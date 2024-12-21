97年《沙灘小子》之前　木村拓哉已經演過同志劇先驅？｜湯禎兆

因為NETFLIX把97名作《沙灘小子》上架，大抵令我不得興起白頭宮女話當年的嘆喟。不過淺薄的感性追憶從來不是我杯茶，算了，那就不如乘勢作為日劇補課的契機吧。

文：湯禎兆｜原題：《沙灘小子》作為同志劇先驅



（《沙灘小子》劇照）

當年看《沙灘小子》，大家都對編劇岡田惠和的同志氣息佩服不已。當然，嚴格來說，《沙灘小子》的「出櫃」訊息，要去到98年的特別版才出現。特別版中海都（竹野內豐）及廣海（反町隆史）在異地下獄，廣海也禁不住向海都戲謔「你不是一直喜歡我嗎？」

木村拓哉成名作《青春無悔》（劇照）

其實作為日劇同志，當年的我們對此絕不驚訝。岡田惠和早在93年的另一名作《青春無悔》中，利用木村拓哉及荻原聖人預演了一次壓抑的同志演出（是的，那是木村貨真價實的成名作）。木村飾演的哲生因為連累朋友受傷成為植物人，所以負咎離開了原來的一群好友。相反，萩原聖人飾演的武志則一直努力維繫團體中的友誼，互相關照共存——而《青春無悔》的最後一場更是日劇視史上精采絕倫的同性戀潛本文（subtext）「表演」。

此所以簡言之，《沙灘小子》只不過是岡田惠和進一步豁出去的同志「演出」吧。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）