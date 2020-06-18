中國首間性愛娃娃體驗館：有人割掉乳房洩慾　矮男愛選140斤黑人

深圳有一家矽膠娃娃體驗館，叫「愛愛樂」，從這步行到深圳最大的富士康廠區只要15分鐘，租一間獨衛主臥的價格低至每月260元。老闆李博13歲去福建做鞋廠工人，深知農民工的性需求得不到充分滿足，「一層樓只有1間廁所，自慰也找不到地方」。矽膠娃娃本身價格不菲，基本款要一萬元上下，「愛愛樂」體驗館面向廠兄廠弟，收費188元1小時，開業2年來，已經服務了上千名客人，他們中有人體驗後對李博說：「你就是我們光棍的救星。」

全國首家矽膠娃娃體驗館：女士勿入

編輯：謝禕旻（一条） 攝影：段振飛

儘管李博已諮詢過所有相關部門，確認此事「不違法」，這間矽膠娃娃體驗館仍備受爭議，不斷被人舉報，為此他不得不低調行事，門口用來招攬顧客的4個娃娃也被搬進了店裡。

老闆李博13歲進社會打拼，做過鞋廠工人，賣過豆腐，開過餐館和中介公司，都以失敗告終，這家名叫「愛愛樂」的矽膠娃娃體驗館是他深漂十餘年的最後一博。一次機會，李博從富士康工人的口中得知，如今工廠的男女比例已嚴重失衡，「一條線300多人才40多個女的」，更極端的例子是，一個280塊、最便宜款的充氣娃娃，6個同寢室的工人集資購買、輪流使用。

李博對此感同身受。十五、六歲時他住在工廠分配的12人宿舍裡，一層樓只有一間公共廁所，自慰也找不到地方。

愛愛樂位於樓房密集的富士康廠區附近（點圖放大瀏覽）：

開一間矽膠娃娃體驗館，國外有成功先例。2017年2月，全球首家矽膠娃娃體驗館在巴塞隆拿開業，沒幾天就被客戶全部訂滿，24小時不打烊。一年後的世足賽前，俄羅斯首家性愛機器人酒店掛牌營業，創始人認為矽膠娃娃可以緩解部分男性的攻擊性行為，讓他們的性幻想在體驗館裡變成現實。李博將這個想法告訴身邊人，幾乎所有人都說他「想錢想瘋了」，5個合夥人也在親身體驗後紛紛退出，原本說好的投資變成借款，但李博堅信「性是剛需」。

2018年9月，籌備7個月，投資30萬的「愛愛樂體驗館」正式開業，定價188元1小時。李博說巔峰時一天能有40多位客人，每隔兩三分鐘他就收到一次付款。娃娃每使用一次就要清潔消毒，李博和店員跑上跑下清洗娃娃的身體，客人們則沉默地坐在小板凳上刷手機排隊，體驗過後匆匆離去。

我們到達體驗館的時間是6月的一個下午，門口貼著「未成年人和女士勿入」的告示牌。一樓是會客廳，魚缸的前面擺放著茶桌和兩張沙發，李博常留客人在這喝茶小坐。二樓有8個房間，7個娃娃已經梳妝完畢坐在房內等候，餘下一間浴室尚在改造。

李博相信「和氣生財」。每當有客人來，他便慇勤地迎上去叮囑「上樓慢點」，體驗完下樓，他會遞上一根煙，添上茶水，邀請客人聊天。我們探訪的三天內，先後來了15名客人，但只有兩成不到的客人願意坐下。客人會談論娃娃的美醜、手感和第一次使用娃娃的性體驗，來的次數多了，每個人的背後都是一個故事。

我們分別採訪了客人、女性化妝師和老闆，以下是他們的自述（點圖繼續閱讀）：

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「你就是我們光棍的救星」

自述：李博

開店不到兩年，我經常聽到客人下來跟我說：「你就是我們光棍的救星。」我老鄉廠裡100多個人，只有3個女的，還都是有家有口的。所以現在工廠裡只要是個女的就是廠花，一堆男的圍著轉，廠長這種級別的才能追到，剩下那些沒女朋友的男的怎麼辦呢？

我們店裡剛開張的時候，曾經來過一個高高帥帥的工人，如果我是女的，只看顏值肯定嫁給他。他聽別人說這裡可以玩矽膠娃娃，但身上只有100塊。當時我和朋友在店裡談事情，沒怎麼理他，他就一個人坐在店裡不走，沒有一點害羞的感覺，一直跟我講價「老闆你就讓我玩一次吧」。

最後我讓他上去了。玩了1個小時20分鐘才下來。第二次來又沒帶夠錢，只給了150塊，我也讓他上去了。如果不是只有這個地方能解決他的需求，一個大男人也不至於兩次都這樣。

在工廠裡做事的人，大多出身農村，心思單純，出去外面也經常被女人騙。和我聊過的客人裡就有十幾個被騙過的，其實都是套路，但他們識別不出來。比如說在網上認識一個女的，去到對方家裡，一見面就進來幾個人說要捉姦，身上的手機手錶和幾百塊現金全被拿走。前幾天我還聽說有個工人被騙了1萬3，這是什麼概念？一個普通工人省吃儉用一年才能存下來這麼多錢。

不僅是年輕小夥子，老人的性需求更是被忽視的。有個在這邊幫小孩看房子的70歲大爺來這裡，反覆確認會不會被警察抓，擔心被兒子兒媳婦知道。他上樓後選了一個小個子的娃娃，半個小時後他下來跟我說：「這個東西對我們這種人來說很好。」

跟他聊了之後才知道，他老伴人在老家，找小姐他嫌丟臉，平時性需求沒法解決。他覺得玩娃娃既不會被抓，又不會被敲詐。後面他又來了一次，說這裡天氣太熱，要回老家了。我估計他回老家，性也佔了一部分原因。

創業這麼多次，我悟出來一個道理，有價值的事情一定有市場。這間矽膠娃娃體驗館的價值就在於給正兒八經有需要的人提供服務。強者有能力去解決自己所需，真正需要理解和關懷的是弱勢群體，所以我不僅提供服務，還樂意和客人聊天。經常有人問我，每天接觸這些負面的東西，怎麼還能保持積極向上？我說是因為看見了他們，才感覺到自己的價值存在。

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