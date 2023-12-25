4分33秒「全靜音」、鼓手一頭撞向定音鼓？盤點古典音樂神奇表演

【交響樂/實驗音樂/作曲】古典音樂常讓人有一種高雅嚴肅印象，但原來其表演也可以令人咋舌！在二十世紀，不少前衛作曲家擺脫傳統作曲限制，開始創作實驗性樂曲。這些作品除了在旋律上作出創新，表演方式同樣創意無窮。這次我們整理三個實驗性作品，或許能刷新你對古典音樂想象。



John Cage《4’33》樂譜（資料圖片）

John Cage 《4’33》

在這個類別中，最有名樂曲或許便是John Cage《4’33》，也是這位作曲家最有名作品之一。作品創作於1952年，全曲分成三個樂章，但除了休止符外沒有使用任何音符。也就是說，在樂曲表演期間，演奏者從頭到尾都不會演奏出任何一個音符，但現場開合琴蓋、觀眾咳嗽等隨機聲音卻可以組成樂曲一部分。

樂曲沒有任何時間限制，當時取名「4’33」，是因為樂曲第一次表演時長正好4分33秒，但往後表演時長就交由表演者自行定奪。雖說表演「全靜音」，但樂曲背後理念卻不是為了凸顯沒有音符時的寂靜，而是透過作品表達世界任何聲音都可以成為音樂。此作品後來亦成為「機率音樂」（aleatory music）根基，讓演奏者隨自己當時感覺即興決定演奏效果，來挑戰我們往常的音樂概念。

Mauricio Kagel《Concert for Timpani and Orchestra》

第二個介紹作品則是德國阿根廷裔作曲家Mauricio Kagel作品《Concert for Timpani and Orchestra》，Kagel被譽為「器樂喜劇」代表人物，提倡將演奏者面部表演、姿勢和動作都包含在作品當中，這次介紹作品便是屬於這個類別。

Mauricio Kagel《Concert for Timpani and Orchestra》（資料圖片）

作品於1992年創作，作品名稱中「Timpani 」是定音鼓的意思，表演主角便正是定音鼓鼓手。樂譜仔細列明鼓手需要用上各種奇怪器具來演奏定音鼓，譬如是用牛角來敲打，甚至要求他們用上雙手拍打。在樂曲最後，Kagel要求鼓手用盡全力演奏，最後一頭栽進定音鼓中。

看到這裡，你可能會問——那麼要表演這個作品，豈不是很「費」鼓手？那倒是不用擔心，因為Kagel在樂譜寫明，在表演最後一個樂章時，必須準備一個以紙面覆蓋的定音鼓供撞擊之用，所以樂手並不用把頭撞向牛皮鼓面。

Mauricio Kagel 《Finale》

最後一介紹作品則同樣來自Kagel之手，這次他要求則是——讓指揮在表演途中於台上「躺平」！作品創作於1981年，作品前半部分都是看似正常的古典音樂，但最後五分鐘卻要求指揮在台上「假死」，並由小提琴手替上指揮位置。

他在樂譜中如此指示：「指揮突然變僵硬，像是他突然癲癇發作。他右臂需要往上伸出，讓肩膀上升，而左手則鬆綁領帶，並輕輕按摩心口。隨後指揮抓住譜架，往自己身後墜下，譜架應同時跌落。」