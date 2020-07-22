多圖｜性愛娃娃體驗館的生意經　「共享女友」在兩岸三地合法嗎？

世界各地近年湧現出不少性愛娃娃體驗館，香港此前亦有過體驗店。而與香港一河之隔的深圳也有店鋪開張：顧客可以付費使用矽膠娃娃獲得性滿足。雖然有醫生表示，體驗館可以解決顧客生理需要，有利於身心健康，但在社會傳統觀念下，體驗館仍未能為所有人接納。

性愛娃娃體驗館是一盤關於慾望的生意，並已經成為市場的一個巨大商機。實際上，矽膠娃娃體驗館在國外就有成功先例。2017年2月，全球首家矽膠娃娃體驗館在西班牙巴塞隆拿開業，沒幾天就被客戶全部訂滿，24小時不打烊。

▼ 圖輯｜愛愛樂位於樓房密集的富士康廠區附近（按圖放大）

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湖北恩施人李博則是中國大陸「第一個吃螃蟹的人」，2018年9月他投資了30萬元（人民幣．下同），在深圳市龍華區富士康廠區附近開了一間名為「愛愛樂」的矽膠性愛娃娃體驗館。李博的店鋪定價為188元1小時，他說巔峰時一天能有40多位客人，每隔兩三分鐘他就收到一次付款。開業2年來，已經服務了上千名客人，有顧客體驗後對李博說：「你就是我們光棍的救星。」

據《中國2019年國民經濟和社會發展統計公報》數據顯示，截止2019年末，內地總人口數量為13.95億，其中單身人口有2.4億，佔據了人口總數的15%，未婚男性則比女性多3400萬。

除了能滿足龐大的單身群體需求外，由於部分農民工沒有能力將在配偶在身邊，無法通過其他途徑滿足性欲，矽膠娃娃體驗館也可以成為這些打工者群體處理人際性關係的一個短期輔助手段。

▼圖輯｜成人用品品牌「YANNOVA」位於深圳的性愛娃娃工廠：

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據悉，國產的全矽膠娃娃在2萬元以上，日本進口的一般在5萬元上下。半矽膠娃娃配合沖氣囊或者有機棉填充，價格也在3000元到8000元不等。分析認為，較高的市場價格會出現「富人買得起，卻不需要；窮人需要，卻買不起」的情況。因此，可以「共享」的矽膠娃娃體驗館能夠滿足部分群體的旺盛需求，客源不斷亦不無道理。

李博也表示，他的矽膠娃娃體驗館的價值就在於「給正兒八經有需要的人提供服務」，「強者有能力去解決自己所需，真正需要理解和關懷的是弱勢群體。」

▼ 圖輯｜「愛愛樂」號稱內地首間性愛娃娃體驗館：

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對於性愛娃娃體驗館，西藏自治區山南市人民醫院皮膚科主任楊孔超認為，能夠暫時緩解男性的生理慾望，是一種自我釋放和緩解的方式，一定程度上會減少犯罪。四川大學華西醫院金堂醫院泌尿外科一名醫生也表示，體驗性愛娃娃能夠解決生理需要，有利於身心健康。

華中師範大學生命科學學院教授、中國性學會副會長兼中國性學會性教育專委會主任委員彭曉輝也指出，從社會穩定角度來說，體驗館可避免因性而產生的人際關係衝突、意外懷孕、傳染性疾病甚至刑事案件等不確定因素。

據說，中國對充氣娃娃最早的記載應該是清朝的《中西紀事》。作者是曾國藩幕府的學者、史家夏燮。《中西紀事》全書二十四卷，記載鴉片戰爭前後至咸豐末年中外關係的史事，其中有一則記載：

洋人又能制物為裸婦人，肌膚骸骨耳目齒舌，陰竅無一不具，初折迭如衣物，以氣吹之，則柔軟溫暖如美人，可擁以交接如人道，其巧而喪心如此。

矽膠娃娃又叫實體娃娃、性愛娃娃，是一種真實度很高的性玩具，它很大的功能就是能夠提供性服務。（一條提供）

爭議不斷：物化女性？刺激犯罪？

儘管不少人支持這種經營模式，但關於性愛娃娃的爭議也一直存在。韓國、法國、英國、西班牙等地都有民眾憂心性愛娃娃會「物化女性、助長犯罪」而連署反對將其合法化。

反對者指出，性愛玩具並非一般性用品商店，而是物化了女性，且更使其淪為「虛擬強姦」的工具。謝菲爾德大學的Noel Sharkey教授認為，通過充氣娃娃來降低犯罪率絕對不可能，而且很多妓院終將會引進仿造兒童模樣的充氣娃娃，反而會讓刺激戀童癖的犯罪，因為充氣娃娃不會反抗，他們也會將同樣的行為在兒童身上模仿。

英國德蒙特福特大學機器人和人工智能的倫理與文化領域的教授 Kathleen Richardson也對這樣店鋪的興起表示反對，她認為現代人正走進一個「以自我為中心的世界」，「我們已經通過色情片、賣淫和兒童性剝削而創造了一個充滿施虐狂的世界，而現在我們要給那些施虐狂們性玩偶，讓他們可以培養其人性的機會變得更少」。

▼圖輯｜台灣的「共享女友主題旅館」有多種女友風房型：

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性愛娃娃體驗館「不違法」？

至於在法律規管方面，李博的「愛愛樂」矽膠性愛娃娃體驗館走紅後，就曾有網民擔憂其合法性。不過李博稱，他已諮詢過所有相關部門，確認此事「不違法」。儘管如此，他的店舖還是不斷被人舉報，為此他不得不低調行事，門口用來招攬顧客的4個娃娃也被搬進店內。

深圳龍華市監局工作人員今年6月則表示，暫未接到關於這間體驗館的相關投訴，而僅僅體驗產品是沒有問題，不涉黃。此外，杭州市監局工作人員表示，去年曾接到相關投訴，配合公安去查扣過一些設備，但好像也沒有太明確的法律規定禁止這種經營。

而在江蘇蘇州，內媒亦曾曝光當地部分性愛娃娃體驗館衛生狀況較差，店家將同一矽膠娃娃提供給不同顧客體驗前，未有清洗、消毒，甚至連床單都未更換。究竟誰來規管這些場館呢？據江蘇市衛監所工作人員表示，「誰發證誰管理」，性愛娃娃體驗館不在衛生許可證發證範圍，有問題建議向市場局投訴；蘇州市監局工作人員則稱，市監局只管有沒有營業執照，國家沒有明確規定能否開。

實際上，香港前年也出現了首間「充氣娃娃」體驗店，顧客支付480港幣便可擇一共度一小時，惟開業2個月後被警方以執行「反淫穢物品行動」強制關閉。據悉，性玩偶租賃在本港處於合法與非法的灰色地帶，報道指店主被處罰是由於性愛娃娃身體沒有被「適當遮蓋」，且店主向顧客非法提供了助興色情片。

台灣首間「共享女友主題旅館」為顧客提供不同方案。（lovedoll）

台灣目前也無相關法令規範有關行業。新北市中和區去年12月開幕的「共享女友主題旅館」，自日本高價引進栩栩如生的「性愛娃娃」，以「共享女友」名義為客人提供服務。雖然店舖開業不久已驚動轄區警方前往臨檢，不過警方最終表示：「我們連營業登記證等都查了，確實查無任何不法。」