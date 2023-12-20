日本街拍大師野口晉　在攝影中尋找生命意義和真實生活的趣味

其實我們身邊充滿著樂趣，只要學會放鬆、放下手機和沉浸在當下，將注意力集中在眼前的人和事物上，便能發掘出有趣事情。於日本有一位著名的街頭攝影師野口晉，擅長發掘生活中的眾生相，在他敏銳的觸覺和細膩的洞察力之下，往往能夠用幽默的角度去看世界。



野口晉（圖片來源：www.instagram.com/shinnoguchiphotos）

野口晉（Shin Noguchi）於1976年出生於東京，現時紮根於鎌倉，他豐富的街拍經驗讓他在世界各地開辦個展。人生無常，生活可以是枯燥，亦可以是充滿精彩時刻，野口晉都會一一利用鏡頭紀錄下來。有時街上的行人會不其然地做出一些意想不到的事情，都會成為他的捕捉對象。他的攝影作品之所以觸動人心，其中一大原因是足夠真實。現在攝影技術的普及和進步，人人都可以輕鬆拍出、或者製作出精彩照片，但為何並沒有量產出大量的攝影大師？或許因為堆砌出來的盡善盡美卻不真實。

圖片來源：www.instagram.com/shinnoguchiphotos

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在野口晉的作品中總是能夠找到令人會心微笑的位置，他無需依賴過份設計的背景甚或精湛的器材輔助，城市和人、家庭和孩子便是他最源源不絕的靈感與素材。他的女兒最常出現在作品中，是他的專屬模特兒與攝影對象，還有他家中的愛犬，譜寫出細膩的生活記錄。於2014至2017年期間他為患癌父親拍攝的系列《Dad with Lung Cancer》，並沒有捕捉到父親被病魔折磨、渲染情緒的一面，反之是父親在餘下的日子如何從容、溫柔地對待家人，恆常地與孫女散步、下廚，直到父親離世一刻野口晉依然不捨地按下快門，他後來解釋，每一次按下快門都是向父親表達不要離開的訊息。

圖片來源：www.instagram.com/shinnoguchiphotos

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在他的作品中我們可以見到與別不同之處，沒有華衣美人，沒有潮流元素，也沒有只歌頒生活上美好的一面，更多的是貼地、人性化的日常，這種不刻意、隨心隨性的街拍，才能發掘出社會真實的一面。作為觀者，我們可以透過作品去窺探生活上的小確幸，作為攝影師，野口晉亦透過攝影去了解生命的意義，因為攝影作為一種中性的媒介可以捕捉到街頭上的各種真實，同時去尋找自身的存在價值，野口晉不去突顯美好，是讓自己和觀者都可以接受自己的一切，本來的一面就是最真實。

圖片來源：www.instagram.com/shinnoguchiphotos

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在不少現代的寓言故事中，都不時告誡著人們過份的去掩飾自己，終將失去了自己。一部手機一個軟件，就可以將我們的容顏、背景重新建構出我們理想的模樣，起初的追逐過程的確很令人驚艷，但當大家習慣了這個美好又不真實的世界之後，回到現實又如何去面對真實的落差？追逐這份美好又是否真的讓人感到幸福？野口晉的街拍能夠激動人心，從中透露出日本迷人的文化與日本人的生活迷思，街上人們的古怪行為總是耐人尋味，他的有趣作品時有刊登在外國報章雜誌，其中一幅作品更被用於2022年FIFDH的大會主視覺之上，FIFDH是瑞士日內瓦舉辦、致力於發展攝影與人權的國際盛事。於2024年適逢著名相機品牌Leica於1954年推出的相機M3踏入70周年，他亦受邀成為品牌慶祝活動「M is M」其中一位攝影師。對他有興趣的朋友可以在其Instagram上看到更多新作。