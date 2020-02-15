武漢肺炎封城影像記錄第一人：出外拍有人罵　只是做力所能及的事

空無一人的街區，臨時封閉的城市，當下的武漢街頭，像極了荷里活災難片的場景。這些鏡頭最近頻繁出現在央視、人民日報、環球時報等各大媒體，引起全網巨大反響和關注，其拍攝者是武漢90後視頻博主林晨。

林晨是湖北荊門人，武漢封城時他在武漢市區的家中。封城後，他用自己的鏡頭，持續記錄疫情之下武漢的城市實況和人們的生活狀態，並將珍貴的素材，免費提供全網新聞使用。

「醫護人員、志願者……現在很多人，都在為這座城市做力所能及的事，我希望通過影像，也為她出一份力。」

一条對林晨進行了視頻專訪，點擊視頻，看一個真實的武漢。

武漢90後視頻博主林晨，在封城後用自己的鏡頭，持續記錄疫情之下武漢的城市實況和人們的生活狀態，並將珍貴的素材，免費提供全網新聞使用。（一条授權使用）

自述：林晨 編輯：莫竣威／一条

風暴中心的影像記錄

1月21日，武漢通報新冠肺炎疫情的新進展後，我開始了《武漢實拍》系列。

我是一名武漢的全職視頻博主，以前發佈的視頻以旅遊、聲音教程為主。疫情之下，看到醫護人員、那麼多志願者，都在為這個城市出力，我也該做點什麼。便以Vlog的方式，從一個普通人的視角，去拍攝記錄真實的武漢。

武漢整個城市，現在基本是一個快暫停的狀態。從視頻裏，你可以看到疫情之下，武漢城區封城前後的變化。

我家附近有一個商圈叫楚河漢街，是本地有名的步行街，以前購物的人、遊客人來人往。現在幾乎空無一人。在步行街上，很多空置的攤位和物資，看得出來商家們準備要做過年活動，疫情一來，連攤位都來不及收拾。

從我房間向窗外看，能見到武漢的沙湖大橋，這裏以前24小時都有車從漢口那邊過來。現在橋上幾乎一輛車、一個人、一點噪音都沒有。

+ 7 + 6 + 5

與街頭的「空」形成強烈對比，這個城市的擁擠，壓縮到了醫院和超市。

物資匱乏帶來的焦慮，使得超市裏的人有增無減。但氣氛跟平常又很不一樣。以前大家會聚在一起聊天，很喧嘩。現在每個人各自默默買菜。

超市的大媽，她戴著口罩，然後用塑膠袋套在頭上，把袋子挖了兩個洞，再戴一副眼鏡。因為不透氣，她已經滿頭大汗了。

人們對病毒傳染的擔憂，滲透在生活細節中。甚至現在坐電梯，裏面有人的話，大家就會再等下一趟電梯；去交停車費，不再與保安寒暄。大家隔著收費亭的玻璃，掃碼轉賬。

特殊時期，也正是這一份刻意保持的距離，保護自己，也保護別人。

+ 8 + 7 + 6

1月下旬，武漢的疫情開始受到全中國乃至全世界的關注。有新聞行業的朋友向我提到，疫情之初，各大媒體派往武漢的記者較少，非常缺乏武漢城市的影像素材。

我想既然拍出來了，就應該讓更多人看到武漢現在的真實情況。所以我在視頻開頭，特別標注了「素材可供全網新聞使用，視頻的收益都會捐贈」。

到現在我做了三期視頻。

第一次是在1月21日拍攝的，記錄我到超市採購口罩的過程和見聞。

第二次是1月23日，武漢封城當天，拍下封城24小時的見聞。這也是傳播最廣的一條視頻，有近5000萬人次看過。

第三個視頻，記錄了我與武漢醫護人員的電話採訪，及關於醫院的情況，在1月27日發佈。

微博上，視頻的轉發已經超過17萬。

B站上的彈幕，「武漢加油」這四個字，一直在我的視頻上刷屏。還有來自各地的朋友為武漢打氣：「四川火鍋為熱乾面加油」、「蘭州拉麵為熱乾面加油」、「揚州炒飯為熱乾面加油」，「浙A為鄂A加油」「閩E為鄂A加油」非常感謝大家對武漢的關注。

+ 2

很多網友給我的留言，都是他們個人面對疫情的親身經歷。我發現這場疫情確實改變了很多人的生活軌跡，很多家庭都在面臨著一次重大的考驗。

有個武漢的網友說，她家就在華南海鮮市場和協和醫院附近，這兩天隔壁小區已經有三四個人倒下了，其中一個老人已經走了。他很害怕自己會感染，因為家裏上有老下有小。現在，就連下樓倒垃圾都心有餘悸。不過，她和老公現在會互相安慰對方：「我們彼此承諾，一個倒了，另一個就不能倒，因為還要照顧好孩子們。」

