深圳福田Cafe｜文青必去咖啡店　不定期藝術展覽　各式手沖咖啡

這是一家咖啡館與藝術空間的集合店，一樹ARBRE躲在最有煙火氣的深圳居民樓裡，灰白色的牆面時刻透露著簡約自然的氣息。



老闆在英國留學了5年，一直從事於藝術研究，喜歡咖啡，回國後就想做著自己喜歡的事情，所以就想把藝術展和咖啡館結合起來，邊喝咖啡邊交流，愜意十足。

小店不大，幾個小小的區域就可以把自己大大的想法展現出來。有想把美食分享給大家的咖啡館，有想把想法跟大家探討的小展覽，還有專注於自己事業的小工坊。

「渣男」咖啡館，菜單實時更新

店裡面沒有固定的菜單，所有單品都選用當季最新鮮食材。咖啡，茶飲，酒品樣樣俱全，可能你這次愛上了它，下一次你最愛的它已經離你而去了，哼，真是夠「渣」了！

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生活很美好，人間很值得！

一樹ARBRE

營業時間：週一至週四12:00-18:30；週五至週日12:00-21:30

地址：深圳田區園嶺街道園嶺6街園嶺新村74棟103

交通：深圳地鐵6號線體育中心站、9號線園嶺站

電話：13632831250

溫馨提示：店舖的營業每天都會有調整，可提前電話諮詢哦



【本文獲「食妞」授權轉載。】