LAIMO馬來貘創作者Cherng　對話變插畫每次獲十萬like的插畫家

【亞洲藝術新星100】普普藝術大師Andy Warhol曾經說過：每個人都有成名的15分鐘，在現今世代透過社交媒體的確人人也有機會成為網紅，對於努力耕耘的創作者而言同樣是成名的門戶，例如台灣著名插畫家Cherng，



早在10年前Facebook興起的年代，透過分享自己的作品而獲得朋友和大眾的支持，慢慢發展成為國際知名的插畫藝術家。早前在日本富士山，為紀念登錄世界文化遺產十周年，亦邀請Cherng帶著其筆下著名的標誌創作LAIMO馬來貘進駐當地一街區，藉此機會我們來了解一下這位有「國插」（國際知名插畫家）之名的藝術家的創作之路。



「LAIMO x 西裏」企劃（圖片來源：www.instagram.com/cherngyang）

是次與富士吉田市的合作，這裡向來有著織物之町之美譽，是著名的打卡地點，內裡的「西裏」則是以前的熱門酒場街區，有著眾多藝伎表演場所，曾經為關東地區最為繁華的地點，各式酒吧與居酒屋林立，後來因為紡織業的式微和城市發展的影響，這裡的居民和表演者都紛紛離開了，著名的「繁華街」也迎來沉寂之時。至今的景象雖然沒有以前般燈火通明，卻成為了一個讓人可以喘息片刻的聚腳點。藉著「LAIMO x 西裏」企劃的展開，Cherng的標誌性創作LAIMO出現在街區各處，任由途人發掘。除此之外，富士吉田市於江戶時代生產的高級織品「甲斐絹」曾經名動一時，現時當地會舉行地方藝術祭來回顧傳承長達千年歷史的紡織產業。

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Cherng生於1990年的台北，其中文名字為楊承霖，「Cherng」取自「承」一字的國語拼音，時有大眾以「馬來貘」來稱呼他，因為他最具標誌性的創作之一就是一隻黑白風格設計簡單的可愛馬來貘。回顧他的成名之路也頗為戲劇性，最初於台灣一所大學修讀數位媒體設計學系，於大學時期已經開設自己的個人Facebook專頁分享他的創作以及生活點滴，憑著獨特的畫風和靈感引起了大家的共鳴，兩年之後的2013年於通訊社交媒體LINE上推出了台灣當地首個付費貼圖系列並大熱，及後與不少著名品牌進行合作及推出授權商品，例如GUCCI 100周年慶祝活動亦邀請他合作推出聯乘貼圖，他曾笑言這是LAIMO穿過最矜貴的服飾了。

Cherng與GUCCI的合作（圖片來源：GUCCI）

他的創作角色除了馬來貘LAIMO之外還有圓仔、綠豆湯女孩等原創角色，不少朋友將他與LAIMO打上等號，但事實上他並非以此作為定位，甚至不少創作當中LAIMO僅以配角形式出現，但不管如何，LAIMO的成功令人樂見其成。Cherng擅於觀察生活，從生活中探取創作的素材。雖然他的畫風相當簡約，但卻看得出功力並不簡單，他曾在訪問中透露，於大學時期在課堂上繪畫了100個不同的蘋果，令他慣於練習天馬行空的創意，並且從中發現除了畫風和畫功之外，創意和想法也非常重要。

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正如不少創作者一樣，Cherng曾經歷過靈感枯竭的低潮期，自從打開了商業合作的大門，他雖然得到不斷創作的機會，但與最初純粹想與朋友分享趣事的心態慢慢相違背，令他的創作慾望慢慢減褪，如果未能跨出這一關，可能他的創作之路就從此止步。適逢當時正值疫情，Cherng的商業合作機會減少了，卻令他得到反思自己和喘息的時間，然後在與粉絲交流之際忽發奇想，不如將對話以插畫的方式去進行，同時也有著源源不絕的創作動力，於是催生出「國插週報」這個企劃，無疑是一個極為成功的項目，持續至今每周一次都能獲得數以十萬計的讚好以及珍貴的交流機會。