被世界遺忘的伍連德　發明口罩防疫　外國專家從不信變全聽他指揮

伍連德是中國防疫事業的奠基人，尤其是在1911年東三省大鼠疫流行時，伍連德臨危受命，領導了一場由中國人的防疫行動，成功地撲滅了數百年不遇的大瘟疫。以下內容節錄自《國士無雙伍連德》第七章「決戰時刻」。

文：王哲（筆名京虎子，旅美科普作家，畢業於北京醫科大學基礎醫學院和中國預防醫學科學院病毒學研究所）

38小時，一封回電竟然花了施肇基38小時。伍連德不知道這38小時在北京發生了甚麼，他唯一能肯定的一點，是施肇基實現了他的承諾，為他做出「擔當」，成為他最堅強的後盾。

男兒一諾千金重。一生沒有參加過任何黨派的施肇基，將畢生貢獻給中國外交事業，忍辱負重地為中國爭取權益。巴黎和會時在國內五四運動的鼓舞下，和顧維鈞等人毅然辭職，拒簽喪權辱國的巴黎和約。後來參與聯合國成立，一生建樹頗多。而其中最不為人知，也是功勞最大的，就是在東北鼠疫流行期間做出啟用伍連德，並成為他堅強後盾的壯舉。

每一個英雄的背影裡面都隱藏着另外的英雄，是他們默默地支撐着英雄前進。伍連德在回憶東北防疫時，把最大的功勞歸功於施肇基，正像施肇基在回憶錄裡熱情讚揚伍連德，隻字不提自己一樣。伍連德認為，如果沒有施肇基這位不推卸責任，勇於擔當的上司在北京做後盾，做協調，甚至忍辱負重，他是不可能完成這個使命的。僅此一舉，施肇基和伍連德一樣，稱得上是真正的民族英雄。

發明伍氏口罩救無數生命 點圖瀏覽伍連德及當年鼠疫相關歷史圖片：

+ 6 + 5 + 4

可是就在這失去的38小時內，哈爾濱的局勢急轉直下。過去24小時內死亡達到50人。也就在這38小時裡，鼠疫已經從局部流行變成全面爆發。可是在沒有更多的增援的情況下，伍連德對此除了小範圍的防疫以外，根本就無能為力。38小時後，再走出實驗室，伍連德還得繼續等待。

少得可憐的增援陸續來到了。1月4日，邁斯尼的兩名下屬趕到。在邁斯尼被解除任務後，他們歸伍連德指揮。1月6日協和醫學院的吉布醫生和由方擎率領的10名陸軍軍醫學堂學生也趕到了。伍連德總算有了一支可以調動的防疫隊伍。

【相關圖輯】網友記錄武漢封城後24小時市民生活：「我知道我們不是一座孤島」（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 17 + 16 + 15

伍連德希望按他的預定計劃儘快建立醫院和隔離區，可是北京、奉天和本地官方的經費遲遲不落實，也找不到合適的地點。俄國方面和日本方面還是根本不配合，唯一能管轄的中國人居住區，地方官依舊不當回事，他的命令被拖延，遲遲不執行。這幾天伍連德四處奔走，到處呼籲，可是他的話沒有人相信，沒有人聽得進去，死亡人數一天比一天多，伍連德心急如焚。可是沒有別的辦法，還得再找于泗興。沒想到，于泗興自己找上門來了。

在傅家甸一籌莫展的伍連德正準備去道台衙門拜訪于泗興，就見在大冬天裡于泗興滿頭大汗進了商會大門，見到他就喊；「伍博士，伍欽差，不好了，邁斯尼，那個法國佬中了鼠疫了。」

「甚麼？」伍連德大吃一驚：「怎麼感染的？他現在在哪裡？」

「不知道怎麼得的，他住的俄國大飯店已經被俄國人封鎖了，正在全面消毒，我派人打聽了，據說人在俄國中東鐵路醫院。」

「走，去俄國鐵路醫院。」伍連德領頭就走，于泗興遲疑了一下，也跟了上去。

兩人趕到俄國鐵路醫院，哈夫肯很快迎了出來，他向兩人介紹情況。在得知自己的任務被解除以後，盛怒的邁斯尼根本不理會外務部和海軍部的指令，決定自行抗鼠疫。1911年1月5日，邁斯尼來到哈爾濱中東鐵路醫院，對此一無所知的哈夫肯接待了他，在介紹了情況後，邁斯尼主動要求檢查病人。哈夫肯並不知道他已經被解除了任務，很配合地讓他進了傳染病房。和伍連德的情況一模一樣，也是在沒戴口罩的情況下檢查了四名病人。

