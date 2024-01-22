梅艷芳逝世二十年｜連炎輝專訪：近藤真彥對梅艷芳用情認真｜書摘

【藝文編按】為紀念梅艷芳逝世二十周年，《最後的蔓珠莎華：梅艷芳的演藝人生》推出增訂版。新書增加五個訪問，包括劉培基談百變形象、連炎輝談梅姐的佛緣與愛情，以及梁樂民及吳煒倫談《梅艷芳》的創作等。本文摘錄書中連炎輝訪問的部分內容。



書名：最後的蔓珠莎華——梅艷芳的演藝人生（增訂）

作者：李展鵬、卓男主編

出版社：三聯書店（香港）有限公司



在梅艷芳喪禮的扶靈名單上，除了梁朝偉、劉德華及楊紫瓊等熟悉的名字，還有一位圈外人——連炎輝。

連炎輝與梅姐識於微時，兩人有二十年的相知相交。他們一起信佛，一起學佛。梅姐做的很多善事，無論是私下做的或是公開做的，他都很清楚。而且，他也是介紹近藤真彥給她認識的人，見證了她一生中最深刻的一段情，目睹她如何愛得瘋狂。

連炎輝近照（Youtube截圖）

你是怎樣認識梅艷芳的？你後來投身保險界，如何跟她變成好友？

我1978年入讀TVB藝員訓練班，在電視台工作了幾年。1982年畢業後，我決定投身保險業。一開始，我找TVB的舊同事買保險，賈思樂及斌仔（羅君左）都在我入行的第一年幫我買保單。當時斌仔搞聚會，介紹了一些新秀朋友給我認識，包括阿梅。

談到保險，她很快就決定要買，受益人寫她媽媽，並要求保額增加一倍。她當時只是十八、九歲，經濟環境根本不好；她剛入行，收入少但支出大，她要買很多衣服飾物，又沒有錢，往往是華星先代付款，然後再從薪水扣錢，所以有時根本沒什麼薪水，處於餐搵餐清的狀態。但是，她竟然提出加大保額，真的好疼家人。之後，我們常常聚會，又夾錢一起坐的士回家，慢慢就成為好友。

當年近藤真彥曾經來港，做第五屆新秀歌唱大賽表演嘉賓，跟梅姐合唱。(影片截圖)

你曾經提過，是你介紹近藤真彥給梅姐認識，當時情況是怎樣的？

我透過華星的陳淑芬認識近藤。當時他在香港開演唱會，我叫阿梅一起去看，她最初沒興趣，但還是去了。我介紹他們認識，她覺得他有紳士風度。她說，之前覺得他是個𡃁仔，見面後覺得他是個男人。他們認識後很快就在一起。近藤來香港當新秀歌唱比賽嘉賓時，他們已經在一起了。她好像瘋了一樣喜歡他，甚至有時因為拍拖推掉工作。

很多人很好奇他們是怎樣溝通的？他們私下相處的情況又是怎樣的？

真的很神奇，他們一個不太懂英文，一個不太懂日文，但人在熱戀的時候就是可以溝通。他們講長途電話講好幾個小時，每月電話費要幾萬元。我真的不知道他們是怎樣聊的，只知道他們很甜蜜，兩人都很投入。

當時，她會在跟他通完電話後，凌晨四、五點打來吵醒我，每晚向我報告他們聊了什麼，又說他們計畫在夏威夷買房子。她太開心了，又找不到人分享，所以打給我。當然，她也爭取時間去日本找近藤，有時我也會陪她。她在香港工作壓力大，但去到日本就很開心很放鬆。有時我們幾個人去酒吧，我睡了，他們就在唱歌，唱完近藤就安排車送我們回酒店。

近藤真彥，是日本尊尼事務所第一代全能偶像，於1980年出道，是1980年代紅極一時的男藝人。（資料圖片）

外間有人用「渣男」形容近藤，你當時親看目睹他們相戀，你有什麼看法？

有一次，近藤去北海道開演唱會，我與阿梅跟著一起去，近藤還向工作人員介紹阿梅。更重要的是，他甚至帶她去見他母親。他這樣做，一定是很喜歡她，對這段感情很認真，但同時，他可能仍然跟中森明菜未斷。後來，阿梅知道這情況，不想牽涉在內，我想這是她選擇退出這段關係的原因。當時他們很年輕，才二十歲出頭，感情未必處理得很好，是可以理解的。其實，近藤一直對她不差，所以他們分手後仍是朋友。她從來沒有恨過近藤，那段情對她來說很甜蜜。阿梅走後，他來香港出席喪禮，之後，他亦有來香港拜她。

