今年壓軸登場力作《金手指》雲集台前幕後香港影壇精英｜何故專欄

《金手指》賞心悅目，劇力萬鈞，見證大時代，重現夜繽紛。梁朝偉魅力四射，神采飛揚，從影以來最精彩的作品！



《金手指》電影海報

《金手指》的故事藍本來自1980年代的佳寧集團案，編劇導演莊文強經過藝術加工，講述上市公司嘉文集團的幕後老闆程一言﹙角色原型為陳松青﹚如何用100元賺到100億的傳奇故事！

《金手指》只有一個主角，就是由梁朝偉飾演的「香港詐騙鼻祖」程一言，其他角色都是配角，包括由劉德華飾演的廉政公署高級調查主任劉啟源，請勿誤會這是類似《無間道》的雙雄對峙，劉德華是在故事尾段才有較多戲份，實情是梁朝偉由頭帶到尾，一個打一百個，單純看梁朝偉的演技已值回票價！

《金手指》劇照

《金手指》的前英文片名是「Once Upon a Time in Hong Kong」，個人認為比現時將《金手指》直接翻譯的「The Goldfinger」更貼題。故事由1970年代程一言從馬來西亞偷渡來香港開始，背景是廉政公署剛剛成立開始，除了揭露當年警察貪污是如何無法無天，還帶出了本片的主題「貪」。隨著香港經濟起飛，股市和樓市一片好景，大家都「魚翅撈飯」，直至1982年「中英談判」，香港和香港人的命運，從此被改寫了⋯⋯

《金手指》劇照

《金手指》以程一言的大起大跌，以及他的利益集團由盛轉衰，側寫了香港的動盪變遷。本片為了重現昔日香港的黃金歲月，真真正正的「夜繽紛」，可謂不惜工本，攝影、美術、服裝、剪接和特技都非常出色！攝影指導潘耀明、美術總監林子僑、造型總監文念中、剪接指導張叔平和彭正熙，連同負責原創音樂的戴偉，這個金像獎幕後班底，成功讓觀眾回到那個紙醉金迷的年代，重溫屬於我們的Good Old Days！

《金手指》劇照

《金手指》的多位實力演員，任達華、方中信、太保、姜皓文、錢嘉樂和周家怡，跟梁朝偉有連場對手戲，擦出不同的火花，但最重要是一眾年輕演員大放異彩！無論是陳家樂、岑珈其、何啟華、胡子彤、楊天宇、徐浩昌等飾演的公子哥兒，或是吳浩康、吳肇軒、柯煒林、林耀聲、黃定謙、朱鑑然等飾演的廉政公署調查員，甚至是飾演劉啟源女兒的楊偲泳、飾演金牌莊家的白只、飾演嘉文集團秘書的李靖筠等，都有不俗的表現！陳家樂跟梁朝偉衝擊的一幕，令人留下深刻印象！吳肇軒不再搞爛GAG，務實地演活了一個大學畢業的數學天才，不禁為他鼓掌！最有趣是由張蔓姿和張蔓莎一對孿生姐妹飾演嘉文集團總部的前台小姐，令人眼前一亮！

《金手指》雲集台前幕後的香港影壇精英，薪火相傳，承先啟後，在2023年壓軸登場，是一部具有特別意義的香港電影。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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