1月8日，邁斯尼出現頭疼發燒等症狀，徹夜未眠。因為他住在俄國大飯店，飯店發現後當即通知了俄國醫院。哈夫肯得到消息後馬上將他接到醫院，此時他已經高燒不退，咳中帶紫血，細菌檢查發現鼠疫桿菌。哈夫肯正在用他叔叔研製的疫苗和抗鼠疫血清進行治療。

【相關圖輯】新冠肺炎第三波｜腳趾紅腫或是隱形新症狀？一文看懂5大易睇漏病徵（點圖放大瀏覽）：

+ 16 + 15 + 14

伍連德問：「邁斯尼醫生的情況怎麼樣？」哈夫肯搖搖頭：「我們盡力而為吧。」伍連德歎了口氣：「我進病房看看。」看看越躲越遠的于泗興：「于道台，請你給施肇基大人發電報，向他報告這件事。」于泗興如蒙大赦，一個勁點頭：「好，好，下官火速去辦。」

伍連德和哈夫肯來到鼠疫病房，哈夫肯趕緊拿出口罩，嚴嚴實實罩在嘴上，伍連德也戴好口罩，兩個人來到病房門口，就聽到邁斯尼的咳嗽聲。伍連德來到邁斯尼的床前，想說甚麼可是不知怎麼開口。邁斯尼看到伍連德，努力止住了咳嗽，吃力地說：「伍博士，你是正確的。」

伍連德看着邁斯尼這位過去幾年在天津和自己相處不錯，幾天前和自己爭吵的法國老人，心中一陣傷感，安慰道：「不要擔心，你會痊癒的。」邁斯尼搖搖頭，咳嗽幾聲又說：「這裡不安全，外面還有許多的事等着你去幹，快走，快走。」直到看着伍連德被催促着走到門口，他提高了聲音：「伍博士，願萬能的主保佑你。」

走出鼠疫病房，他和哈夫肯交換了意見。哈夫肯對他的措施無不贊同，主動提出由他向鐵路方面建議，俄國區完全按照伍連德的方案進行防疫，今後俄國醫院在鼠疫防疫上無條件聽從他的指揮。從俄國醫院出來，伍連德便召集哈爾濱的那支小得可憐的防疫隊伍，向他們通報了邁斯尼的情況，並詳細分析了流行病學情況和應該採取的預防措施，穩定軍心，然後緊急佈置防疫措施。

1月11日，邁斯尼去世，距他訪問鼠疫病房僅六天。伍連德在那間病房裡的擔憂和後來的傷感是有道理的，謝天寶的擔心也是有理由的，此次防疫確實是出生入死。事實要靠鮮血和生命來證明，伍連德的話終於令人相信了。

【相關圖輯】意大利單日368人亡 死亡率7%超越武漢 遺體未及火化塞爆教堂（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

【相關圖輯】日本導演公開南京抗疫真相 感動外國網友：看了才懂中國的付出（點圖放大閱讀）：

+ 12 + 11 + 10

邁斯尼雖然私自行事、蠻橫無理，雖然瞧不起中國人，但是他是為控制中國東北鼠疫流行而殉職的，和白求恩一樣，都值得我們紀念和感激。

邁斯尼發病後，俄國方面馬上關閉他所住的大飯店，對整個飯店進行徹底消毒。如此大張旗鼓，這個消息很快傳遍了哈爾濱。一位知名的國家級專家感染鼠疫並死亡的消息，在當地中文和俄文報紙進行了詳細的追蹤報道，甚至傳遍全球。哈爾濱陷入空前的恐慌，一個中央政府派來防疫的高級專家都死於鼠疫，現在哈爾濱沒有人安全了。