雖然梅艷芳離世多年，但她的舞台風姿與歌聲仍長留在我們心中。

他們分手後，保持著怎樣的關係？

他們沒有聯絡。直到九六、九七年左右，近藤舉行演唱會，阿梅看報紙得知，叫我一起去看。看完演唱會，我們去後台跟他打招呼，之後幾個人一起吃飯。他們再見也很開心，大家仍是朋友。他結婚的時候，阿梅也有送花牌，這是日本人的祝賀方式。對於有婦之夫，阿梅很有分寸，不會去影響別人家庭。

2003年，梅姐做手術之前去日本見近藤，當時也是跟你一起去的？

自從近藤在九七年左右的演唱會之後，他們直至2003年才再見面。他的電話其實沒改，只是大家沒聯絡。

當時阿梅已患癌，但她看完醫生會把藥倒進廁所；劉德華去勸她，她也不肯入醫院，不肯做手術，我們都想把她打暈送她去醫院。我們不斷說服她，問她有什麼事想先做，她說想去見近藤，我就幫她約。她知道他快要生日，要去為他慶祝。她答應我，見完他就回香港做手術做化療。之後，我問她有沒有把病情告訴他，她說沒有。

梅艷芳（視覺中國）

阿梅很知道自己的位置，人家結了婚，她絕不會影響別人家庭，只是純粹想再見他。她一直有這種情操，從來不會去爭。其實，她對每一段情都很投入，一心一意，不會一腳踏幾船，分手也很撇脫。她也曾跟另一個日本人高橋雅宏拍拖，當年也公開過戀情，但她知道不是長久的。

她很清晰地跟我說過，一生最愛就是近藤。

你跟梅艷芳都是佛教徒。你曾在訪問中透露，你在她人生低潮時介紹寧波車給她認識，當時的情況是怎樣的？

她自小就對佛教有興趣。介紹第十四世夏瑪巴寧波車給她認識之前，我們已經傾過佛偈。

90年代，巨星梅艷芳不時成為電影主角首選，而掌摑事件又跟一名電影公司老闆有關。（《胭脂扣》劇照）

掌摑事件之後，她離開了香港，在新加坡住了超過半年，我也有去看她，Ben（林國斌）也在。事件平息後，她回來香港。有一次寧波車來香港，我跟阿梅上他的酒店套房見他，裡面擠滿了人。我們坐在師父前，感覺好像被棉花包圍，非常舒服。我們本來想問事業前途，但當時好像什麼都解決了，不用問了。師父問阿梅有什麼要說，她說只是想知道做人道理，不是想求什麼。當日，我們就即場歸皈，他的徒弟幫我們剪頭髮。我知道很多人要等很久、訪尋很久才有這樣的機會。

梅姐算不算是很積極的佛教徒？

她歸皈之後帶了很多人去見師父，希望他們信佛，例如曾志偉及邱淑貞等。舉行法會時，她又會叫朋友參加。她曾經請杜琪峰吃飯，介紹他信佛，但兩人講起宗教就爭論不休，吵起來了。後來，杜琪峰就找她在電影《濟公》演觀音。她很想在社會上有影響力的人信佛，希望這樣能對世界有幫助。

1993年，杜琪峯找上一向有「壞女孩」形象的梅艷芳，在他執導的《濟公》中客串觀音一角。（《濟公》劇照）

梅姐曾在訪問中說，她信佛之後，會每晚為朋友、病人及國家唸經。

她很珍惜朋友及歌迷，又喜歡為朋友搞生日會。她生日願望總是世界和平，不是為自己事業或健康許願。她是真心有這樣的希望。今天我們看這世界，覺得和平很重要，但她幾十年前已經常常講世界和平。

她喜歡交朋友，但因為有些女星有競爭心理，她有時也會防避。但她也交到很多女性好友，例如如楊紫瓊及張曼玉等；她喜歡一些不計算的女人，因為她自己也是這樣的人。張曼玉接拍她推了的戲，又得到很多獎，但她沒有介意，還在我面前讚賞張曼玉。她很疼張曼玉，會私下幫她。不過，她不喜歡一些只靠外表及身材的女星，她會說：「真不公平！我做得咁辛苦，但有人一瞓低就賺大把錢！」

