80後紮根廣州小洲村13年　憑「畫鴨仔」成全國矚目畫壇新星

在寸土寸金，璀璨繁華的廣州，藏著一座叫做「小洲村」的文化藝術村。村子本來只是普通的城中村，但是因為得天獨厚的山水環境和文化底蘊，不斷地吸引著越來越多的藝術家們在這裡靜心創作，因此逐漸發展成為國內藝術圈中知名的一處桃源。80後青年油畫家曾沂聶自從來到小洲村後，一待就是13年。

13年的沉浸，足以讓一個滿懷熱忱的美院畢業生，磨練成為如今國內嶄露頭角的職業畫家。幾年前的曾沂聶，曾經靠著一組《細絨無憂》的小黃鴨作品，得到圈內的不少好評。這個年輕的80後畫家，用細膩的筆觸和原生態的自然氣息，營造出來了一種與眾不同的中國古典美學氣氛。

「有家禽，不遠處就一定會有家」

雖然《細絨無憂》系列畫作裡，全部都是以柔軟的小鴨子為對象，沒有一個人物。但站在畫外看著它們低頭啄食的我們，有足夠的理由相信，就在那些留白之處，一定藏著幾戶幸福安詳的人家。那個時候的曾沂聶初為人父，孩子的降臨，使他對「生命」的理解更加直觀，也更加柔軟。這些毛茸茸的小鴨子團簇在一起，就像他剛剛迎來小天使的嶄新的家庭一樣，溫柔而堅定。（點擊放大欣賞）：

如果說小黃鴨的靈感源於偶然在朋友養殖場裡感受到的「幾千隻鴨子互相踩擠的源源不斷的生命力」，那麼這些作品真正的創作過程則根植於真真切切的成長經歷。自小在農村生活的曾沂聶，對於鴨子從蛋孵到長大的變化過程是非常熟悉的，而畫裡的那些紫荊，紅棉，荔枝等等都是成長中熟悉的回憶。也許正是因為如此，所以他的畫才不會「露怯」，一石一土，一毛一葉，都能讓觀眾感受到真是的自然氣息。

《細絨無憂》系列中沒有煙塵味，沒有政治也沒有遠大理想，只有初始的單純和生命的美妙。不過在曾沂聶最新的作品裡，多了一些「人」的痕跡。（點圖放大瀏覽更多作品及介紹）：

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在不斷放大藝術家的責任和生活的意義的時代，藝君第一眼就被曾沂聶這一方空間裡自由生長的自然力量打動到了。

也許渺小如雛鴨，也許單純如幼嬰，但只擁有向上生長的生命力，就值得被記錄。

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