為邁斯尼送葬回來，伍連德正準備召集全城官員開會，發現幾乎所有的官員都聚集在傅家甸臨時防疫總部門前，正等着他。見到伍連德，大家圍了上來，七嘴八舌地問個不停，伍連德不知道先回答誰好。「大家靜一靜，」于泗興大聲說，「聽伍大人的。」

伍連德看着那些驚慌的眼睛和不知所措的面容，深深地吸了一口氣，他知道，現在哈爾濱一片混亂。這時候，需要的是一柱擎天。他知道，只有他，能夠撐住哈爾濱就要倒塌的天空。「諸位大人，鼠疫雖然可怕，只要我們認真地實施制定的防疫措施，就一定能很快地消滅它。」看着大家，伍連德堅定地說，「當務之急，是儘快落實各項防疫措施，請大家相信我。」

一陣沉默後，于泗興道：「伍大人說得對，伍大人洞察秋毫，所言無不中的。我相信伍大人，聽伍大人的指揮。」在場官員紛紛點頭稱是：「我們唯伍大人馬首是瞻。」「請伍大人下令。」于泗興又說：「靜一靜，請伍大人下令。」伍連德道：「謝謝各位大人，現在請各位大人協同于大人，儘快落實隔離所需的經費、地點和用具。」各位官員紛紛點頭，伍連德隨即將有關事宜交待給于泗興，讓他率領眾人火速辦理。

剛剛送走諸位官員，有人通報，駐哈爾濱各國領事來訪。之前對他不加理睬的各國領事結伴而來，圍住伍連德用英文法文德文一齊發問，伍連德也用英文法文德文一一回答。幾位領事不僅僅有他們本人的焦慮，也傳來歐美各國在得知邁斯尼的死訊後，對東北鼠疫流行的擔憂，會不會又是一次黑死病？

耐心地解答完問題，送走了幾位領事後，俄國鐵路方面的官員已經等了很久了，是來請教防疫措施的。送走了俄國鐵路的人，又接待了日本僑民的代表和外國記者，然後是本城的知名人士和商會代表。伍連德成為各方面的唯一支柱，人們從他這裡得到和鼠疫抗爭的勇氣和信心。

【相關圖輯】怕機上染疫台女獨留法國 被困一公里內「孤島」 手上只剩幾個口罩（點圖放大瀏覽）：

+ 16 + 15 + 14

【相關圖輯】50萬人無懼疫情逼爆英國Dorset海灘 無口罩徹夜狂歡遺33噸垃圾（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 17 + 16 + 15

這天，已經連續幾天幾夜沒有好好休息的伍連德正在辦公室裡靠着桌子休息，恍惚中感覺有人進來，睜眼一看，是滿臉愧色的林家瑞。看到他醒了，林家瑞道：「對不起伍大人，吵醒您了，全大人到了。」伍連德喜出望外：「是全紹清到了？快請快請。」一個中年人走了進來，行了一個軍禮，道：「伍大人，卑職北洋醫學堂全紹清奉命趕到，請伍大人吩咐。」

看見這位自己在天津結交的第一個好友，伍連德難得地露出笑臉，上前緊緊握住全紹清的手：「全兄，你來了，我就踏實多了。」全紹清道：「不僅我來了，還有協和醫學院的阿斯普蘭德醫生、斯坦豪斯醫生和3名學生，陸軍軍醫學堂的侯醫生和10名學生，還有其他各處派來的14名醫生，北洋醫學堂的人員明日就到。」

伍連德屈指一算，朝廷在北方所能調動的現代醫學人才已經悉數派來了。雖然只有幾十人，可是這已經是中國政府所能調動徵集的極限了。今後的防疫再也不能指望增援了，只得靠這點有限的人手。全紹清又說：「沒想到邁斯尼來到哈爾濱，鬧出這麼大動靜，真是始料不及呀。」伍連德歎了一口氣：「可惜的是他染上鼠疫殉職了。」全紹清道：「是呀，這個老洋鬼子雖然目中無人，但還算是個好人。」歎息了一陣，道：「疫情緊急，請伍大人即刻分派任務，把最緊要的事交給我吧。」

