經典再造《百分百感覺2024》為觀眾帶來不一樣愛情感覺｜何故專欄

《百分百感覺2024》，重現本土經典，演員有驚喜，故事有共鳴，舞台效果結合漫畫元素，為觀眾帶來不一樣的愛情感覺。



《百分百感覺2024》海報

《百分百感覺2024》改編自香港同名愛情漫畫經典，多次被改編為電影、電視劇、網劇和廣播劇，2024年首次進軍舞台，由陳焯威導演、陳小東編劇、周怡監製、關樹明策劃、吳肇軒、林家熙、蘇雅琳（Ivy@COLLAR）和顏卓靈領銜主演，其他的演員還有馬沛詩、胡偉寶、莫鎮彤、杜艷珊、陳雅媛和鍾奕俊，一起在舞台上擦出100%愛火花。

《百分百感覺2024》劇照

《百分百感覺》（Feel 100%）是劉雲傑的漫畫代表作，堪稱香港本土最強漫畫IP，故事早期以Jerry、Cherie和許樂的三角戀為基礎（Jackie是半路殺出的新角色，最後卻和許樂共階連理），以浪漫的都市情懷，令觀眾耳目一新。《百分百感覺》於1992年開始以單行本形式連載，有別於當年的香港主流漫畫，除了不是技擊武打，而是愛情小品，更重要是並非典型的薄裝週刊模式，成功脫穎而出。《百分百感覺》的連載橫跨15年，2007年推出第16冊大結局，2008年獲日本外務省頒發的第二屆日本國際漫畫賞「最優秀賞 Gold Award」，成為一時佳話。

《百分百感覺2024》劇照

《百分百感覺》裡Jerry、許樂和Cherie的故事，可算是一代人的青春回憶，單行本第1至5冊，由著名電影編劇陳慶嘉（阿寬）編劇，跟劉雲傑強強聯手，開創了一個屬於香港人的愛情故事經典，其後由著名電影導演由馬偉豪發揚光大，1996年起搬上大銀幕，先後有《百分百感覺》、《百分百啱Feel》、以及2001年的《百分百感覺2》，2002年推出電視版《百分百感覺》。故此，就算沒有看過漫畫原著，也會記得鄭伊健和陳曉東曾扮演Jerry、鄭秀文和周麗淇曾扮演Cherie。（當然，如果你喜歡2003年由鍾澍佳導演的《百分百感覺2003》，你印象中的Jerry和Cherie，也許還會有余文樂和鄧麗欣。）然而，吳肇軒和Ivy So，作為新一代的Jerry和Cherie，絕對不遜色於各位前輩！

《百分百感覺2024》劇照

《百分百感覺2024》舞台劇講述在廣告公司工作的Jerry（吳肇軒 飾）和許樂（Locker林家熙 飾），既是同事，又是好友，二人更一起合租公寓，在一次工作中遇上清純少女Cherie（Ivy@COLLAR飾）。在許樂心目中，Cherie是他等待已久的100分女孩，打算向她展開追求，卻被Jerry捷足先登。Jackie（顏卓靈 飾）為保護好友Cherie，開始跟許樂糾纏不清，加上Jerry對Cherie若即若離，錯綜複雜的四角關係從此開始⋯⋯

《百分百感覺2024》劇照

《百分百感覺2024》裡的Cherie和Jackie，跟原著改動頗大，Cherie變成新聞傳媒系的學生，而且是Jerry性伴侶Eva的學妹，這個安排很有意思，至於Cherie和Jackie都喜歡跳舞，既是向顏卓靈的代表作《狂舞派》致敬，也是一個精心的商業計算，可以想像顏卓靈和Ivy So在舞台上一起跳舞時，是如何充滿視聽之娛，足以牽動觀眾的情緒，只可惜顏卓靈受傷而未能成事，但更可惜是沒有保留Jackie是同性戀的設定⋯⋯另一方面，Jerry與母親的恩怨情仇，未能推動故事的高潮，本劇現時最大的亮點，反而是連場情慾床戲，如果保留原著Jerry為了向生父報仇而跟妹妹Jenny相戀，相信可以令Jerry的角色更立體，更是他自稱「壞人」的有力證據。

圖片來源：筆者

《百分百感覺2024》的四位主角，各有精彩演出！吳肇軒只要不亂搞爛Gag，是絕對可以勝任正劇的男主角，今次他就證明了自己的實力和魅力！Ivy So不只是賣萌，清純可愛的她，感情戲也掌握得很好，果然是Cherie的不二之選！顏卓靈雖然負傷上陣，仍然有出色表現，如果可以利用拐杖來配合劇情就更理想！林家熙演活了許樂的，他的一身肌肉，令人眼前一亮，不少女觀眾（和男觀眾）為之尖叫！然而，本劇最大驚喜是飾演Eva的胡偉寶，性感豔麗，非常搶鏡，令人留下深刻印象！

《百分百感覺2024》另一優點，是善用漫畫的內文和彩稿，除了作為故事的過場和街景，更是許樂失戀後的自暴自棄情節，為觀眾帶來有趣的視覺效果。與此同時，場刊設計亦很有心思，加插了大量漫畫插圖，對於《百分百感覺》的忠實讀者，乃是不可錯過的珍藏品啊！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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