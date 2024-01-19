極簡電話只能通訊不能上網卻大受歡迎　緩解資訊焦慮的一道良方？

【設計/ 手機/ iPhone/ Samsung】無事無刻都要上網、強迫自己不斷查看電郵、總是害怕自己錯過了城中熱話⋯⋯你有沒有這些類似的症狀？都市人或多或少都患上了資訊焦慮症，隨著科技的發展以及媒體傳播速度不斷加快，我們愈來愈容易得到資訊，甚至會感覺資訊多得令人喘不過氣，經常慣性地滑動手機卻漫無目的，變相根本沒有吸收到任何資訊，令自己變得心情差、甚至感到焦慮不安。



「Light Phone II」的黑白介面也只有文字而沒有圖片，不過卻有Emoji。（圖片來源：www.thelightphone.com）

資訊焦慮、資訊超載的問題愈是嚴重，不少朋友都希望正視問題所在，會在生活中抽出一些時間遠離手機，做運動、接觸大自然或進行冥想，甚至有人推出了極簡電話，捨棄了所有社交和線上功能，本以為這種「老人電話」只是噱頭，怎料首批產品一開售即全數售罄，如此大受歡迎可見得正中用家的需求。

「Light Phone II」（圖片來源：www.thelightphone.com）

資訊超載（Information Overload）的概念早在60年代被一些管理學和資訊學的學者提出，意指接受太多資訊反被影響理解與決策。原理是當資訊爆炸多到超過了人的處理能力，當中涉及資訊的複雜度和矛盾性，就會發生資訊超載從而降低決策的品質。這個現象其實從日常生活中也常常發生，人們開始難以分辦真假新聞，機械式地吸收過量資訊，任由網絡帶領我們消耗時間以至思考空白。自從智能手機面世之後問題愈趨嚴重，功能強大到將生活所需都轉移線上，但我們的生活也因此與網絡難以捨割，有見及此，由美國著名Rapper Kendrick Lamar旗下品牌pgLang與科技公司Light合作，研發了一枚「極簡手機」，憑著別開生面的想法以及簡約主義的外觀俘虜了一批粉絲，引起熱話之餘亦令手機剛推出不到數分鐘便售罄，更多的用家想入手便要等下一批產品推出市場。

「Light Phone II」只有最基本的功能如通話、短訊、鬧鐘、備忘錄、日曆、計算機和播放音樂（圖片來源：www.thelightphone.com）

極簡手機「Light Phone II」只有最基本的功能如通話、短訊、鬧鐘、備忘錄、日曆、計算機和播放音樂，化繁為簡，正如品牌的標語：「Just a phone」，倡議手機應做好本份，只管通訊便好，不能上網當然就沒有煩人的讀心廣告，也不會令人不能自已地麻木使用手機，甚至電話的黑白介面也只有文字，並沒有圖片（不過卻有Emoji），由於設有音樂播放器兼配備了3.5mm耳機插孔，反倒有點像初代的iPod。手執一部Light Phone恍如倒流時光回到過去，也恰好迎合現時風頭正盛的Y2K復古潮流。

「Light Phone II」設有音樂播放器兼配備了3.5mm耳機插孔，反倒有點像初代的iPod（圖片來源：www.thelightphone.com）

雖然「Light Phone II」沒有強大炫目的功能，但也索價299美元一部，相信這個價錢入手的也並非只是一部手機，而是一種對抗時代洪流的態度，快速售罄也印證了愈來愈多人覺得現時網絡和社交媒體主導的世界有問題。不只是我們平常人，現時有不少明星名人親口拒絕過社交媒體，例如Jennifer Lawrence曾指出自己永遠不會開設社交媒體帳號，Scarlett Johansson則指出因為精神壓力太大已刪除了所有社交媒體，還有Kristen Stewart、Anne Hathaway、Emma Stone、韓星孔劉、宋仲基等都曾表態向社交媒體說不。

圖片來源：www.thelightphone.com

使用智能手機不單只有資訊氾濫造成的焦慮問題，手機本身亦會帶來光害，對用家身體作出不良的影響。所以「Light Phone II」採用了只能顯示黑白色的電子紙螢幕，並不會發出藍光，螢幕即使在陽光之下仍清晰可讀，同時伴隨著低能耗的優點，用家不用隨身帶備充電器，也不必擔心電話會無電而不能處理緊急的通話。現時「Light Phone II」只有黑色及淺灰兩種顏色，機身亦非常輕巧，僅重78克，面積與一張信用卡無異，對於憧憬簡約生活的朋友這部作品能定助你一臂。