伍連德心裡一塊石頭終於落地了：「太好了，我正為此事發愁。控制哈爾濱的鼠疫固然非常重要，不讓鼠疫從北向南擴散同樣重要，這件事就交給全兄了。」「好。遵命，應該怎麼做，伍大人明示。」「從哈爾濱經鐵路南下，第一站就是省會長春，那裡是控制鼠疫擴散的關鍵。長春已經有不少鼠疫病例了，我想請全兄負責長春的鼠疫控制。」「得令。」全紹清回答還是乾淨利索。

伍連德點點頭：「從今天來的這批人員中分出一部分，隨全兄去長春吧。」全紹清搖搖頭：「哈爾濱至關重要，這些人都加起來還不夠用，我一個人回長春吧，北洋醫學堂後援還有十幾人，可以了。」伍連德道：「長春也是大城市，十幾個人哪裡夠用？」全紹清道：「非常時期，只能行非常之事。長春的防疫還可以徵召中醫嘛。」伍連德眼睛一亮：「好主意啊，對中醫進行簡單培訓後上崗，這樣就可以解決人手不夠的問題了。」全紹清看看表，道：「我現在就走，能趕上回長春的火車。」伍連德連忙道：「還是吃罷飯再走。」全紹清已經吩咐林家瑞去備馬，回答道：「算了，疫情緊急，時間不等人，去長春吃吧。」

在備馬的間隙裡，兩個人迅速交流了意見，統一了看法，隨即，全紹清上馬，和伍連德揮手告別，揚鞭而去。

【相關圖輯】新冠肺炎｜小孩感染發低燒？與成人症狀不同？6大防疫迷思（點圖放大閱讀）：

+ 19 + 18 + 17

【相關圖輯】新冠肺炎｜一分鐘看清嬰兒防疫要點（點圖放大閱讀）：

+ 8 + 7 + 6

形勢緊急，地方官員再也不敢漠然其事，開始迅速行動起來，對伍欽差的所有要求一一滿足，各地的防疫組織也極其迅速地成立起來。哈爾濱在1910年11月15日由濱江廳邀請各界代表20餘人組成了防疫會，現在改為哈爾濱防疫局，由伍連德指揮。奉天第一個響應，奉天省城防疫事務所於1月12日成立，是省城獨立的防疫機關，下設稽查部、醫務部、埋葬部、檢診部、隔離部、消毒部、藥料部、微生物檢驗部等部門。

1月14日奉天防疫總局成立，附屬奉天行省公署，下設醫務科、文牘科、報告科、調查科、會計科、庶務科等科，是奉天全省統一的防疫行政機構。1911年1月17日長春防疫局成立。1911年1月26日吉林全省防疫總局成立，為吉林省全省防疫主管部門，下設診疫所、檢疫所、隔離所、庇寒所、掩埋場等14個所。1911年1月20日黑龍江省成立全省防疫會，統轄各防疫機關。下設防疫衛生隊、調查團、診治處、檢疫所、傳染病院、疑似病院、隔離所、掩埋隊等。除了省一級和省會的防疫機構外，東北各地也相繼建立了防疫組織，東三省很快形成了鼠疫防疫體系。

俄國方面，儘管之前也有醫護人員死亡，但一直沒有和細菌傳播途徑聯繫起來。現在是在他們醫院裡出的事，俄國人終於相信鼠疫是經過呼吸道傳播的。俄國鐵路方面主動地配合中國方面，對中方提出的要求基本上有求必應，租借大量空車廂給中方，作隔離站和醫院，解決了缺乏防疫場所的問題。哈夫肯和他的手下，也完全按照伍連德建議戴口罩。

清政府採取伍連德的建議，隔絕交通。1911年1月13日，山海關設卡嚴防。1月14日，停售京奉火車二三等車票。1月15日，陸軍部派軍隊駐紮山海關，阻止入關客貨火車。1月16日，在山海關溝幫子查到病人就地截留。1月20日，郵傳部電令停止由奉天至山海關的頭等車。1月21日，京津火車一律停止。至此，關內外的鐵路交通完全斷絕。

1月14日，日本控制的南滿鐵路停駛。1月19日，俄國控制的東清鐵路，二三等車停止售票，其頭等車採取檢疫後登車的辦法。至此鐵路交通徹底阻斷。清政府在山海關設立檢驗所，將陸路南下的旅客留住5日，以防鼠疫蔓延。正是因為邁斯尼的悲劇，使伍連德完全掌握了東北防疫的指揮權，沒有人再質疑他的能力，也沒有人再敢要求出任總指揮。

