其右。幸好重要的設施都被留存下來，一直被好好收藏於美國德州的貨櫃之內，直到去年由著名Rapper Drake旗下的公司獲得了這些設施，並將之運到洛杉磯，經過精心的重組之後，預計會在今個12月重新開幕，《Luna Luna: Forgotten Fantasy》將會以為期數個月的沉浸式藝術展覽形式向公眾開放。

可惜的是，作為觀眾我們將不能像當年一樣，可以親身坐上這些旋轉木馬與摩天輪遊玩，但在參觀欣賞的同時，亦不失是一個對遊樂場的反思。我們對於遊樂場的既定印象是充滿童真、幻想甚至是一個冒隊探索之地，但從沒想過會在遊樂場欣賞藝術，甚或是藝術品本身就是遊樂設施。近年隨著公共藝術的普及，藝術品再不只局限於畫廊與藝術館，藝術與生活的界限開始模糊，現在回顧Luna Luna可見得其前膽與開創性，而Luna Luna的存在本身亦證明了當時的藝術家們一直都為此而努力，如此多的大師級藝術家攜手合作是難得一見的，甚至主流娛樂產業、主題樂園本身往往成為了藝術家們所諷刺的對象，卡通角色總是被二次創作⋯⋯《Luna Luna: Forgotten Fantasy》現時以展覽形式出現，在藝術與娛樂之外具有再多一重歷史意義，相信會為無數人帶來啟發，承先啟後地帶來更多突破界限的靈感。

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