【雙11】年青人都買甚麼：90後買走4成假髮　80後愛養生狂掃枸杞

阿里巴巴旗下一年一度的天貓「雙11」購物節已落幕，今年成交額再創新高，達2684億元人民幣，比去年上升25.7%。當中約有260品牌交易額超過1億元人民幣，包括李寧、蘋果等。 有趣的是，從數據上看，當天賣出的假髮產品，有42%是由「90後」（特指1990年代出生）群體購買；而「80後」則是養生愛好者，買走了32%的枸杞。這讓網民直呼「現在的年輕人果然不再年輕了。」

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內媒報道指，從雙11銷售數據看出，90後或許面臨脫髮危機，因為90後已成為2019天貓雙11假髮的消費冠軍，在本次天貓雙11賣出的假髮產品中，有42%被90後買走。

從城市分布來看，假髮銷量領先的依次是上海、北京、廣州、深圳4大一線城市，緊隨其後的是成都、杭州、武漢這些經濟發達的城市，顯示城市經濟發展程度似乎與頭髮的茂密程度成反比。

「貓狗雙全」近半是90後

此外，在2019天貓雙11同時購買貓糧、狗糧的消費者當中，90後佔近44%，換句話說，中國「貓狗雙全」的人群當中，有近一半是90後。另一組數據顯示，本次天貓雙11最受歡迎的進口商品是貓主糧；在5個最受歡迎進口品牌當中，寵物食品品牌就佔據了2個席位。

而80後和90後還是雙11枸杞產品的主力消費者，分別購買32%、25%的枸杞，70後只能憑藉24%的枸杞消費量屈居第3位。90後枸杞消費者主要來自杭州、上海和南京等「包郵」（免速遞費）城市。

美妝和面部護理也是今年雙11消費的重頭戲。排在前10的進口商品品類中有6種商品屬於個人護理產品。相較而言，去年進口商品品類前10名中，保健品、牛奶粉、嬰兒相關產品佔據相當比例，潔面、卸妝等個人護理產品排名相對靠後，顯示消費者對個人形象的維護上升到新高度。

（綜合報道）