等他終於有時間回到那間實驗室時，發現那個日本醫生早已不見了。也許是因為害怕，也許是因為傷了大和民族的自尊，這個曾經很狂傲的日本人從此消失得無影無蹤。在這個日本人一生剩下的日子裡，永遠擺脫不了那個瘦小的、戴着眼鏡的中國人的影子。

在這個異常繁忙的危機時刻，伍連德仍然保持着每天寫日記的習慣。就在邁斯尼死亡的那天晚上，寫日記的時候，他突然想起了謝天寶，於是提筆寫下：可惜謝天寶失去了一個報效國家的最佳機會。

無雙的國士就這樣超脫了生死，在冰天雪地為國家、為民族而戰。

【相關圖輯】新冠肺炎｜藥房爆買鏡頭以外 在日本到處免費派口罩的中國人們（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

【相關圖輯】新冠肺炎｜不敢死以免浪費國家資源 紀錄片講述中國醫生的艱辛與不易（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 15 + 14 + 13

因為邁斯尼的死亡而引起的恐慌，在伍連德的日夜努力下漸漸平息了。現在到了防疫控制措施正式開始的時候了。朝廷在看，駐華使團在看，俄國和日本在看，東三省的老百姓在看，伍連德的三板斧是甚麼？以伍連德為首的中國東三省防鼠疫機構正式成立，並開始眾所周知。在眾目睽睽之下，作為東三省防疫總指揮伍連德要幹的第一件事是甚麼呢？當務之急是甚麼？防疫委員會召開會議，委員們看着伍連德，等着他一言九鼎。

伍連德看着大家，開口了：「現在，控制鼠疫的當務之急就是要求醫護人員和民眾戴口罩。」大家吃驚地看着這位剛剛贏得所有人的服從和尊重的欽差大臣，他沒有慷慨激昂地立誓，也沒有故作高深地引經據典，甚至沒有如臨大敵的動作。他要辦的第一件事竟然非常簡單，沒有甚麼技術含量，欽差大臣竟然幹了這麼一件在衛生防疫中屬於小兒科的事。

伍連德看着眾人，點點頭：「對，就是戴口罩。現在鼠疫通過呼吸傳播，戴口罩可以阻斷其擴散。」說着他拿出一個口罩說：「我專門設計了這種簡易加厚口罩，已經下令大量趕製，很快可以供應全體防疫人員使用。」

於是，沒有幾天，哈爾濱所有參加防疫的人員都戴了口罩。很快，東北其他地方的防疫人員，和很多老百姓都戴上口罩。這種口罩，後人稱為伍氏口罩。1911年在哈爾濱，在東北，如果沒有從一開始就嚴格執行戴口罩這個簡單的要求，醫護人員、輔助人員和百姓的死亡數會高得多，鼠疫的控製成功時間也會延長甚至失控。正是這個看似簡單，卻非常有效的措施挽救了無數條生命。

除了口罩之外，伍連德下令準備充足的硫磺和石炭酸等消毒劑。在東北的日本商人藉機發了一次橫財。

第二步，伍連德召開哈爾濱各有關方面聯席會議，經過討論，決定實行以下措施：

（1）將鼠疫流行中心傅家甸全面隔離。整個地區劃成四個相互嚴格隔離的小區，每小區由一位高級醫生作為主管，配備足夠的助理員和警察，逐日挨戶檢查。一旦發現患者和可疑病人，馬上送入防疫醫院。其親屬送入從俄方租借的車廂改建的隔離站，對其住處進行徹底消毒，情況每日上報。

（2）由於先前負責檢查病人的警察不具備醫學知識，由醫護人員取代。負責逐戶檢查和接觸病人的醫護人員，上崗前必須接受培訓。

（3）為了保證傅家甸隔離的成功，從長春調1160名官兵維持秩序，嚴格控制傅家甸地區人員出入。帶隊軍官列席鼠疫聯席會議。

（4）為了彌補醫療人員的不足，培訓600名警察，協助醫務人員進行鼠疫防疫。

會議結束後，對傅家甸地區立即施行全面隔離。由於伍連德從到哈爾濱就着手調查和準備，他制定的方案合理可行，半日之間，兩萬多居民和外界完全隔絕。防疫委員會總部也設在傅家甸，醫護人員和輔助人員在回到總部時要經過幾道嚴格的消毒措施，所有工作人員配備統一的顯示所工作區域的標誌，而且只能在他所工作的小區內活動。全鎮戒嚴，居民出入必須由防疫委員會批准。各小區配備足夠的車輛，以運載病人、屍體和物資。官府提供所有的費用，並負責該區兩萬多居民的生活。