《東方三俠》期間，三大女星梅艷芳、楊紫瓊、張曼玉合照。（圖片擷取自：HOKUTO EMPIRE Twitter）

歸皈之後，你跟梅姐還曾經去了一次印度朝聖，當時的體驗是怎樣的？

歸皈大概半年之後，師父邀請我們去印度。我們住在印度德里的山上，看山看雲，那裡好像仙境。我們去了七至十天，在山上聽頌經，聽到起雞皮疙瘩，感覺好強。師父其實沒講什麼道理，但我們好像放下所有東西，沒有物質慾望，什麼都變得不重要，最重要的是寧靜平和。當時，我們都不想回香港。阿梅甚至問我：「如果師父叫我們留下來，我們留嗎？」但師父沒留我們。

梅姐入行不久之就參與慈善活動，她信佛後是否做更多善事？

阿梅從小就喜歡幫人，她如果有十元，會拿9.9元出來。她一直都做善事，信佛後就更多。

梅艷芳生前在社會事件上出心出力，被人稱為「香港女兒」。（示意圖，Getty Images／視覺中國）

當年，天氣冷的時候，阿梅發起行動，叫我們一起派棉被給露宿者。曾志偉又曾經發起去南朗醫院探望末期癌症病人，後來他沒跟進，阿梅就接棒去做，定期探訪，買東西給他們吃，跟他們聊天。做這些事情，她都沒有公開，甚至不讓人拍照。

梅姐是不是做了不少不為人知的善事？

她有時私下做善事，不告訴任何人；但有時又會公開做，因為她希望事情有持續性，有人跟進。

她當演藝人協會會長的時候，會定期請一班我們叫不出名字的甘草演員吃飯，又會派利是。羅蘭姐就曾經跟我說，阿梅曾多次請她與其他有知名度的藝人去跟這些甘草聚會，讓他們覺得被重視。這些事情她都不會宣傳，甚至沒有在演藝人協會通訊公佈，她很怕那些閒言閒語。

梅艷芳曾在港產片低潮期間，組成香港電影工作者總會，為本地電影工作者在中港合拍片中爭取福祉。（Getty Images／視覺中國）

你們都是佛教徒，在她去世之前，你們有沒有談及生死？

在她患病初期，情況還不嚴重，我剛好在泰國，她來找我，我們談了很多生生死死的事。她之前曾說過想下一世當男人，但當日她說希望死後去淨土，不想再輪迴了。我叫她去了淨土後，要幫我們保佑我們，她還說剛去到應該沒什麼法力。但她走後，有時我遇到困難，一打開Youtube就會聽到她的《Stand By Me》，很奇妙。她當日說，想梁朝偉、劉德華及周潤發等人為她扶靈。當時我們無所不談，笑著談這些，也沒什麼傷感。

其實，我們第一次見面談保險時，她已經談到死亡。她說，最好就是在舞台上唱到最後一首歌，倒在台上，救護車送她去醫院，然後就去世。她覺得這是轟轟烈烈。她小時候已經在講這些，她的想法很戲劇性。

身患癌症的梅艷芳在最後的演唱會上，身著一襲漂亮婚紗，宣布將自己「嫁給舞台」。（《Manhattan梅艷芳經典金曲演唱會》截圖

其實，她當時為何延誤治療？有人說，她遲遲不動手術的原因是想生小孩，這是事實嗎？

這不是真的。反而她是膽心手術之後會影響道氣，影響唱歌。最主要的原因，是她看到姐姐梅愛芳的情況，覺得治療也沒用，所以她寧願先開演唱會、拍《十面埋伏》。就是在去世前，她仍幻想下星期就可以起行去烏克蘭拍戲，但最後拍不成。

梅姐已經去世二十年，你怎樣看她的一生？

她演戲，一埋位就OK。她唱歌時那節奏感，那眉梢眼角，就連麥當娜都被吸引。有一次，她在拉斯維加斯開演唱會，麥當娜緊接著她在同一場地演唱，她也去看她演出。助手在後台告訴阿梅麥當娜在場，她表演得更落力。學友、哥哥都是這樣的人，他們不會放過自己，要做到最好，永遠在進步。

雖然梅艷芳逝世多年，歌迷仍然很懷念這位芳華絕代的天后。（視覺中國）

人生不是看長短，而是看有多豐富。她的一生，已等如很多人的幾次人生。在她眼中，她未必覺得自己人生很短。而且，人生都是曇花一現，重要是你如何捕捉那燦爛；四十歲是短，其實一百年也是短。她生前做了很多破格的事，很多東西是以前很多輩子累積下來的。

現在，仍然那麼多人懷念她，這當然是好。但我們可不可以借她的人生令大家多思考一些人生的課題？可不可能令這世界因為她美好一點，和平一點？我希望她做過的好事，可以影響後人。

（本文獲三聯出版授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）