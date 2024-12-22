黃子華×劉嘉玲《香港式離婚》讓人釋懷甚至重生的故事｜何故專欄
《香港式離婚》以獨特的手法，敏銳的觸角，拆解「愛情」的「謊言」，探討「婚姻」的「真相」，當經典劇本遇上出色演員，成就更上一層樓的「神劇」。
《香港式離婚》起初是由香港藝術節委約及製作的舞台劇，由黃詠詩編劇，李鎮洲和黃詠詩聯合導演，在2010年第38屆香港藝術節時於香港大會堂劇院首演，可算是一鳴驚人，在第二十屆香港舞台劇獎囊括四項大獎，包括：「最佳整體演出」、「最佳劇本」（黃詠詩）、「最佳女主角(悲劇/正劇)」（黃慧慈）、以及「十大最受歡迎製作」，其後在2012年第40屆香港藝術節時於香港演藝學院歌劇院載譽重演，並且分別在2015年及2018年於葵青劇院演藝廳第三及第四度重演。黃子華看過《香港式離婚》三次，盛讚這是他看過的香港舞台劇三大經典之一，故此自薦主演，並且點名和劉嘉玲合演夫妻。
《香港式離婚》第五度公演回到香港演藝學院歌劇院，由陳淑儀導演，黃耀祖、周怡和黃懿雯監製，黃子華和劉嘉玲領銜主演，其他演員包括：楊淇、楊詩敏、梁浩邦和趙伊禕，張叔平服裝設計及海型造型，葉卓棠舞台美學設計，黃宇恒燈光設計，馮璟康音響設計，袁建雯舞台監督。作為2024年由「子華神」主演的年度「神劇」，12月13日起，跨年演出共58場，打破了他於2023年與林海峰合演的《愛我別走》49場，以及於2022年與潘燦良合演的《最後禮物》50場的記錄，一票難求，全城效應。
《香港式離婚》講述見習律師Emily（楊淇 飾）受聘加入了一間專辦離婚的事務律師行後，發現已結婚三十年的老闆CK（黃子華 飾）和老闆娘Laura（劉嘉玲 飾）已經貌合神離，她雖然跟已成為植物人的舊男友明浩（梁浩邦 飾）關係複雜，卻跟CK產生微妙情愫，就在處理客戶梁太太（楊詩敏 飾）的離婚案件，以及迎接好友文烈（趙伊禕 飾）的第二段婚姻同時，Emily在悲歡離合中，反思「婚姻」的真正意義。
《香港式離婚》共分為十八場，依次序是【The Lie】、【The Smoker】、【The Interview】、【The First Day】、【Before Interview】、【The Work】、【The Funeral】、【The Nightmare】、【The Client】、【The Seduction】、【You will see no tears】、【The Tango】、【The Divorce】、【The Loss】、【The Dream】、【The Last Day】、【The Anniversary】和【The Truth】。有別於先前的演出，這次設有15分鐘中場休息，就在第十一場和第十二場之間。黃詠詩亦在訪問時表示，她為了劉嘉玲而重寫其中一場戲，即使是舊觀眾，也會有耳目一新的感覺。
《香港式離婚》的焦點所在，肯定是黃子華和劉嘉玲，特別是「子華神」，但其實他並非最突出的角色，因為CK這個角色太沉默，台詞不多，但「子華神」的厲害之處，就是即使不出聲，也可以「無聲勝有聲」，就算只是簡單一句說話，也足以牽動觀眾的情緒，如果你是為了「子華神」而入場，你會看見一個不一樣的黃子華！劉嘉玲充滿貴氣，甚至霸氣，演活了表面上是「地雷王西太后」，實際上卻是一個在夢中才可以透露心聲的軟弱女人，難怪黃子華點名由她飾演。Emily是本劇的關鍵人物，觀眾正是透過她來窺探CK和Laura的關係，以及串連起其他角色，楊淇已是第三度飾演Emily，可算是游刃有餘，以一種屬於她的語氣和節奏，為一個既可愛又可憐的角色注入靈魂。楊詩敏完美地飾演哀莫大於心死的「洪水猛獸」闊太，她在【The Loss】一場的個人發揮，是本劇的轉捩點，她的表現在水準以上。趙伊禕雖然出場不多，但以台詞取勝，令人留下深刻印象。梁浩邦一人分飾多角，除了明浩，還有心理醫生和大牌檔侍應，卻略嫌他未夠奔放，特別是和嘉玲姐一起跳「孤獨探戈」時，他應該更主動、更激烈、甚至又更撲朔迷離。
《香港式離婚》的劇本很有心思，不少細節都經過精心設計，例如文烈出場時身穿白色孝衣，完場時卻是一身白色婚紗；又例如Emily跟CK都是抽同款煙絲，但原來這款煙絲是明浩昏迷前為Emily購買的，而最後一根用這款煙絲捲成的香煙，竟然是留給梁太太在知道「真相」後享用，我們甚至有理由懷疑，CK之所以違反Laura的指示，聘請了Emily，或許正是因為這款回憶中的煙絲的氣味⋯⋯還有那一瓶40年的威士忌，40年啊！真的不是任何人都吃得消！
《香港式離婚》的英文劇名《The Truth About Lying》，正正是本劇的主題。很喜歡【The Anniversary】一場，Laura在二人結婚週年紀念日提出離婚，剖白多年來他倆婚姻關係的變化，相信會令不少觀眾共鳴，而CK回應「唔知第日百年歸老諗返轉頭，睇返呢一刻，我哋係放過咗大家，定錯過大家？」，將「離婚」看得很透徹，簡直是神來之筆。
《香港式離婚》最有趣是首尾呼應，Laura和Emily在第一場【The Lie】正面對峙，在最後一場【The Truth】卻讓我們看見意想不到的「真相」，令人拍案叫絕。這個劇本最吸引人的地方，就是以Emily跟CK和Laura的「三角關係」開始，卻不只是「出軌的故事」，而是巧妙地穿插了不同的夢境，在法律和婚姻、真實與虛假之間，讓觀眾一起經歷愛恨纏綿、以及生死遺憾。
《香港式離婚》是一個可以讓我們釋懷，甚至重生的故事。
（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）
作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。
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