俄國方面積極配合，也按同樣的辦法，將俄國人居住區分成八個小區，配備了車輛、醫護人員和翻譯。聖彼得堡也增派了專家，前來幫助哈爾濱俄國居住區的鼠疫防疫。在該區增加對健康人群的檢測，發現病例及時隔離。改進窮人居住地的衛生條件，為工作人員提供夜間休息場所，對病人住處和房屋進行認真消毒。當地政府也十分重視，道台于泗興尤其積極，盡最大可能提供資金和房屋。各項防疫工作逐步展開，開始按部就班地進行。

哈爾濱在行動，各民族的人團結起來，在一個年輕的軍醫的率領下，和幾百年不遇的大鼠疫進行決戰。渙散的人心開始凝聚起來，對專家對科學的信賴使他們滿懷勝利的渴望，可是人們，包括伍連德在內都沒有料到，更大的考驗還在後面。

【相關圖輯】慎防鞋子手機帶病毒 即睇返工出門入屋防疫細節（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

+ 10 + 9 + 8

又是一個寒冷的下午，哈爾濱火車站的站台上擠滿了接站的人，本地的官員士紳悉數到場。人雖多，可是秩序井然。從長春來的列車開始進站了，歡迎的人群鴉雀無聲。列車停穩後，車門打開，一個矮個子官員率先下來，後面跟着一隊官吏。道台于泗興從站台上等候的人群中搶先上前，對着領頭的官員施禮：「巡撫大人一路辛苦，卑職有失遠迎。」巡撫一擺手示意：「于大人辛苦了。」說罷緊走兩步，一把握住隊列中一位戴眼鏡的年輕人的手，改用廣東話道：「星聯兄隻手擎天勞苦功高，吉林一省生靈的安危就仰仗星聯兄了。」

此人正是吉林巡撫陳昭常，被握住手的是東三省防疫總醫官伍連德。當年伍連德在北京等候正式任命時，兩人在戴鴻慈府裡見過。此次，陳昭常率領省裡官員專程前來考察哈爾濱防疫。兩人寒暄了幾句後，陳昭常指着旁邊一位精幹的幕僚：「我來介紹一下，這位是廖仲愷先生，今後有關防疫方面就由廖先生全力協助你。」廖仲愷也用廣東話道：「伍博士臨危受命，解三省黎民於倒懸。有甚麼需要的，仲愷一定盡力。」

伍連德早聽說過陳昭常的這位能幹的首席幕僚，十分高興地說：「太好了，哈爾濱防疫只是一個部分，要想徹底控制這次鼠疫，一定要各地的一致配合。尤其是鐵路沿途層層把關，長春的位置非常關鍵。」廖仲愷道：「長春的防疫措施一如哈爾濱所為，已經全權交給全紹清負責。」伍連德問：「全教授只有少數北洋醫學堂的師生幫助，長春那麼大，人手怎麼夠用？」廖仲愷回答：「已經徵集不少本城的中醫，並培訓大批警察，目前人手不缺了。」

說話之間，大家已經來到站外，乘馬車來到濱江道。伍連德詳細介紹了本地的情況和採取的措施，陳昭常對此表示讚許，命令所有地方官員無條件聽伍連德調遣。然後照例是官話：「……希望在兩個月內將鼠疫控制住。」伍連德心中暗想，這位巡撫大人和于道台、陳知縣一樣，也是一個樂觀者。沒想到，伍連德的努力讓陳昭常的預言實現了。

