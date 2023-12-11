聖誕節2023｜不一樣神秘角色　傳統節日文化中懲惡揚善精靈與惡魔

【聖誕節2023】聖誕節是一個充滿歡樂氣氛、普天同慶的節日，這個節日源遠流長，在不同的國度都有各自的民間傳說，當中有一些傳統角色使得這個節日更加有趣和多元化，一直流傳至今。



1900年代的聖誕賀卡「Greetings from Krampus!」（圖片來源：Wiki）

現代社會人民普遍生活過得比較現代化和富裕，但在古時很多人因為社會狀況而面臨貧窮的問題，有些人生活難以為繼，例如安徒生筆下賣火柴的小女孩，最後就因為饑寒交迫下在除夕夜凍死街頭。不少流傳下來的民間傳說都盛載著一些簡單、甚至卑微的希望，在節慶時日能夠得到一份窩心的禮物、別人的祝福，同時也鼓勵人們保持善心，即使在艱難的生活之下仍然盡力做一個好人，要不然⋯⋯就可能會受到懲罰。於歐洲阿爾卑斯山一帶有一個傳統的人物Krampus，被描述為一個帶著鐵鍊和鐵鞭的惡魔，他的任務是在聖誕節期間懲罰壞孩子。

2015年的電影《Krampus》

傳說中，好孩子會收到聖誕老人的禮物，而壞孩子則會受到Krampus的懲罰。他會用鞭子抽打壞孩子，甚至把他們關進籠子裡帶走。這個角色在歐洲的一些地區至今仍然非常受歡迎，並且有時會在聖誕節遊行中亮相。Krampus的名字來自巴伐利亞語中的「krampn」，意指死亡、腐爛，於德語中又有「爪子」的意思，在傳說中的形象往往是一種半山羊、半惡魔的怪物，其起源可以追溯到公元六世紀，當時人們發起了一種名為「Krampus run」的活動，年輕男子會打扮成為Krampus，在遊行中利用滑稽動作嚇唬觀眾。於後來Krampus與聖尼古拉斯（St. Nicolaus）連上關係，聖尼古拉被認為是現代聖誕老人的原型，因為在二至三世紀期間基督教聖徒及主教聖尼古拉斯會悄悄為有需要的民眾贈送禮物。後來連結起來，就成為了於12月5日聖尼古拉斯節的晚上，聖尼古拉斯會獎勵表現好的孩子，而表現差的孩子則會被Krampus懲罰。

Belsnickel的形象（圖片來源：Museum of the Shenandoah Valley）

於上世紀初賓夕法尼亞州的農場聖誕節活動中，人們扮演的Belsnickel（圖片來源：Museum of the Shenandoah Valley）

聖誕老人與Krampus關係好比糖果與鞭子，司掌孩子們的獎與罰。在美國Belsnickel就是聖誕老人的僕人，其形象是一個吵鬧、脾氣暴躁、總是穿著毛皮衣服手裡拿著樺樹枝的大個子，有時會戴著一個可怕的面具或鹿角。與Krampus的角色設定相似，他會於聖誕節前幾周拜訪孩子們，詢問他們在過去的一年裡表現得好還是不聽話，如果是後者或無法回答的孩子就會被樺樹枝擊打，否則就可以從Belsnickel的袋子裡得到一些小蛋糕、糖果等禮物。Belsnickel的名字由德語中的「bels」（毛皮）及「nickel」組成，「nickel」指的是聖尼古拉斯，所以不少人認為Belsnickel是Krampus與聖尼古拉斯的結合體。這個傳說起源自德國西南部，後來由德國移民傳入美國，現時每年的12月初都會由賓夕法尼亞州當地的文化遺產組織舉行相關的農場聖誕節活動。

Tomte形象的演變主要來自1881年由Viktor Rydberg發表的詩作《Tomten》對於Tomte的描述，以及瑞典畫家Jenny Nyström為詩作繪畫的插圖（圖片來源：Wiki）

在不少兒童文學中小精靈常出現，關於聖誕節就有一個小精靈Tomte，於瑞典人的傳統，每逢12月都會將一個小矮人的毛絨玩具掛在家裡。「Tomte」這個名字來自瑞典語，意指一塊土地，傳統上Tomte被認為是守護在特定土地上的農民祖先靈魂的化身。Tomte的形象是留著山羊鬍鬚、戴著一頂圓錐形帽子的小矮人，他會在農場周圍工作，照顧動物、孩子和財產，總是小心翼翼地保持在人們視線之外，除了應得的尊重和偶爾索求一碗粥外，幾乎不求任何回報。不過如果對他不敬則會引起麻煩，在當地人民的想象中Tomte的性格相當兩極，時而溫和時而脾氣暴躁甚至暴力。特別在假日到來時，他會索求一碗塗上大量奶油的粥，因為奶油是奢侈品，所以未必每家每戶負擔得起，傳說中有人試過開玩笑地把奶油藏在碗底，Tomte大怒而宰殺了家裡的牛。

傳說在假日到來時，Tomte會索求一碗塗上大量奶油的粥作為回報（網上圖片）

Krampus、Belsnickel和Tomte，都在不同文化中為聖誕節增添了獨特的色彩。他們的存在使得聖誕節不僅是一個充滿歡樂和禮物的節日，也提醒人們要表現良好，尊重他人。無論是Krampus的警告、Belsnickel愛的教育，還是Tomte的兩面性，同是將希望將良好的價值觀植入節慶之中，一直流傳下來。