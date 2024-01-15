專訪得獎電影《源生罪》導演及編劇兄弟：電影是人性與靈魂的磨擦

【喜歡懸疑片種的影迷，在觀影過程中抽絲剝繭揭露真相有夠過癮，2024年打響頭炮的電影《源生罪》（Deliverance） ，雲集金像及實力派演員，在各種人性與靈魂的對撞過程，揭露的真相並非典型的犯罪情節而是一份親情，感情真摯細膩亦令人揪心。



【港產片/ 香港電影】電影在香港仍未正式上映，但已於世界多個國際電影節競賽獲得多項提名，更於舊金山國際新概念電影節獲得最佳導演、最佳電影、最佳男主角、最佳女主角四項大獎，以及摘下澳門國際電影節的最佳編劇獎。是次乃是兄弟班新銳導演岑嘉彦與編劇岑尚哲的首部作品，在上映之前藉此機會，與他們詳談電影的細節與初衷，如何一步步建構出這部扣人心弦的作品。



《源生罪》電影海報

《源生罪》以懸疑方式探索照顧者的內心世界，從中揭示面對生命的種種苦難與掙扎，生老病死乃是人生必經階段，所以觀眾往往得以共鳴，而原來作為導演的首部電影，選擇這個題材亦因為兄弟二人的親身經歷。岑嘉彦Kelvin在美國深造電影期間，面臨親人的離世，岑尚哲Kyle則擔任照顧者的角色，這段經歷包含了後悔、傷痛、珍惜等情感，埋藏心底成為心中鬱結，後來成為創作靈感以電影抒發。問及隨著電影上映心中有何情感變化，Kelvin指出：「早前舉行優先場，也是我首次在大銀幕上觀看自己的作品，本以為心中的情感會抒發很多，但電影完結之後竟然沉默良久⋯⋯」

電影中擔任編劇及演員的Kyle（左）及導演岑嘉彦Kelvin（黃寶瑩 攝）

原來一直抑壓了對親人離世的情緒，令Kelvin慢慢地接受了生老病死這個過程，並且在創作電影的兩年之間，情緒已經不斷滲透出來緩解了不少。「但怎料到一件小事最後成為我的爆發點，其中一場完結之後一位老婆婆寫下了一段訊息給我：香港很久沒有這樣的電影。令我感受到，雖然我沒有能力感動每一位觀眾，但原來電影可以成為一面鏡子，仍然能夠幫助一些人去抒發他們的情緒，電影已經不再是我自己個人的東西。我覺得這部電影並沒有療癒到人們心中的傷痛，但很多人都會將感情埋藏在心底，收藏在一個小盒子之內，而電影就可以幫助他們打開這個小盒子，去面對心中的情緒。」電影拍攝過程中正值疫情肆虐期間，很多人離開了，離世、移民，令他們更加想去訴說關於生命的議題。

黃寶瑩 攝

Kelvin於香港出生，修讀戲劇時已策劃多部舞台劇作品，擔任演員、導演工作，後來曾於上海戲劇學院進修。2013年起到美國深造電影製作，並進入華納兄弟及派拉蒙影業等著名片廠實習及參與拍攝。2021年從美國回港，即執導首部電影《源生罪》，作為新銳導演讓觀眾看得出《源生罪》有所不同。「作為美國回流的導演，我自己比較崇尚的是表現主義。用比較抽象的方式去表達情感或訊息。我會將一些情景抽象化表現，讓觀眾去感受內心世界和情緒。但同時我亦會去留白，讓觀眾一個空間去思考，不過這樣就需要觀眾去互動。」

Kelvin指出：每一位演員都有自己的風格，而且愈是前輩愈有自己一套（黃寶瑩 攝）

另一方面，是次電影雲集了大量實力派演員，包括任達華、曾江、鮑起靜、吳家麗、吳卓羲、吳浣儀、張建聲，還有與新生代演員陳紫萱、DearJane的Tim、岑珈其等等，Kelvin直面製作上的困難，每一位演員都有自己的風格，而且愈是前輩愈有自己一套。「我了解到沒有辦法強行去控制演員如何去表現，亦因為他們的方法甚至比我的更好。有賴我們事前與他們有良好的溝通，例如與任達華和曾光在一開始已經出來飯聚，我們討論的反而並非劇本上的種種，而是大家對於電影的想法或方向，我作為導演對於電影的期望，以及從美國回流到港帶來了甚麼思維。」

Kyle指出在拍攝期間了解到演員們如何利用自己的特色去處理一個劇本或演繹一個故事，作為演員和編劇都是一個很豐富的營養（黃寶瑩 攝）

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在電影中擔任編劇及演員的Kyle亦指出，身兼兩個角色令他學習、得到更多，因為以演員的身份去與其他資深演員交流時，可以吸收到他們演戲的一套方法。舉例而言，任達華很着重劇本上的每一個細節、每一句說話。至於曾光則很擅長利用環境和道具來演戲，「演員們如何利用自己的特色去處理一個劇本或演繹一個故事，作為演員和編劇都是一份很豐富的營養，讓自己去進步和繼續走下一步。」

身兼兩個角色令Kyle學習、得到更多，以演員的身份去與其他資深演員交流時，可以吸收到他們演戲的那一套。（黃寶瑩 攝）

關於心理和人性題材的電影向來殊不容易，再加上是之劇本上一些情節或記憶非常零碎，如何去呈現這部電影的方法變得很有風險，容易令觀眾看得凌亂。對此困難，他們想到利用視覺元素去解決。Kelvin解釋：「我們構思了一個漸進的階段，一步步走向真相浮現，這就是顏色。人類是對於顏色很敏感的生物，我小時候經常發惡夢，在我記憶之中這些惡夢都是有一個很特定的顏色的，令我記憶非常深刻，後來看到一個研究，原來當我們回想起昨天所發生過的所有事情，是靠著四種色調去建構整段記憶，分別是藍色、黃色、綠色和紅色。所以這四個色調成為了這部電影的進程，最終的紅色是真相的呈現。整部電影的拍攝手法比較極端的一個方面就是燈光，我們與美術指導張蚊溝通了很久，她亦很有心地因應我們的需要，我們想要甚麼質地的燈光，與我們研究了很多不同窗簾布如何呈現出應有的氛圍以及顏色的轉變。」

Kelvin：「我們構思了一個漸進的階段，透過顏色一步步走向真相浮現。（黃寶瑩 攝）

最後，最近《源生罪》累積了不少獎項，不知道Kelvin和Kyle會否對於再下一城、入圍今屆金像獎抱有信心？Kelvin指出：「我並不會說我沒有信心，因為我們盡了力去製作這部電影。我亦真心相信我們會有機會得到提名，但最終是否真的能夠得獎，便隨遇而安吧。」Kyle坦言：「如果沒有的話不要失望，即使得獎了，也不要太自滿，因為得獎與否，其實最終並不影響我們想做一部怎樣的電影，盡力做好每一部電影，最終希望有更多的觀眾去欣賞電影，這就是我們製作電影的初衷。」

《源生罪》故事梗概：



剛回港的實習醫生樊雪兒（陳紫萱 飾）和未婚夫（黃天翱 飾）籌備婚禮，因為一宗蝴蝶刀連環殺人案勾起往事，懷疑當年母親（吳家麗 飾）的死亡事有蹺蹊。透過大哥樊博權（任達華 飾）的心理治療及二哥（張建聲 飾）和契哥（吳卓羲 飾）的幫助下，進行回憶潛行，樊雪兒撲朔迷離的記憶被喚醒，危機卻逐步逼近，愛的盡頭迎來的竟是善惡顛倒的開端⋯⋯

