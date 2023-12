《忙與盲的分離時代》12個故事總有一個道出你我心聲｜何故專欄

《忙與盲的分離時代》原創音樂劇場,語重心長,憑歌寄意,12個各有特色的故事,彷彿都有我們熟悉的影子,以不同的「分離」,引起不同的共鳴,總有一個故事講出你和我的心聲。



《忙與盲的分離時代》海報

《忙與盲的分離時代》是風車草劇團「忙與盲」系列的最新作品,由12位招募計劃的編劇,創作出12個以「分離」為主題的故事,配合每個故事完結時在台上投影的點題文字,譜寫出「分離」的各種意義。

《忙與盲的分離時代》劇照(圖片來源:風車草劇團)

《忙與盲的分離時代》的同系列前作:2015年的第一部曲《忙與盲的奮鬥時代》(Lazy People are Always Busy)是「10個小市民大英雄的故事」,有血有肉道盡雨傘運動後香港人各行各業的心態;2016年的第二部曲《阿晶想旅行》(Lazy People Love Traveling)講述阿晶、阿精、阿貞在「旅行」時的千奇百趣,以「旅行」為切入點,討論對這個「家」的矛盾心態;2018年的第三部曲《哈雷彗星的眼淚》(No Place Like Home),不再是以短故事串連而成,而是一齣以信念(或執念)拯救家園的長劇,重點是「就算這生看不到成果,有些事,還是值得相信」。無論是劇名和結構,《忙與盲的分離時代》和《忙與盲的奮鬥時代》可謂同出一轍,情節和寓意卻更豐富。

《忙與盲的分離時代》劇照(圖片來源:風車草劇團)

《忙與盲的分離時代》由《忙與盲的奮鬥時代》的導演陳曙曦執導,他今次兼任12位編劇的意念/劇作指導。主演除了「風車草三子」:梁祖堯、湯駿業和邵美君,還有曾參演《哈雷彗星的眼淚》的楊詩敏、資深舞台劇演員泰臣和張佩德、主演《各位起筷》的「四蟲」成員巢嘉倫、以及憑《穿Kenzo的女人》獲第30屆香港舞台劇獎女配角(悲劇/正劇)的陳琳欣,連同何俊朗、林良傑、陳佩詩、陳頌恩和畢秀妍等5位演員,一起和觀眾從不同角度看待「分離」,借用導演的話:「決斷地面對分離,才能夠好好生活,積極向前」。

《忙與盲的分離時代》劇照(圖片來源:風車草劇團)

《忙與盲的分離時代》的英文劇名「Parting is Never Easy」,不禁想起的王傑〈幾分傷心幾分痴〉的歌詞「分離從來不易」。本劇原來名為「分離前的12個場景」,陳曙曦起初想以編作形式與演員一同重塑一個個分離前的場景,但他忽發奇想,覺得這個題材尚有擴展的空間,於是邀請了本地12名編劇共同創作,加上音樂總監Mike Orange、負責填詞的Oscar Lee、以及現場伴奏的三位樂手:Jonathan@小塵埃、KITTLAU::kittytrouble和Chick Chan,合譜出12首「生活與生存的練習曲」。「生活與生存的練習曲」正是本劇的副題,足以畫龍點睛,值得一讚!

《忙與盲的分離時代》劇照(圖片來源:風車草劇團)

《忙與盲的分離時代》在中場休息前有6個故事:《未出世先興奮》(編劇:阮韻珊,演員:梁祖堯、巢嘉倫、陳琳欣)裡的三位孕婦(包括梁祖堯反串)做盡世俗眼光下孕婦不能做的禁忌事,享受短暫的自由;《BB不分離班》(編劇:陳修鳴,演員:梁祖堯、湯駿業、邵美君、楊詩敏、泰臣)裡一班幼稚園學生與父母分離後忐忑不安,他們的成長第一課,就是首先要學習互相扶持;《J&Q》(編劇:楊兩全,演員:湯駿業、楊詩敏、巢嘉倫)裡一對分手情侶於餐廳重聚,在充滿火藥味的對話中,面對「去」或「留」的抉擇,以及探討「妥協」的藝術;《蛋糕裡的辦公室》(編劇:李偉樂,演員:梁祖堯、邵美君、泰臣、張佩德、巢嘉倫)裡五位職員為了討論怎樣替老闆慶祝生日而激烈爭吵,即使投票也未能解決問題,以「辦公室政治」反映現實社會;《黃金樂園》(編劇:吳景隆,演員:泰臣)的男主角因為媽媽墮胎導致他擁有陰陽眼看到弟弟的鬼魂,但他因為想過正常生活而封起陰陽眼,「分離」後卻捨不得;《床邊故事》(編劇:邵美君,演員:梁祖堯、湯駿業、邵美君、楊詩敏、巢嘉倫、陳琳欣)由多個「床邊故事」組成,每個故事都是環繞一張床發生,不同背景和階層的角色,分別在床邊面對生離死別,又或是關係的變化。

