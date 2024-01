越南新銳藝術家陳光大　法律出身模特兒轉投藝術路以情感引發共鳴

【亞洲藝術新星100】藝術雖然可以修讀、訓練,但創作需要的靈感、創意、以至是所表達的情感,都來自個人感受多於能力,作為觀眾我們可以嘗試去理解和欣賞,觀者與作者之間跨越時空的交流成就了藝術的迷人之處。由於藝術可以是抽象、概念化的,所以往往亦會伴隨著批評與不解,例如今回介紹這位來自越南的新銳藝術家陳光大(Tran Quang Dai),因為沒有接受長久的藝術訓練以及是半途出家,再加上其作品抒發情感多於技術的展現,所以他的藝術之路並不好走。



陳光大於越南西貢生活和工作,於胡志明市法律大學修讀知識產權法,其後憑著高大的身形和討好的外貌擔任模特兒,在業界和社交媒體上成為名人之後,發掘出自己對於藝術的愛好,改為當一位全職藝術家。名人或明星半途出家當藝術家並非新鮮事,但相關新聞往往會被放於娛樂版而非藝術版,在公眾的眼中沒有藝術背景就並非一名正式的藝術家,這種既定印象植根於社會之上,陳光大同樣遭受世俗眼光,自從首次展覽之後便收到很多負面的回饋以及嚴厲的評論,似乎在世界上不同的角落,對於新入行的藝術家是同樣不友好的。

陳光大的作品主要探討人類生存的基本問題:「How are you these days?」(你最近好嗎?),是他的展覽、作品的命題與名字。這個問題一如他的作品一樣抽象,「你最近好嗎?」指的可以是身體狀態、人際關係、心理變化,以至是更深層的探討:你知足嗎?你有感到被愛嗎?一句最平常的問候,對於不同的對象都有各異的闡釋,簡單的提問要回答卻不簡單,往往要深入靈魂深處,或要重新審視自己才能透視出答案。

《Love is All》(圖片來源:www.instagram.com/tranquangdai)

陳光大的不同作品都是「How are you these days」,恍如成為了藝術家每日恆常的練習,這份原始又笨拙的情感成為了創作靈感泉源,每一次個展、每一次創作皆被一遍又一遍地叩問觀者和自己的靈魂,每個人各有不同的答案或反應,從問與答的過程成為了進入他展開的藝術世界的入場票。由於他的作品幾乎脫離了所有的技巧、概念或理論,僅有情感,與他處於同一時空之上的會深有感受,但以旁觀者身份去質疑他的創作之人亦有不少。但正如陳光大不斷重複的提問,「誰人可以當藝術家」同樣沒有既定的答案,他的藝術之路亦繼續不斷走下去,那份堅持和熱情令他成為了首位在曼谷當代藝術館舉辦個展的越南藝術家,他認為其作品不一定需要被理解,只需要被感受。

去年繼越南西貢Renaissance Riverside Hotel Saigon舉行了一場持續兩星期的展覽之後,於10月他的作品進駐了巴黎La Montpensier酒店,在之前他已分別在越南和泰國舉行了十多場展覽,收獲了大量的粉絲。尤其是在Renaissance Riverside Hotel Saigon的展覽《Love is All》中,巧妙地利用酒店瑰麗的環境,將大量手工製的心形枕頭組合成互動裝置藝術,震撼地在被「愛」包圍的環境之下,加深對內心情感的禁區之思考。

在吸引了大量的注意之後,他於去年開始利用畫布來創作,畫作中的肖像來自真實的人物,但每一位都呈現出抽象的面孔,邀請觀者與介乎於存在與不存在之間的人物和記憶進行對話與交流。他在去年的巴黎展覽中記述:「生活讓我們隨波逐流,常常讓我們忘記自己。讓我們一起踏上互動之旅,我的展覽和你的思想將融為一體。我們將分享展覽,透過接觸作品來重新發現快樂。」他亦分享一段兒時的回憶,於8歲時曾參與一個雕塑工作坊,主題是創造五種不同的動物,但他竟專注於5隻獨特的海龜,藉著創作的過程他內心燃起了對藝術的熱情,但評審卻認為他的創作缺乏想像力,讓他不禁產生疑問:他們真的能把我們關在盒子裡嗎?創作理應是自由自在的,不過世界的確是有盡頭,局限的空間、限制與規則充斥在世界,但正因如此,創作的世界才如此超脫於現實而令人嚮往。