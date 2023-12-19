《忙與盲的分離時代》12個故事總有一個道出你我心聲｜何故專欄

《忙與盲的分離時代》原創音樂劇場，語重心長，憑歌寄意，12個各有特色的故事，彷彿都有我們熟悉的影子，以不同的「分離」，引起不同的共鳴，總有一個故事講出你和我的心聲。



《忙與盲的分離時代》海報

《忙與盲的分離時代》是風車草劇團「忙與盲」系列的最新作品，由12位招募計劃的編劇，創作出12個以「分離」為主題的故事，配合每個故事完結時在台上投影的點題文字，譜寫出「分離」的各種意義。

《忙與盲的分離時代》劇照（圖片來源：風車草劇團）

《忙與盲的分離時代》的同系列前作：2015年的第一部曲《忙與盲的奮鬥時代》（Lazy People are Always Busy）是「10個小市民大英雄的故事」，有血有肉道盡雨傘運動後香港人各行各業的心態；2016年的第二部曲《阿晶想旅行》（Lazy People Love Traveling）講述阿晶、阿精、阿貞在「旅行」時的千奇百趣，以「旅行」為切入點，討論對這個「家」的矛盾心態；2018年的第三部曲《哈雷彗星的眼淚》（No Place Like Home），不再是以短故事串連而成，而是一齣以信念（或執念）拯救家園的長劇，重點是「就算這生看不到成果，有些事，還是值得相信」。無論是劇名和結構，《忙與盲的分離時代》和《忙與盲的奮鬥時代》可謂同出一轍，情節和寓意卻更豐富。

《忙與盲的分離時代》劇照（圖片來源：風車草劇團）

《忙與盲的分離時代》由《忙與盲的奮鬥時代》的導演陳曙曦執導，他今次兼任12位編劇的意念／劇作指導。主演除了「風車草三子」：梁祖堯、湯駿業和邵美君，還有曾參演《哈雷彗星的眼淚》的楊詩敏、資深舞台劇演員泰臣和張佩德、主演《各位起筷》的「四蟲」成員巢嘉倫、以及憑《穿Kenzo的女人》獲第30屆香港舞台劇獎女配角（悲劇／正劇）的陳琳欣，連同何俊朗、林良傑、陳佩詩、陳頌恩和畢秀妍等5位演員，一起和觀眾從不同角度看待「分離」，借用導演的話：「決斷地面對分離，才能夠好好生活，積極向前」。

《忙與盲的分離時代》劇照（圖片來源：風車草劇團）

《忙與盲的分離時代》的英文劇名「Parting is Never Easy」，不禁想起的王傑〈幾分傷心幾分痴〉的歌詞「分離從來不易」。本劇原來名為「分離前的12個場景」，陳曙曦起初想以編作形式與演員一同重塑一個個分離前的場景，但他忽發奇想，覺得這個題材尚有擴展的空間，於是邀請了本地12名編劇共同創作，加上音樂總監Mike Orange、負責填詞的Oscar Lee、以及現場伴奏的三位樂手：Jonathan@小塵埃、KITTLAU::kittytrouble和Chick Chan，合譜出12首「生活與生存的練習曲」。「生活與生存的練習曲」正是本劇的副題，足以畫龍點睛，值得一讚！