《忙與盲的分離時代》劇照(圖片來源:風車草劇團)

《忙與盲的分離時代》在中場休息後的6個故事:《黑貓》(編劇:李智達,演員:梁祖堯、湯駿業、楊詩敏、泰臣)裡黑貓向胎兒預告未來的悲慘生活,選擇出生是否明智的決定?《豬心算》(編劇:許晉邦,演員:梁祖堯、湯駿業、楊詩敏、泰臣、巢嘉倫)顛覆了經典童話《三隻小豬》,為「狼」和「豬」賦上新的隱喻,強調「記憶」的重要性,請緊記「狼」是絕對不可以相信的!《xxxxxxx是xxxxxxx不可分離的部分》(編劇:黃呈欣,演員:巢嘉倫、陳琳欣)同樣是跟「記憶」有關,女主角被截肢後,並沒有遺忘失去了的一隻腳,仍然感到這隻腳在痛⋯⋯《守夜》(編劇:梁澤宇,演員:邵美君、泰臣、張佩德)裡寡婦替亡夫撰寫喪禮悼詞,奶奶卻不許她寫出真相,結果死者的負面形象被掩飾於「夜繽紛」一般的熱鬧(荒鬧)氣氛中;《Drive me to the moon》(編劇:譚安婷,演員:梁祖堯、邵美君、楊詩敏、巢嘉倫、陳琳欣)乃是譚安婷前作《又係女司機》的延續篇,女司機念念不忘被囚的男友,突然遇上「孤獨的羊」,在絕望中展開了一段重新振作的奇幻旅程;《Love at the Last Sight》(編劇:梁祖堯,全體演員)裡一眾演員以真實姓名演出,他們一起在度劇本,輪流設計在地鐵車箱裡邂逅的情景,重點是人生往往在「一念之間」出現巨大轉變。

《忙與盲的分離時代》劇照(圖片來源:風車草劇團)

《忙與盲的分離時代》的12個故事中,印象最深刻的是《黑貓》裡那個代表子宮的特大透明球體,非常有趣地象徵孕婦(楊詩敏 飾)肚內的胎兒(梁祖堯 飾),舞台效果最精彩的是《床邊故事》,善用了葵青劇場的旋轉舞台,《黃金樂園》和《床邊故事》兩幕同時演出,前者只是佔用舞台前方的狹長位置,泰臣主要是左右活動,對照《床邊故事》整個場景的轉動,陳曙曦可算是匠心獨運。然而,個人最感動的是《Drive me to the moon》,之前觀看《又係女司機》讀劇演出時已經哭成淚人,驚訝譚安婷的劇本竟然擁有如此強大的感染力,今回繼續情緒起伏,勾起很多難以忘懷的回憶,楊詩敏不慍不火地飾演「女司機」,加上梁祖堯飾演的「羊男」惟妙惟肖,令這個故事得以昇華。

《忙與盲的分離時代》劇照(圖片來源:風車草劇團)

《忙與盲的分離時代》讓大家在面對「分離」時,反思忙碌的人生,不再盲從地過活,「至少我哋要學識點樣面對驚」。誠然,某些故事仍有改進空間,個別角色也可以給予更大的發揮,期待重演時可以更上一層樓,在更複雜的離愁別緒中,傳遞出更清晰的訊息。

(專欄「何故火鍋館」每月刊出,標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。)

作者簡介︱何故,內向、憂鬱而文靜的作家,已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章,可參看作者Facebook