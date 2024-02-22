《飯氣攻心2》不同年代懷舊歌曲　是林振強寫的香港語言｜林綸詩

編導陳詠燊曾在訪問中提及劇本之道，他認為現在的笑片不能只以笑點主導，一定要有其他元素，觀眾不會只接受「得啖笑」的戲。

文：林綸詩｜原題：電影《飯氣攻心2》 的林振強足跡



《飯氣攻心2》（劇照）

在《飯氣攻心2》，他顯然更想做到以上所說，除了笑料，還有成長線(小主題)、有家人線(大主題)，亦有他至愛的「向舊香港致敬」線 (流行曲)。不過，對這樣意圖及架構明顯的寫法，要寫得很有驚喜，才算成功。因為個人成長及家庭線都是意料之內，其實分薄了笑料的時間。雖說從前賀歲片多是笑料推砌 (據說至少三分鐘一個gag)，但個個驚喜笑得出，我反而覺得只有大主題便足夠了。《飯》一個「三個字 (林明禎不明白三個字的「字」是解五分鐘)」的gag也要出現三次才完成使命，加上以金句 (而非劇情) 帶動主旨，看得出陳導太想照顧大小主題，反而看得人尷尬非常。

《飯氣攻心2》（劇照）

最後，對我而言，只有懷舊金曲能對準胃口。片中最多人提到三首歌，一是王菀之翻唱的《細水長流》，二是鄭伊健的《Together》，三是張國榮的《Monica》。

三首都是不同年代的歌曲，Monica是女主角名字，加上哥哥光環，自然是順手拈來，但懷舊MV的玩法已用過，所以未算突出。《細水長流》和《Together》則分別是不同世代的集體回憶，但同出自林振強手筆，完全是林振強寫的香港語言，且充滿著流行曲的時代特色，聽得我滿滿是回憶。

//若你雙眼是深海 你已經浸沒我

誰令我現能去愛 你已否知道麼

我感激我們遇見 在今生像河與海

你那臂彎融會結合我 盛我在內

若有天要被分開 我遠山也踏破

尋辦法又流向你 你會否等我麼

你可知每凝望你 便彷彿像河看海

你那暗湧如在叫喚我 喚我入內

怎可不奔向你//



//最愛是你生命動人因有你

我掛念你深夜達晨曦

常自不覺地日夜算日期

而時日減少你長得似世紀

仍最愛是你 堅定自持因愛你

縱隔萬里心跟你飛

今天你請珍重寂寞你便蕩來

來甜夢中把臂

風吹雨飛 多晚都等你//



前者富詩意，用大量比喻，有河有海，連綿不斷。後者直白簡單，但堅定不移。兩首也用到臂彎、把臂以借代親密關係，雖然是不同年代的作品，但足見林振強的緊貼時代之餘，也緊扣著愛的中心，陳詠燊實在選得好。

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

