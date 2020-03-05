【新冠肺炎】小孩感染發低燒？與成人症狀不同？6大防疫迷思

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，加上台灣在25日時，出現了只有11歲就確診的個案，讓台在2月25日開學的學校、家長都非常緊張；除了遵照台灣教育部規定早、晚各量一次體溫之外，甚至還有學校出現了「酒精消毒道」，要求每個學生在上課前都要進行消毒。

不過其實武漢肺炎對於兒童跟成人的感染率、造成的症狀都不相同，如果照著同一個標準來判斷，反而可能會錯過一些特殊的警訊，而沒辦法在早期正確診斷。台灣林口長庚醫院兒童急診科醫生吳昌騰就在Facebook上分享，其實按照「深圳市兒童醫院所診斷的34例兒童新冠肺炎的經驗」來看，有9個地方是可以特別注意的。

小孩子跟大人症狀、感染率都不同！醫生揭露6大防疫迷思（點擊下圖看清！）

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武漢肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒。（資料圖片）

一、兒童不容易感染武漢肺炎！

在深圳兒童醫院的臨床經驗中，兒童病例大約佔所有病例的9.2%，無重症和危重症病例。而如果普遍看確診病例，其實0～9歲的武漢肺炎發生率，大約1%；10～19歲也大約1%左右，表明小孩子不太容易感染冠狀病毒。

二、兒童感染武漢肺炎之後，幾乎不會發燒或咳嗽，如果有發燒則以低燒為主

吳昌騰表示，兒童在感染武漢肺炎之後，幾乎不會造成症狀，如果有症狀，也是低燒為主，而且不容易像流感一樣造成神經併發症，例如脊髓炎、引起手腳癱瘓或麻痺等。

而如果發高燒，又有明顯的呼吸道症狀，吳昌騰認為，是兒童流感、腺病毒造成的機率比較大，而且更可能造成神經併發症跟消化道感染，「比較容易有肺部以外症狀表現。」

台灣重症醫學專科醫生黃軒也分享，其實對於小孩子來說，有98.2% 其實是無症狀、及輕微的症狀；只有1.4％會演變成重症。

三、兒童如果有症狀，其中50％會低燒，其次會有類似流感的症狀

而如果出現了症狀，臨床統計中，發燒比例大約是50%，其次為咳嗽、鼻塞、流涕、咳痰、呼吸急促、喘息、嘔吐。

四、兒童大部分是被家人感染，而不是同學感染，家中防疫比學校更重要

根據統計，兒童如果得到武漢肺炎，主要傳播來源有70％以上來自家庭，因為家中的成人比起小孩子更可能已經得到武漢肺炎，頻繁、親密的接觸，才會傳染給孩子；所以家中的防疫比學校更加重要。

五、兒童症狀太輕微，無症狀者多、幾乎沒有實驗室指標，旅遊史、接觸史比實驗室確診手段更重要

而特別的是，現在在診斷武漢肺炎的時候，除了要看病毒指標之外，也會看其他的體內的生化指標。但在34例中，有33例CRP（C反應蛋白，發炎指標的一種）正常，82%病人的白血球指數也正常，「實驗室指標異常少」，所以詳細詢問流行病史（TOCC）非常重要。

TOCC：旅遊史（Travel）、職業（Occupation）、接觸史（Contact）、群聚（Cluster）。

六、兒童預防最為難的是：如何讓孩子加強洗手

而目前想要預防武漢肺炎，最好的方式還是洗手，尤其是小孩子常常用手抓東西吃，或是跟同學打鬧，即使不會得到肺炎，也可能會有腸病毒等感染，建議要讓孩子養成洗手的習慣，但吳昌騰也知道這不容易，只能說「盡量做到」。

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