聖誕節2023｜泰迪熊背後窩心故事　揭示反對不人道行為心靈覺醒

【聖誕節2023/ 泰迪熊/ Teddy Bear】每年的聖誕節，無論是大人還是小朋友，都會渴望收到禮物，然後耐心地等待到Boxing Day才打開，特別有儀式感。在超過一個世紀以來，泰迪熊作為毛公仔一直人氣高企，至今依然是受歡迎的聖誕禮物，由於毛絨絨以及溫暖的感覺在冬日特別受喜愛，自從泰迪熊面世以來，多年來被視為有助於安撫小孩子的情緒，也是小孩子成長階段最好的朋友。今回我們就來看看泰迪熊是從何而來的，以及背後竟然蘊藏著不凡的意義。



1900年代初Ideal Novelty & Toy Co.生產的初代泰迪熊，特點是呈三角形的頭部、杯形耳朵、帶有棕色瞳孔的透明玻璃眼睛和布製鼻子（圖片來源：.Teddy Bear Museum）

泰迪熊一貫可愛的形象深入民心，在不少影視作品中都能夠看到其縱影，例如喜劇《Ted》中直接以泰迪熊做主角，在《戇豆先生》中Mr. Bean最好的朋友也是一隻泰迪熊，但原來泰迪熊可愛形象背後的故事並不童真。泰迪熊的名字來自著名美國總統老羅斯福，他的暱稱就是泰迪（Teddy）。事源是於1902年的冬天，老羅斯福與助手一如既往地出外打獵，可惜當天運氣不佳，整個早上沒有斬獲，於是老羅斯福先去吃個午餐，他的助手則繼續去打獵，最後讓他找到了一頭熊，並將這頭熊擊暈了綁在樹上，然後通知老羅斯福前來擊殺。不過當老羅斯福到來見到這頭熊無法反抗的樣子難以狠下手，於是決定放了牠，並且得到反思之後毅然決定之後不再獵熊。

Clifford K. Berryman所繪畫的漫畫（圖片來源：Wiki）

這個故事後來傳到一位專門在《華盛頓郵報》繪畫漫畫的畫家Clifford K. Berryman，隨即將之畫出來並刊登上報，還將巨熊畫成小熊突顯了無辜的樣子，老羅斯福則放下槍支做出拒絕的手勢，這幅景象被廣泛流傳開去，自此引起了一股關於小熊的風潮。這個小故事以及後來引發的風潮印證了當時的人們開始醒覺，反對過度獵殺、反對不人道的行為，而事實上當時的美國政府卻有意大規模消滅野外具威脅性的動物，純粹是因為這些動物會獵殺人們眷養的牲畜，差點就遭到滅絕的危機。

後來一對來自俄國的移民夫婦見到報章上的漫畫覺得很有意思，於是將漫畫中可愛的小熊製作成為玩偶，並以老羅斯福的暱稱泰迪為名，世界上第一隻泰迪熊從此誕生。起初這款泰迪熊被放置於夫婦所經營的糖果店中，與此時掀起的小熊風潮不謀而合，隨即引起熱議，於是夫婦索性關了糖果店轉為開設公司生產玩具，這家Ideal Novelty & Toy Co.一直營運到二戰時期變成了美國最大的玩具製造商，除了泰迪熊之外也產生產很多不同的人形玩偶，還特別以生產扭計骰而聞名。他們自從製作出泰迪熊之後，便將一隻泰迪熊送予老羅斯福，並成功獲得其同意採用其名字，後來泰迪熊甚至出現在老羅斯福的競選活動中為人所津津樂道。