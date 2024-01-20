《交通警察之夜》改編拙劣　東野圭吾原著優勝在哪裡？｜湯禎兆

原名為《天使之耳》的《交通警察之夜》，是我最鍾愛的東野圭吾短篇集。此所以傳來日劇版（分成上下兩集的劇場版）製作，一直萬二分期待，想不到卻失望至極，淪為平庸不堪的行貨。

文：湯禎兆｜原題：《交通警察之夜》的拙劣改編



此所以小說改編往往要冒一大風險，就是改編者究竟對原著的世界觀又或是核心關懷有多了解。《天使之耳》之所以出色，在於對復仇觀的深入探索。把一些可謂不算太嚴重的駕駛失誤，誇張地突出意想不到的恐怖後果。〈分隔島〉講述的是行人亂過馬路而令司機扭軚喪命；〈危險的新手〉是玩弄新手司機的惡果；〈請通過〉是違例泊車；〈別亂丟〉是車上棄物－－以上諸種都屬即使是一般司機，也可能會犯的交通條例，而且也自覺好像無傷大雅。但東野借一系列的故事指出，在法律以外仍是極為需要正視受害人的復仇需要。

《交通警察之夜》東野圭吾原著（書封）

《天使之耳》透過雞毛蒜皮的交通違規，嚴正地指出案件的大小，一切應從受害者角度而非加害者角度理解。即使是多微細的錯失，對受害人來說均可能產生不成比例的打擊。此所以〈分隔島〉的遺孀不惜冒生命危險，以其人之道還治其人之身；〈請通過〉及〈危險的新手〉的受害人處心積累作精密的報復，於東野而言大抵其理同一：在法律以外，小說還是彰顯人性的終極樂土，「罪有應得」或許不是現實文明社會的主流基調；但至少在小說中，東野還是想為受害人發聲控訴。

《交通警察之夜》日劇構成以交通警金沢行彥（安田顯）及陣內瞬（小芝風花）的師徒關係為主輻（劇照）

簡言之，原著重心在受害人身上，但日劇的構成卻以交通警金沢行彥（安田顯）及陣內瞬（小芝風花）的師徒關係為主輻，淪為平庸乏味的老套作品，由衷而言不看也罷。

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