一行人到傅家甸進行視察。在路上，廖仲愷繼續和伍連德交換意見。比伍連德年長兩歲的廖仲愷也是歸國華僑，同樣的背景加上同鄉的原因，兩人感到格外親近。伍連德認為，隨着居民的逃離，這種可怕的瘟疫也將越過長春，蔓延到東三省，乃至天津、北京和濟南。除了嚴格控制從哈爾濱到山海關鐵路沿線，在關內的北京、天津和山東、河北諸地也要採取必要的措施。兩人最後商定，分別由伍連德和陳昭常向朝廷提出建議。

送走陳昭常一行，伍連德馬上致電外務部。建議除在從哈爾濱到山海關的鐵路沿線加強對鼠疫病人的控制外，在華北、山東等地也要採取必要的措施。值得慶幸的是，除了施肇基在北京全力以赴地支持外，吉林巡撫陳昭常是伍連德的故交，也下令全省尤其是要求哈爾濱的官員無條件地服從伍連德的調遣，使伍連德指揮起來越來越得心應手。更值得慶幸的是，掌管東三省的奉天總督錫良是清廷一位難得的開明官員，在這個關鍵時候不僅大力支持伍連德，而且積極組織防疫。

早在1月11日，錫良寫給軍機處的奏摺中就已明確提出，「此次疫症，因東清、南滿火車往來蔓延甚速」，為防範計，「於火車經過大站添設病院、檢疫所，凡乘火車由哈赴長，由長赴奉之商民，節節截留，一體送所查驗，過七日後方准放行，染疫者即送病院醫治」。同時與日俄有關方面交涉聯合防疫，「現正商同日俄車站，將東清、南滿二三等火車暫停開駛南來，杜絕傳染。為正本清源之計，其南滿京奉安奉路線所經如長春、公主嶺、昌圖、鐵嶺、遼陽、新民、溝幫子、撫順、本溪、鳳凰、安東等處，均經頒發章程，一律查驗。」

各地按伍連德建議，制定了嚴格的疫情報告制度和查驗隔離制度，錫良電飭沿鐵路各州縣，要求將每天鼠疫在各地的流行情況及時用電報進行彙報，而且「所有關於防疫電報一律免費」。同時建立獎懲制度，錫良奏請「出力人員，照軍營異常勞績褒獎。其病故者，依陣亡例優恤」。在他的帶頭下，東三省督撫紛紛上奏「獎銀擬分四等，一等萬金並照陣亡恤典」。這些請求很快得到了清政府的批准。

清政府完全採納伍連德的建議，充分認識到了防則生，不防則死的道理，一場真正採取現代防疫手段的應對戰爭開始了。1905年，清政府設立巡警部，次年改為民政部，下設衛生司，管理衛生防疫、醫藥和醫院等事，是國家衛生事業的管理部門。1911年衛生司司長唐堅，因為防疫不力，被記大過一次，其下屬防疫局長也受到申斥。攝政王於1月18日特意召見民政部尚書肅親王，詢問消滅鼠疫事宜。

面對嚴重的疫情，外務、民政和郵傳部隨時會商。在從東北至京師的鐵路沿線上設立了層層防疫站。直隸保定防疫局、郵傳部、步軍統領衙門，在保定、長辛店、通州等地也設立了防疫站，對來往車輛隨時進行查驗。

此外，在京師各城門外設立檢查站，對於來自東三省等鼠疫發生地的步行者，勒令先在城門外住宿，待實行檢驗沒有可疑症狀後，才能入城。

北京城內，衛生警察隊在內外城廣泛地發佈告示，宣傳防病防疫知識，動員市民清掃衛生，捕捉老鼠，杜絕病源。由衛生警察隊監督清道夫，認真掃除街道、清理垃圾、消滅老鼠，並由衛生警官隨時稽查。

北京還分別在內外城分設臨時防疫事務總分局四所，於永定門外設防疫室、隔離室、防疫出診所。內外城官辦醫院添置了防疫藥品、器具。並要求在京的外國醫院改為時疫醫院，接納病人。

北京實行疫病報告制度，內外城發現可疑患者，立即報告防疫事務局。防疫事務局即派醫生前往檢驗。如果發現有嫌疑，立即將病人送往防疫病室，原住房屋封閉消毒，並將阻斷該處交通，家人和鄰居送往隔離室。這期間病故者，也必須經醫生檢驗是否與鼠疫有關係。嚴密防止間接傳染。旅店、飯館、茶樓、市場等場所，都令衛生警察逐日檢察。

