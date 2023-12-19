拯救流浪貓大行動！日本攝影師鏡頭對準棄養貓　展露貓咪可愛姿態

本書《ライ畑で猫をつかまえて（麥田貓咪捕手）》為日本攝影師宮崎剛「因為喜歡貓，所以想拍」，這樣純粹的想法而誕生的攝影集。書中每頁都有展露多樣表情、令人喜愛的貓咪姿態。

文：moom bookshop｜圖片來源：《ライ畑で猫をつかまえて》宮崎剛



《ライ畑で猫をつかまえて》宮崎剛（圖片來源：https://moom.cat/l/dJ0A7B）

《ライ畑で猫をつかまえて》宮崎剛（圖片來源：https://moom.cat/l/dJ0A7B）

因為祖母養貓，宮崎剛從有記憶以來，身邊總是有貓咪陪伴。1990 年代起為了生計，宮崎剛從事建築攝影，走過日本全國的都市與鄉村，途中遇見了許多貓咪。然而，許多貓咪的境遇並不走運，儘管這種記憶徒增，他卻不知該如何是好……

《ライ畑で猫をつかまえて》宮崎剛（圖片來源：https://moom.cat/l/dJ0A7B）

《ライ畑で猫をつかまえて》宮崎剛（圖片來源：https://moom.cat/l/dJ0A7B）

學生時期的宮崎剛讀了經典文學名著《麥田捕手》，和多數人一樣，他認為這不過是一位青年逐漸墮落的故事，然而這種想法卻被 2000 年左右的電視動畫《攻殻機動隊》給顛覆。由於動畫中多處向該作致敬，《麥田捕手》成為了宮崎剛的創作主題，更對它有了新的詮釋。

《ライ畑で猫をつかまえて》宮崎剛（圖片來源：https://moom.cat/l/dJ0A7B）

《ライ畑で猫をつかまえて》宮崎剛（圖片來源：https://moom.cat/l/dJ0A7B）

「稍微有點亂來的想法和行為可以改變現實。」書中的這句話深深影響著宮崎剛，於是他決定從拍攝周遭棄養貓、野貓們的救援活動開始，也成功送養了很多貓咪。

《ライ畑で猫をつかまえて》宮崎剛（圖片來源：https://moom.cat/l/dJ0A7B）

「因為喜歡貓，所以想拍。然而，等待著棄養貓、流浪貓的卻只有毫無價值的死亡。即使有多麽美好的光芒，只要看著他們，就只會想到那種事情。所以，首先就從幫助自己周遭的貓咪開始，然後，拍攝。」──摘自後記

+ 5

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

尋書地圖——

延伸閱讀——

波蘭攝影師環繞日本拍下酩酊大醉上班族 揭示充斥壓力過勞社會

+ 7

北歐家具大師韋格納不朽名作成書 一生近500張椅子各有擁戴者