有個河南的網友給我留言，他說過年前去看病，醫生懷疑他患上新型肺炎，正在接受醫學觀察。但他不敢告訴他母親，就撒了個謊說，今年要加班，不回老家過年了。結果三天後他爹給他發短信，說：「你能騙你媽你騙不過我，你是不是那啥子冠病感染了？我不會跟你娘說，到時候回來咋爺倆喝一個，別走嘞早，你爹還硬朗嘞。」

我沒有預料到有那麼多反響。我只是武漢普通人中的一個。我身邊很多朋友，普通的人，都在為這個城市做著自己力所能及的事。

有朋友主動開車去接送醫生上下班。為了不讓家人擔心，他們就說只是出去買菜而已。

還有些平時看起來大大咧咧、很不正經的朋友，去做志願者，給醫院送貨。我很感慨，感覺重新認識了他們。

也有武漢的醫護人員，在視頻的評論裏，對幫助過他們的陌生人表示感謝。有個護士說，她坐過了一趟愛心車，叫到了免費滴滴，還住過兩天好心房東提供的民宿，她覺得這些陌生人不只為他們提供了便利，更是給了他們繼續奮鬥的力量，讓所有醫護者，真實感覺到了不是在孤軍奮戰。

+ 7 + 6 + 5

其實2020年初，對我個人來說，是一個人生低谷：剛過30，徹底失業。

我老家在湖北荊門，大學到武漢念的法學。畢業後曾到北京工作，是中央人民廣播電臺音樂之聲的主持人，主持一檔傍晚的三小時音樂節目。

28歲那一年，我被確診為哮喘。我知道自己的身體不再適合電台的工作了，就從北京回到了武漢。開始全職做視頻博主，也兼職做一些網路播客節目。

諷刺的是，在2019年的最後一個月，我的網路節目也停播了，失去了最後一份收入，徹底失業。

雪上加霜，前不久我被檢查出心肌酶指數異常高，醫生說如果一個老人該指數超過1000，就應該躺在ICU病房了，而我的心肌酶指數是9985。但醫生也無法確診到底是什麼原因。

一切來得太突然，當時最大的感受：我手上有很多想做的事情還沒做完。

幸好現在還不是最壞的時候，我好像還有一點時間，身體還有條件，能夠支持我，去繼續做我想做的事，就像這次的《武漢實拍》，我拿起相機就出門拍攝了。

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從前期的拍攝、後期剪輯，再到文案、配音，基本由我一個人完成。拍攝器材用最普通的微單和一台小無人機。都是當天拍，第二天播出，時間特別緊。這些天我一般就睡3、4個小時，全撲在這件事上。

家人會勸我，不要出去了。在疫情擴散時，他們非常擔心。我媽在老家，每天都會打電話來問我情況，也給我準備了很多物資，N95口罩、消毒液。

這讓我想起當年「非典」的時候，最擔心我的也是她。2003年我讀初一，其實學校離家特別近，走路5分鐘。但我們全校同學，被隔離了一兩個月，不能回家。當時我媽隔天就會到學校門口，等我好幾個小時，給我帶吃的、穿的、用的。

非典時我還太小，對疫情沒什麼概念。而這一次，我已經有一定的生活閱歷，我會拍、會剪視頻，而且就身處風暴的核心武漢，我應該去記錄。

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+ 14 + 13 + 12

其實拍攝過程最大困難，不是我的安全和健康問題，而是我作為一個普通人去推動這件事很難。在社會呼籲大家留在家中的情況下，我沒有一個出去的契機，因為我不是記者，我也不是新聞單位的人。

視頻火了後，有人質疑我已經封城了為什麼還往外跑；有人會認為我是借這個機會去蹭熱度，說我只是想借此來漲粉、出名、賺錢；也收到過一些私信，說武漢目前還有這樣那樣的情況，你為什麼不說？有時候我也會覺得挺無能為力的。

我知道這個時候做視頻總會被人罵。但作為一個創作者，身在這種史無前例的時刻下，除了向外界發聲，我還能做什麼？我自己拍攝視頻的動機，就是把我所見到的，一個真實的武漢，以一個普通人的視角，記錄下來。為大家提供一些有用的資訊，僅此而已。

目前疫情的陰影還沒散。我也會持續去記錄武漢人的方方面面。最近出門拍攝，會選擇比較空曠、空氣流通的地方，戴兩層口罩、一個頭套，還有滑雪用的護目鏡，儘量保證自己的安全。新視頻主題是關於在疫情中，還在持續工作的一些普通人，比如快遞員、外賣員、便利店員的生活狀態。

就像我其中一條視頻結尾說的，我很慶幸記錄下這些時刻，它提醒我們，這些都是城市時間長河裏的某個瞬間，可這個瞬間，足夠黑暗，也足夠亮眼。

病毒在為城市塗抹黑雲，而城裏的人想拼命為它洗刷，他們去拍了火神山，他們去接送醫生，他們給醫生送飯、送物資，他們想做力所能及的事。

而外界的人也都在關心武漢，其實他們關心的是武漢人而已。因為每一個活生生的人，才是這個城最重要的組成部分。

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