在直隸設立臨時防疫局，患病的百姓，統一由衛生局辦理。省會保定，也特設臨時防疫局，附近各府州縣遇到鼠疫疫情，由臨時防疫局派醫生前往處理，並要求所屬防疫專局嚴加處理。

伍連德下達的戴口罩的命令，不僅在哈爾濱被嚴格執行着，其他地區也在效仿。在鐵嶺，政府向當地民眾發送一萬多隻被稱為「呼吸囊」的口罩，下令老百姓出城入城都必須戴，由巡警隨時稽查，如有不遵守者，即以違警論罪，鐵嶺是執行這條防疫措施最嚴厲的地方。然而，從中央到地方抓得最緊的還是滅鼠。

伍連德在哈爾濱一錘定音，實行隔離，不必以滅鼠為重。可是，在其他地方，畢竟是鼠疫，各級政府還是不敢放鬆滅鼠，甚至當成頭等大事來抓。

鼠疫大流行，在緊急形勢下，清政府各級官員的觀念有了非常大的變化，接受了現代科學的知識，具體體現在消毒和滅鼠上。雖然伍連德堅持，在人力有限的條件下，控制鼠疫一定要嚴格隔離病人和可疑患者，但是他提出的肺鼠疫的理論還沒有被廣泛接受。政府一方面無條件支持他在東北的防疫工作，採納他的隔離建議，另一方面也不敢不滅鼠。而且確實存在着患病的人把鼠疫傳給老鼠，老鼠再傳給其他人的可能。於是，北中國的老鼠遭受了有史以來第一次重創。

在北京，巡警總廳發佈了捕鼠令，捕得老鼠後送往派出所，捕到活鼠獎給銅元兩枚，死鼠獎銅元一枚，各區每日上報捕鼠總數。在天津，每隻老鼠給銅子一枚。甚至遠在漢口，也按每隻老鼠銅元兩枚的標準，號召居民大力滅鼠。在鼠疫最嚴重的東三省，無論死活，每隻老鼠一律給銅幣七枚，經檢驗後由捕鼠部委員帶往燒老鼠場焚燒。整個鼠疫期間，僅奉天省就處置老鼠80972隻。此外，有關當局公佈防疫方法，提出多養貓，以及見到死鼠時一定要用開水澆灑等辦法，形成了一場由官方倡導的除滅鼠害的公共衛生活動。儘管這次大規模滅鼠對控制這場大鼠疫並沒有起到決定性作用，但是，在舉國上下社會各階層人士中樹立了正確的衛生防疫觀念，普及了科學知識，大大地改善了城市衛生環境。

除了滅鼠外，官方還組織消毒和疫苗接種等。鐵嶺的屠宰行業工作人員必須穿白色服裝，每日必須消毒一次，內臟必須當場清洗乾淨，裝在專用的板箱內。天津衛生局要求喝開水、吃熟食、注意生活衛生等。北京的公共衛生防疫方面也採取了許多有效措施，比如剃頭棚地下均墊石灰，所有舖內衣服毛巾每日更新三次，私自通行於斷絕交通處，及隨地便溺不遵守公共衛生者，處以罰款。黑龍江防疫會協同巡警按戶清查，凡有房屋不潔之家，勒令即時打掃，以清污穢。

在幾百年一遇的大鼠疫面前，面對東北，俄日虎視眈眈，以及北京的外交使團的步步相逼，伍連德到哈爾濱後迅速地用最先進的科學手段查出了病因，使處於現代化轉變過程中的清政府的防疫觀念一下子樹立起來，與過去相比，發生了本質性的變化，變得異常開明。不僅沒有神巫之類的鬧劇，公共衛生事業也飛速地發展起來。

中國現代衛生防疫就這樣在大鼠疫的危機中開始了。

《國士無雙伍連德》封面

書名：國士無雙伍連德

作者：王哲，筆名京虎子，旅美科普作家，畢業於北京醫科大學基礎醫學院和中國預防醫學科學院病毒學研究所。畢業後長期從事防疫工作，是中國早期從事愛滋病防控的科研人員。後到美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院學習進修。現從事IT職業，業餘從事科普寫作，已出版書籍20餘部。

【本文獲「中和出版」授權轉載。】