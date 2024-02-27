巴黎奧運｜獎牌設計公開！Chaumet以巴黎鐵塔為材打造歷史藝術品

2024年巴黎奧運將於7月底舉行，香港有不少矚目運動員已獲得參賽資格，相信屆時將會全城關注等候他們贏得獎牌一刻。繼之前已陸續釋出應屆奧運會徽、火炬、吉祥物和主視覺設計之後，臨近盛事開始終於迎來最新的奧運獎牌設計，新獎牌極具吸引力，首先是由奢華珠寶名牌Chaumet操刀，而製作的材質竟然是用標誌性地標巴黎鐵塔（艾菲爾鐵塔）的建材製成，別具象徵意義，可能會為運動員爭標加添不少動力。



2024巴黎奧運會徽（圖片來源：Paris2024）

2024巴黎奧運所用的可變字體（Variable Font ）（圖片來源：Paris2024）

2024巴黎奧運吉祥物「Phryge」（圖片來源：Paris2024）

法國名牌Chaumet現時是LVMH集團旗下品牌，於1780年創立歷史比起很多高檔珠寶品牌還要長，更曾為拿破崙及其皇后打造珠寶，見證了法國珠寶的設計演變歷程，現時其婚嫁首飾珠寶可能是不少女生的首選，標誌性設計如Bee My Love系列等都深入民心。由此等重量級的品牌操刀，獎牌的吸引力無疑大增。原來自1972年之後，每一屆奧運的主辦城市都可以負責獎牌設計，如此國際盛事當然要盡現創意實力，所以每屆奧運都能夠從獨一無二的獎牌中體會到主辦國的文化特色。

2024巴黎奧運獎牌正面（圖片來源：Paris2024）

2024巴黎奧運獎牌背面（圖片來源：Paris2024）

新獎牌由於材質的特殊性會使人更愛不釋手，因為是用艾菲爾鐵塔的建材製造的。艾菲爾鐵塔於1887年開始興建，多年來也需要持續的整修和翻新，當中所預備的建材或許會有盈餘，會由其管理公司所保存，是次因應巴黎奧運而重新拿出這些金屬，將之切割成六邊形，以呼應法國的地理形狀，再以Chaumet鑲嵌寶石的特殊技術將之置於獎牌的中心位置。雖然平時看到的艾菲爾鐵塔是啡銅色的，但是次特意清除掉這一表面油漆顏色，以最原本的金屬顏色來呈現。

2024巴黎奧運獎牌用艾菲爾鐵塔的建材製造（圖片來源：Paris2024）

2024巴黎奧運獎牌用艾菲爾鐵塔的建材製造（圖片來源：Paris2024）

另一方面，獎牌的另一個特色是放射式條紋，除了是為獎牌帶來反射光芒和立體的視覺效果，原來亦訴說著巴黎的舊稱「光之城」（La Ville-Lumière）的故事。巴黎是世界上首個不夜城，17世紀路易十四渴望將巴黎打造成為世界最奢華的城市，雖然巴黎得天獨厚，但奢華的景象僅限於白晝，於是這位皇帝雷厲風行地下令在街道上安裝街燈，成為了全球首例，自此巴黎的娛樂、文化和商業活動不分日夜永不止息。「光之城」還有其他的寓意，包括將光比喻為智慧之光，因為啟蒙運動就是在巴黎誕生的，此外，巴黎也是最早放映電影的城市。

2024巴黎殘奧／帕運獎牌背面（圖片來源：Paris2024）

至於獎牌的背後亦在細節中盡顯心思，奧運與殘奧／帕運（Paralympic Games）的獎牌各有不同。奧運獎牌的背面以1896年首屆現代奧運會的會場Panathenaic Stadium為背景，襯托出希臘勝利女神，女神後方的左邊為希臘首都雅典著名的衛城，右邊則是艾菲爾鐵塔，四大元素的配合，寓意著向歷史致敬，穿越了時間、橫跨了恰好100年巴黎再次成為奧運主辦城市。另一方面，殘奧／帕運的獎牌背面則呈現身處艾菲爾鐵塔正下方仰望上去的景象，左右兩邊以點字刻上Paris及2024，原來點字正正是由法國人Louis Braille發明的。這一屆獎牌充滿著值得細味與發掘的故事，設計滲透著法式優雅，亦傳承了法國著名工藝，更不用說材質的獨特性，意義遠超獎品，更是一件藝術品。