行為藝術之母Marina Abramović突推抗老產品　效果存疑成藝壇熱話

【行為藝術/ 跨界/護膚/ Marina Abramović】一襲紅裙坐在藝術館與眾人長久地對視，和情人從長城兩端分別出發行走，會合後從此一別兩寬，Marina Abramović多年來各個作品讓人印象深刻，被譽為「行為藝術之母」。



去年她在倫敦辦回顧大展成為藝壇焦點，最近大展剛落幕，Marina Abramović突然宣佈將推出一系列抗衰老產品，跨度之大讓她再一次成為話題中心。



Abramović Longevity Method產品宣傳圖（官網圖片）

Marina Abramović自1970年代開始在藝壇活躍，多年來行為藝術作品一直試探身體和行為極限。她23歲時憑《節奏零》（Rythmn 0）在藝壇聲名鵲起，大部分讀者對她最熟悉作品則大概是她2010年長達兩個半月的作品《藝術家在場》（The Artist Is Present）：她一襲紅裙坐在紐約現代藝術博物館一張空桌前，觀者可以任意上前與藝術家對視，時間不限，藝術家一言不發面容不改，像一面鏡子反映觀眾情緒。當時其20年不見舊日情人Ulay突然到場（上文提及之長城作品便是與Ulay一同完成），兩人持續對視直到他轉身離開，而她眼眶充滿淚水，畫面成為藝術經典。

Marina Abramović其他經典作品——

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藝術家去年年底在倫敦皇家藝術研究院舉行大型回顧展，請來不同演員重現她經典作品，成為藝壇熱話。月初大展剛落幕，Marina Abramović就宣佈將推出自己一系列護膚以及健康產品，名為 Abramović Longevity Method（編譯：Abramović長壽之道），包含面部乳液、能量液（Energy Drops）、免疫液（Immune Drops）以及抗敏感液（Anti-Allergy Drops）四個產品。

Abramović Longevity Method面部乳液索價 £199（約1,982港元），其主要成分為白麵包（官網截圖）

她在產品網站中宣稱自己創造了「一個超越表面，強調外在以及內在健康美麗合一的哲學」，不禁讓人聯想起她1975年作品《藝術必須美麗，藝術家必須美麗》。當中面部乳液索價 £199（約1,982港元），主要成分為白麵包，網站表示此成分「幫助肌膚豐盈，保持水分並去除死細胞，讓肌膚煥發更清新、更年輕的光彩。」

產品一出即成話題，衍生meme不斷，有網民打趣稱「她在這個表演中向資本主義屈服」，也有網民批評這一系列產品催生年齡焦慮。這不是Abramović第一次推出身心靈健康產品，此前曾推出一套30張指令卡片，印有讓人「重啟人生」的方法，亦曾推出工作坊提倡讓人身心歸平靜。前有歌手進軍美妝界，現有藝術家進軍護膚界，粉絲是否買單就還待後續關注。