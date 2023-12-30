《幽遊白書》真人版影迷受落　漫畫爛尾有原因？結局不完美卻現實

【幽遊白書/ Netflix】最近經典漫畫《幽遊白書》真人版劇集上映，好評不斷，最初不少影迷對於漫畫翻拍真人版都持懷疑態度，畢竟「崩壞」之作頻生。



今年隨著《海賊王》真人版的成功之後，《幽遊白書》在這個年尾推出又讓人生起期待，雖然仍被垢病選角出事，還有大幅度改編令不少資深漫畫迷吃不消，不過特效和戰鬥場面扳回一城，僅有5集令人不會對劇情有多大期望，反而專注於娛樂性之上，當是電影來看觀感又不過不失。



《幽遊白書》真人版（圖片來源：Netflix）

其實是次翻拍《幽遊白書》頗具驚喜，畢竟乃是90年代的作品，早已成為漫畫迷心中的經典，事隔廿多三十年再次重現銀幕，情懷與新鮮感兼備。回看《幽遊白書》於90年代的空前盛況，曾經於日本當地成就出販售紀錄突破5,000萬本的壯舉，風頭一時無兩，與少年JUMP其餘三部連載作品《龍珠》、《男兒當入樽》及《聖鬥士星矢》並列為「四大天王」，並且展開了日漫的黃金年代，即使是下一代的《海賊王》、《火影忍者》等作品的出現，似乎也未能回復當年勇。

《幽遊白書》成就了作者冨樫義博的成功，不過外界向來對於冨樫的作風不置可否，既是性格大師隨意出稿，甚至繼後的作品《HUNTER×HUNTER》長達多年的停刊也讓人不敢苛同，即使《幽遊白書》過往的優秀成績也並非全無缺點，其結局非常不完整，甚至算是草草收筆，反被外界以為是慘被腰斬的結果。對於《幽遊白書》的爛尾，漫畫迷一向持不同觀點，既有不賣帳的，亦有人覺得結局已可收貨。

《幽遊白書》著名角色户愚呂弟（圖片來源：《幽遊白書》真人版截圖／Netflix）

《幽遊白書》著名角色户愚呂弟（圖片來源：《幽遊白書》動畫截圖）

至於主角們的結局，也能透露出作者的微細心思。主角浦飯幽助在魔界統一戰中第三回合便輸了，對於一般王道漫畫是前所未有的，最後沒有多餘戰鬥，回家去賣拉麵過著平淡的生活，正如現實中不少人的寫照，在外拼個死活，最後還是趨向回歸幸福的生活。桑原一反頭腦簡單的形象，最後不但成功高中畢業，還上了大學，用努力換取成功；飛影完成了自我救贖，當起魔界的巡邏戰士救助人類；而身份、相貌最為出眾的藏馬，也去了繼父的公司上班，過著簡單生活。冨樫透過眾主角交織出來的結局，訴說著一個道理和希望：隨心的生活，平淡就是美好。

《幽遊白書》動畫劇照（網上圖片）

《幽遊白書》向來以打鬥和主角們的成長而令人感到無比熱血，直到打到仙水忍再接續魔界統一篇，當大家期待更高層次的戰鬥要出現了，卻直接跳過神仙打交的戰鬥，透過公平抽選制度讓所有參賽者都打得盡興（雖然篇幅上並沒有交代過程），最後魔界成功重整秩序。就爽快度來看是絕對不夠的，卻令人深思當中是否隱含著作者的深意？首先當打完仙水忍一戰之後，主角的實力飛升已屬超額完成，雖然有先祖上身作弊之嫌，仙水忍的靈氣等級亦僅屬B級，令人難以想像主角們在魔界的戰鬥可以如何再實力上漲。又再修練加奇遇的話只會過於冗長，而且一旦處理不佳，往往便只能以主角光環來無理解決，反觀現在不少漫畫作品依然如此，也是最令人難以接受的，所以要說《幽遊白書》為神作，懂得急流勇退也是種辦法，沒有予人死不斷氣之感。

《幽遊白書》動畫劇照（網上圖片）

也許冨樫在構思這個結局時，同時也將自己心中所想交代出來。《幽遊白書》賦予他的成功，同時也是一份壓力。冨樫在1993年打入全日本交稅最多的榜單中排行第二，一年光是交稅就高達3億多日元，《幽遊白書》如日中天也成為了生金蛋的母雞，所以當時的編輯部並不想讓漫畫完結，同期的《龍珠》也面對著這個問題，最後堅持畫下去的結果卻慘不忍睹。有見及此，冨樫甚至與編輯部決裂同時了結了自己的《幽遊白書》，另外，冨樫也曾說過自己因為健康問題所以實在畫不下去，也是外界推測結局不完整的原因。