《忙與盲的分離時代》劇照（圖片來源：風車草劇團）

《忙與盲的分離時代》在中場休息前有6個故事：《未出世先興奮》（編劇：阮韻珊，演員：梁祖堯、巢嘉倫、陳琳欣）裡的三位孕婦（包括梁祖堯反串）做盡世俗眼光下孕婦不能做的禁忌事，享受短暫的自由；《BB不分離班》（編劇：陳修鳴，演員：梁祖堯、湯駿業、邵美君、楊詩敏、泰臣）裡一班幼稚園學生與父母分離後忐忑不安，他們的成長第一課，就是首先要學習互相扶持；《J&Q》（編劇：楊兩全，演員：湯駿業、楊詩敏、巢嘉倫）裡一對分手情侶於餐廳重聚，在充滿火藥味的對話中，面對「去」或「留」的抉擇，以及探討「妥協」的藝術；《蛋糕裡的辦公室》（編劇：李偉樂，演員：梁祖堯、邵美君、泰臣、張佩德、巢嘉倫）裡五位職員為了討論怎樣替老闆慶祝生日而激烈爭吵，即使投票也未能解決問題，以「辦公室政治」反映現實社會；《黃金樂園》（編劇：吳景隆，演員：泰臣）的男主角因為媽媽墮胎導致他擁有陰陽眼看到弟弟的鬼魂，但他因為想過正常生活而封起陰陽眼，「分離」後卻捨不得；《床邊故事》（編劇：邵美君，演員：梁祖堯、湯駿業、邵美君、楊詩敏、巢嘉倫、陳琳欣）由多個「床邊故事」組成，每個故事都是環繞一張床發生，不同背景和階層的角色，分別在床邊面對生離死別，又或是關係的變化。

《忙與盲的分離時代》劇照（圖片來源：風車草劇團）

《忙與盲的分離時代》在中場休息後的6個故事：《黑貓》（編劇：李智達，演員：梁祖堯、湯駿業、楊詩敏、泰臣）裡黑貓向胎兒預告未來的悲慘生活，選擇出生是否明智的決定？《豬心算》（編劇：許晉邦，演員：梁祖堯、湯駿業、楊詩敏、泰臣、巢嘉倫）顛覆了經典童話《三隻小豬》，為「狼」和「豬」賦上新的隱喻，強調「記憶」的重要性，請緊記「狼」是絕對不可以相信的！《xxxxxxx是xxxxxxx不可分離的部分》（編劇：黃呈欣，演員：巢嘉倫、陳琳欣）同樣是跟「記憶」有關，女主角被截肢後，並沒有遺忘失去了的一隻腳，仍然感到這隻腳在痛⋯⋯《守夜》（編劇：梁澤宇，演員：邵美君、泰臣、張佩德）裡寡婦替亡夫撰寫喪禮悼詞，奶奶卻不許她寫出真相，結果死者的負面形象被掩飾於「夜繽紛」一般的熱鬧（荒鬧）氣氛中；《Drive me to the moon》（編劇：譚安婷，演員：梁祖堯、邵美君、楊詩敏、巢嘉倫、陳琳欣）乃是譚安婷前作《又係女司機》的延續篇，女司機念念不忘被囚的男友，突然遇上「孤獨的羊」，在絕望中展開了一段重新振作的奇幻旅程；《Love at the Last Sight》（編劇：梁祖堯，全體演員）裡一眾演員以真實姓名演出，他們一起在度劇本，輪流設計在地鐵車箱裡邂逅的情景，重點是人生往往在「一念之間」出現巨大轉變。

《忙與盲的分離時代》劇照（圖片來源：風車草劇團）

《忙與盲的分離時代》的12個故事中，印象最深刻的是《黑貓》裡那個代表子宮的特大透明球體，非常有趣地象徵孕婦（楊詩敏 飾）肚內的胎兒（梁祖堯 飾），舞台效果最精彩的是《床邊故事》，善用了葵青劇場的旋轉舞台，《黃金樂園》和《床邊故事》兩幕同時演出，前者只是佔用舞台前方的狹長位置，泰臣主要是左右活動，對照《床邊故事》整個場景的轉動，陳曙曦可算是匠心獨運。然而，個人最感動的是《Drive me to the moon》，之前觀看《又係女司機》讀劇演出時已經哭成淚人，驚訝譚安婷的劇本竟然擁有如此強大的感染力，今回繼續情緒起伏，勾起很多難以忘懷的回憶，楊詩敏不慍不火地飾演「女司機」，加上梁祖堯飾演的「羊男」惟妙惟肖，令這個故事得以昇華。

《忙與盲的分離時代》劇照（圖片來源：風車草劇團）

《忙與盲的分離時代》讓大家在面對「分離」時，反思忙碌的人生，不再盲從地過活，「至少我哋要學識點樣面對驚」。誠然，某些故事仍有改進空間，個別角色也可以給予更大的發揮，期待重演時可以更上一層樓，在更複雜的離愁別緒中，傳遞出更清晰的訊息。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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