新冠肺炎｜內地新製口罩放1個月即失效？業者籲隨用隨買勿囤積

賣口罩的人美夢破碎了，該擔心的反而成了買口罩的人。細心的人估計已經發現，最近的口罩價格正在「跳樓式」暴跌。隨手打開淘寶，一次性醫用口罩價格已經降到最低一隻1毛2，並且還包郵。目前，我國有近16萬家經營範圍含口罩相關企業。從1月到5月，新增口罩企業70802家，與2019年同期相比，增長1255.84%。 「中國醫療耗材之都」的長垣市，醫用防護口罩日產能也從疫情前的不足百萬隻增加至5000萬隻以上。現在我們不缺口罩，淘寶、商店，到處都能買得到，但它們真的安全麼？

7月以來，江西、湖北等多地藥監局相繼發出通告，已經有超41萬個口罩，因為不合格，全國召回。在口罩行業深耕8年的從業者周亮，則建議我們現在不要再囤積口罩。「整個市場的口罩品質比疫情前有所下降，過濾能力可能在一兩個月內就『失效』了，隨用隨買，或許更安全」。

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你買的口罩也許早「過期」了

周亮2013年進入口罩行業，曾是多凌口罩創始人。他作為行業專家，專注研究高端口罩，疫情期間在知乎上發佈的一篇文章《熔噴行業近期亂象與未來走勢》閱讀量9.4w+，被各大媒體轉載。文章中他就提到，「未來一年內會出現大量口罩過濾效率衰減問題，國內外會大力抽查口罩品質」。

「從近期各個地方曝光的企業可以看出，不管是新品牌還是傳統口罩廠，都會出現不合格口罩產品的問題，整個市場的口罩品質比疫情前有所下降。」這個現象也不斷被他周圍從事口罩行業的朋友驗證。

一位朋友花了十幾萬生產的一次性平面口罩，4月份和5月初檢測都沒問題，結果5月底面臨藥監局抽檢就沒達標。「因為抽檢不過關，他們的口罩堆積在倉庫沒法出售。誰能想到得口罩放在倉庫一個月就『過期』了。」

一般來說，口罩最長保質期可以有5年，為什麼這些只過了一個月就不合格呢？聽起來有點不可思議。但周亮認為，這很可能和前段時間炒得火熱的過濾材料——熔噴布有關。

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為什麼買個合格口罩很難？

2020年前或許很少有人會知道熔噴布，今年它卻成了很多人眼裡的軟黃金。疫情高發期時，N95熔噴布價格就曾達到85萬元/噸。動輒幾十倍、上百倍的暴利令無數投資者趨之若鶩。然而部分後期轉行的廠家缺乏專業知識，對於口罩防護原理、衰減效率並不瞭解。「目前的熔噴行業市場整體品質比疫情前大幅度下滑，次品，假貨居多」。

作為口罩起過濾作用的關鍵材料，熔噴布也被稱作口罩 「心臟」，不同等級擁有不同的過濾效果。濾效50%的熔噴布用作民用防護口罩，只能防塵、防灰，隔離不了病毒。能過濾病毒的醫用口罩、外科手術口罩，則必須用濾效95%的熔噴布。想要一般的N95口罩過濾效率達到95%，需要很關鍵的一步——靜電駐極處理。簡單來說，就是讓熔噴布帶靜電，使其變成駐極體，也就是永久帶電材料，類似於一塊「電池」。蓄滿電後，熔噴布通過表面的靜電荷將細小粉塵、細菌和病毒飛沫吸住。這樣熔噴布的過濾效率可提升到90% 以上，保護人類不受感染。

同樣的問題，如果過濾材料上駐極工藝不完善，熔噴等材料就會「帶電量」不足，衰減快，過濾效果也大大折扣。當然，熔噴或者過濾材料的濾效不能等同於口罩的濾效，這其中和檢測標準不熟悉，檢測設備，檢測方法都有關係。但面對今年大範圍轉產的口罩小企業，考慮到疫情期間熔噴布製造機械的穩定性和機器交貨調試時間，周亮認為口罩品質很難保證。

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小小的口罩並不是完全沒有技術門檻，像熔噴布生產和駐極處理和就屬於生產技術，設立一條熔噴布產業線也是成本巨大。今年3月，熔噴機械供貨商德國 Reicol 公司的銷售總監 Markus Müller 在接受美國全國公共廣播電台（NPR）採訪時表示：為了保證纖維夠細且質量穩定，熔噴機器需要很高的精度，一台機器的生產和組裝時間至少要5-6個月，每台機器的價格可達4百萬美金。

另外，沒有經過良好包裝和儲存環境的熔噴布也會隨著時間增加，靜電逐步衰減，影響過濾效率和防護效果。所以也建議大家買到口罩後避光密封存儲，同時不要囤積口罩，不然你買到的口罩過段時間可能就「過期」了。

「不要囤口罩 最好時買時用」

接下來，大家到底應該怎麼選擇口罩？周亮也給出了一些建議，以便我們從產品信息上進行甄別，避免遇「坑」（點圖放大閱讀）：

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雖然判別口罩合格與否還是需要檢測機構來完成，但作為普通人還是可以多瞭解口罩基本知識、學會判別口罩。

以目前國內存貨來看，下半年減少囤貨，隨買隨用， 也能讓我們更安心。

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