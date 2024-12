黃子華×劉嘉玲《香港式離婚》讓人釋懷甚至重生的故事｜何故專欄

《香港式離婚》以獨特的手法,敏銳的觸角,拆解「愛情」的「謊言」,探討「婚姻」的「真相」,當經典劇本遇上出色演員,成就更上一層樓的「神劇」。



《香港式離婚》起初是由香港藝術節委約及製作的舞台劇,由黃詠詩編劇,李鎮洲和黃詠詩聯合導演,在2010年第38屆香港藝術節時於香港大會堂劇院首演,可算是一鳴驚人,在第二十屆香港舞台劇獎囊括四項大獎,包括:「最佳整體演出」、「最佳劇本」(黃詠詩)、「最佳女主角(悲劇/正劇)」(黃慧慈)、以及「十大最受歡迎製作」,其後在2012年第40屆香港藝術節時於香港演藝學院歌劇院載譽重演,並且分別在2015年及2018年於葵青劇院演藝廳第三及第四度重演。黃子華看過《香港式離婚》三次,盛讚這是他看過的香港舞台劇三大經典之一,故此自薦主演,並且點名和劉嘉玲合演夫妻。

《香港式離婚》第五度公演回到香港演藝學院歌劇院,由陳淑儀導演,黃耀祖、周怡和黃懿雯監製,黃子華和劉嘉玲領銜主演,其他演員包括:楊淇、楊詩敏、梁浩邦和趙伊禕,張叔平服裝設計及海型造型,葉卓棠舞台美學設計,黃宇恒燈光設計,馮璟康音響設計,袁建雯舞台監督。作為2024年由「子華神」主演的年度「神劇」,12月13日起,跨年演出共58場,打破了他於2023年與林海峰合演的《愛我別走》49場,以及於2022年與潘燦良合演的《最後禮物》50場的記錄,一票難求,全城效應。

《香港式離婚》講述見習律師Emily(楊淇 飾)受聘加入了一間專辦離婚的事務律師行後,發現已結婚三十年的老闆CK(黃子華 飾)和老闆娘Laura(劉嘉玲 飾)已經貌合神離,她雖然跟已成為植物人的舊男友明浩(梁浩邦 飾)關係複雜,卻跟CK產生微妙情愫,就在處理客戶梁太太(楊詩敏 飾)的離婚案件,以及迎接好友文烈(趙伊禕 飾)的第二段婚姻同時,Emily在悲歡離合中,反思「婚姻」的真正意義。

《香港式離婚》共分為十八場,依次序是【The Lie】、【The Smoker】、【The Interview】、【The First Day】、【Before Interview】、【The Work】、【The Funeral】、【The Nightmare】、【The Client】、【The Seduction】、【You will see no tears】、【The Tango】、【The Divorce】、【The Loss】、【The Dream】、【The Last Day】、【The Anniversary】和【The Truth】。有別於先前的演出,這次設有15分鐘中場休息,就在第十一場和第十二場之間。黃詠詩亦在訪問時表示,她為了劉嘉玲而重寫其中一場戲,即使是舊觀眾,也會有耳目一新的感覺。

《香港式離婚》的焦點所在,肯定是黃子華和劉嘉玲,特別是「子華神」,但其實他並非最突出的角色,因為CK這個角色太沉默,台詞不多,但「子華神」的厲害之處,就是即使不出聲,也可以「無聲勝有聲」,就算只是簡單一句說話,也足以牽動觀眾的情緒,如果你是為了「子華神」而入場,你會看見一個不一樣的黃子華!劉嘉玲充滿貴氣,甚至霸氣,演活了表面上是「地雷王西太后」,實際上卻是一個在夢中才可以透露心聲的軟弱女人,難怪黃子華點名由她飾演。Emily是本劇的關鍵人物,觀眾正是透過她來窺探CK和Laura的關係,以及串連起其他角色,楊淇已是第三度飾演Emily,可算是游刃有餘,以一種屬於她的語氣和節奏,為一個既可愛又可憐的角色注入靈魂。楊詩敏完美地飾演哀莫大於心死的「洪水猛獸」闊太,她在【The Loss】一場的個人發揮,是本劇的轉捩點,她的表現在水準以上。趙伊禕雖然出場不多,但以台詞取勝,令人留下深刻印象。梁浩邦一人分飾多角,除了明浩,還有心理醫生和大牌檔侍應,卻略嫌他未夠奔放,特別是和嘉玲姐一起跳「孤獨探戈」時,他應該更主動、更激烈、甚至又更撲朔迷離。

《香港式離婚》的劇本很有心思,不少細節都經過精心設計,例如文烈出場時身穿白色孝衣,完場時卻是一身白色婚紗;又例如Emily跟CK都是抽同款煙絲,但原來這款煙絲是明浩昏迷前為Emily購買的,而最後一根用這款煙絲捲成的香煙,竟然是留給梁太太在知道「真相」後享用,我們甚至有理由懷疑,CK之所以違反Laura的指示,聘請了Emily,或許正是因為這款回憶中的煙絲的氣味⋯⋯還有那一瓶40年的威士忌,40年啊!真的不是任何人都吃得消!

《香港式離婚》的英文劇名《The Truth About Lying》,正正是本劇的主題。很喜歡【The Anniversary】一場,Laura在二人結婚週年紀念日提出離婚,剖白多年來他倆婚姻關係的變化,相信會令不少觀眾共鳴,而CK回應「唔知第日百年歸老諗返轉頭,睇返呢一刻,我哋係放過咗大家,定錯過大家?」,將「離婚」看得很透徹,簡直是神來之筆。

《香港式離婚》最有趣是首尾呼應,Laura和Emily在第一場【The Lie】正面對峙,在最後一場【The Truth】卻讓我們看見意想不到的「真相」,令人拍案叫絕。這個劇本最吸引人的地方,就是以Emily跟CK和Laura的「三角關係」開始,卻不只是「出軌的故事」,而是巧妙地穿插了不同的夢境,在法律和婚姻、真實與虛假之間,讓觀眾一起經歷愛恨纏綿、以及生死遺憾。

《香港式離婚》是一個可以讓我們釋懷,甚至重生的故事。

