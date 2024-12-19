最強網紅MrBeast租下埃及金字塔　全新挑戰100小時探秘引發熱議

MrBeast是大家熟知的超高人氣的創作者，在YouTube上以創意十足的挑戰、慈善活動以及令人驚嘆的影片內容而聞名，隨著他的成功，MrBeast的財富也不斷增長，最近他的淨資產已達到約十億美元，年僅26歲已成為了全球最年輕的億萬富翁之一。



即使他已是公認的最成功YouTuber，還是有餘力繼續發布令人驚奇的新舉動，最近宣布租下了埃及金字塔，並將會在金字塔內開展一系列探索活動，消息一傳出馬上在社交媒體引起了廣泛的討論和關注。



MrBeast於上周身處金字塔前拍片（圖片來源：www.instagram.com/mrbeast）

MrBeast本名為Jimmy Donaldson，這位出生於1998年的男生成長於網路文化興盛的年代，早在12歲便開始了他的YouTube之旅，最初的內容主要是遊戲評論和搞笑影片剪輯，在2016年他從高中畢業後，雖然嘗試過上大學一段時間，但最終還是決定全心全意投入YouTube，而不是繼續學業。至今MrBeast的多條主要頻道的訂閱用戶總計逾4億，使之成為了YouTuber之首，名氣大吸金能力固然之強，據統計他的YouTube事業每月帶來約5,000萬美元的收入，他亦是著名的慈善家，曾經籌集2,000萬美元種植2,000萬棵樹、捐贈汽車100餘輛，亦為無家可歸者、退伍受傷軍人、兒童及動物等提供了支持。

真人Show《Beast Games》打破了40項世界紀錄（圖片來源：www.instagram.com/mrbeast）

MrBeast為慶祝今年26歲生日，贈送粉絲26輛Tesla，只要點讚並評論該帖子、標記2位朋友即可參與（圖片來源：www.instagram.com/mrbeast）

雖然MrBeast的吸金能力強，但開支同樣地大，他以其獨特的「慈善挑戰」模式廣受喜愛，他的影片時常涉及大量的派錢環節，相信是其頻道迅速增長的主因之一。他由營運YouTube以至擴展至其他事業，都相當成功兼革命性，例如2020年開設的線上漢堡店MrBeast Burger，在開業僅僅三個月銷量已突破了100萬個；接著在2022年開立的食品公司Feastables，旗下的朱古力品牌「MrBeast Bars」亦在首季度賺得過千萬美元。除了YouTube收入之外，MrBeast有很大部分收入來其商品系列，例如在他的線上平台出售的衣服、配件等，估計佔上他的年收入近半。更重要的是，他新開設的事業往往衝擊了固有業界，他的橫空出世令到漢堡及朱古力業界為之戒備。

最近的新動向有新鮮出爐、今天（12月19日）於美國上映的真人Show《Beast Games》，MrBeast親自上陣當主持，1,000多名參賽者角逐超過500萬美元的獎金，隨即打破了40項世界紀錄，包括史上最龐大真人Show節目陣容以及電視真人Show史上最高的單項獎金。至於近日釋出消息，租用金字塔的計劃無疑是他近年最具代表性的項目，足以展示MrBeast的影響力。

《Beast Games》於12月19日在Amazon Prime上線，其單項獎金達到史上最高，擊敗了英國版魷魚遊戲《Squid Game: The Challenge》

最近終於獲得了埃及政府的批准，MrBeast可以租用位於吉薩的三座金字塔，並將在那裡進行為期100小時的探索。他表示這是第一次進入金字塔，並希望能夠揭開一些未公開的秘密細節。在探索中計劃與導遊一起探險，並在金字塔內過夜，過程拍成影片展示金字塔內部的各種神秘空間和走廊，讓觀眾看到之前從未公開過的地方。此外，MrBeast還計劃在探索過程中捕捉神秘現象，這也增添了不少驚喜元素，令人既驚喜又期待。

真人Show《Beast Games》打破了40項世界紀錄（圖片來源：www.instagram.com/mrbeast）

其實這次並非埃及政府首次借出金字塔，今年4月一位來自印度的34歲富豪Ankur Jain在著名的胡夫金字塔和獅身人面像前舉行婚禮，迎娶前摔角女選手Erika Hammond。Ankur Jain以科技業起家，身家達到12億美元，本來想到太空結婚，但新娘對於金字塔更具興趣，在舉行婚禮期間金字塔和獅身人面像一度被封閉。早在2013年埃及政府已有出租金字塔的計劃，以解決該國的經濟危機，計劃能夠為當地帶來2,000億美元的收入，是次租予MrBeast除了因為他的個人影響力，亦因為他是出價最高者。