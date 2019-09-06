揚州70年歷史新華書店終於翻新！老店變身超前衛品味文青基地

新華書店又被爆改了！這次爆改的是揚州第一家新華書店（原民國時期「建國書店」）。

揚州這座2500多年的古城，光是這家新華書店都有70歲了！歷經70年，這家新華書店存在的意義已經不僅是出售書籍這麼簡單，它還承載了幾代人的記憶，記錄了一個時期的繁華。

但同國內眾多傳統書店一樣，近些年，國慶路新華書店也面臨著生意慘淡、店舖面積逐漸縮減的情況，最後連出售的書籍都只剩下了教輔讀物。眼看就要消失的新華書店，在揚州生活的每個人都想竭盡所能地「挽留」它，重新找到它摩肩接踵的昔日光景，所以這一年它終於被決定翻新了！

揚州古城裡的新新華書店（點圖繼續閲讀）↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

一樓：「飄浮」在空中的書

書店的一層設計師以「幈宮」為設計靈感，所有的屏風和書架都使用了白色半透明亞克力材料，這讓每本書看起來都像是「飛」在空中。空間的白色透明更讓置身於此的人感覺到時光、空間和書籍的微妙聯繫。在三者之間「穿梭」，能體會到忽略了時間，完全沉浸在書中的樂趣

二樓：Narnia魔幻王國般的童書館

而二樓的童書館將半透明的書架改成了木製材料，地板也換成了明亮的黃色，玻璃大面積的運用讓空間看起來更大、更通透、明亮，寬敞的空間很容易讓小朋友們愛上在這裡讀書！

除此之外，圖書館還有個秘密小空間，曾經運送圖書的升降平台被改成一個移動的小客廳，它的機關在鏡面牆的後面，記錄著整個新華書店歷史的變遷，

三樓：機關密室

書店的三樓是珍藏書籍區，與前兩層的風格對比形成了強烈的反差。這部分的設計運用了低沉的暗色調，不鏽鋼的書架、黑色的地板，看起來就像是一個「秘密基地」

珍藏書籍區。(fairpoint.design)

頂樓：雲上花園

除了在這兒讀書，被翻新的新華書店還有一個屋頂花園，可以讓人小憩一會。如果是上帝視角來看這個小花園，綠色的竹子形成的圖案，就像漣漪一般，好像沒有規則的排列，其實是錯中有序。

在設計這部分的時候，設計師還有個小心思：在樓梯間的外壁上嵌一個三角形藍色亞克力，上面刻的是文曲星的畫像，他想向每個人傳達的是：「知識最終是幫助讀者變成文采和智慧的，也希望每個人都能在這兒享受到閲讀帶來的快樂。」

足足有三層的新華書店，不僅有很多書可以挑選，更重要的是它的環境令人舒心，讓人空閒的時候也想來這裡逛一逛！

新設計讓人空閒的時候也想來這裡逛一逛。（wutopialab.com）

斬獲紅點獎的新華書店

新華書店的重新翻新，揚州已經不是首例了。另外，河北保定的這家新華書店還曾斬獲了「德國紅點獎的至尊獎」。雖然都是被翻新卻有著完全不一樣的風格！

日式的新華書店

整個書店都透露著「禪意」，木製的地板和書架讓書店多了幾分寧靜，陳列和擺飾更是有日本獨有的「枯山水」元素。

【圖輯】勇奪紅點獎的河北保定新華書店（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 21 + 20 + 19

與傳統的新華書店不同的是，保定的這家書店為顧客預留出了大量的行動空間和閲讀空間，隨處可見的桌椅和坐墊，還有咖啡店和茶室，既有小資情調，又不缺文藝復古，整間書店都讓人有一種想將自己完完全全沉浸在書中的衝動！

在這兒看上一整天的書會讓人暫時忘了眼前的苟且，沉浸在享受詩和遠方的快樂當中吧！

童年的新華書店

這兩家被翻新的新華書店，改變風格的同時也重獲了新生，完完整整的在大潮流中「存活」了下來。那麼，原來破舊的新華書店呢？你們還記得那個毛主席親筆題字、大紅底色的新華書店嗎？那個總是坐落在各種奇怪的店旁邊，透著股親切的鄉土氣息……

【圖輯】那些年的新華書店（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

不管春夏秋冬，陪你席地而坐的書友、每半小時來趕走你一次鐵石心腸的店員、愛翻白眼的收銀員，都是你記憶猶新的、真實存在於新華書店中的淳樸和親切。這些你還懷念嗎？

好像熟悉的景象依舊在同一個地方不斷的被大家上演著，但如今，新華書店的變革愈演愈烈！不斷地被翻新、被爆改，風格上也有了越來越多的嘗試和變化，可能你還是愛當初的老味道，但編者更希望的是每一家新華書店都能「屹立不倒」，能承載一代又一代人更多的記憶！

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】